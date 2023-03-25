Лосось – самый популярный ингредиент конвейерных суси 12 лет подряд

С появлением норвежского и чилийского лосося, выращенного на рыбных фермах, он стал самым популярным ингредиентом для суси. В опросе, который ежегодно проводит компания «Маруха нитиро», он занимает первое место в списке лучших суси 12 лет подряд.

Когда-то суси были синонимом роскоши, но благодаря появлению конвейерных суси они стали доступными по цене и перешли в меню повседневных ресторанных блюд.

Компания «Маруха нитиро» ежегодно проводит опрос потребителей о конвейерных суси. В этот раз было опрошено 11 652 мужчин и женщин в возрасте от 15 до 59 лет по всей Японии, их спрашивали, едят ли они суси в ресторане или покупают в магазине, чтобы съесть дома. На этот вопрос (допускалось несколько ответов) 72,9% опрошенных ответили, что едят суси в ресторанах конвейерных суси.

50,3% респондентов сообщили, что в ресторанах конвейерных суси чаще всего едят лосося, на втором месте с отрывом более чем в 15 процентных пунктов оказалось красное мясо тунца. Лосось занимает первое место 12 лет подряд с момента начала опроса в 2012 году, и его можно было бы назвать неизменным лидером предпочтений, если бы не ответы на вопросы о том, что хотели бы съесть, но не покупают из-за дороговизны – здесь на первых местах жирная часть тунца ооторо и тунец средней жирности тюторо, морские ежи (уни) и красная икра (икура). Таким образом, лосося, вероятно, выбирают просто из-за невозможности в рамках ограниченного бюджета купить желаемое – жирного тунца, моллюсков аваби,

На вопрос о сумме счёта за посещение ресторана конвейерных суси 57,9% респондентов ответили, что она составляет от 1000 до 2000 йен, а в среднем – 1690 йен. Около 40% людей посещают такие рестораны раз в месяц. При таких расходах лосось хорошо соответствует бюджетному варианту роскошного обеда.

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