Saizeriya возглавила рейтинг популярности японских ресторанов среди иностранцев

Среди любителей перекусить в сетевых ресторанах немало и иностранцев. Какие рестораны им нравятся?

Yolo Japan, информационная служба для иностранных граждан, проживающих в Японии, провела опрос о любимых японских ресторанах, на который ответили 456 человек из 66 стран. Самой популярной из 47 сетей ресторанов, каждая из которых имеет более 100 ресторанов по всей стране, оказалась Saizeriya, за ней следовали Sukiya и Mister Donut. Многие рестораны, вошедшие в десятку лучших, имеют умеренные цены и предлагают относительно широкий выбор меню.

Популярные среди иностранцев сети ресторанов в Японии

Рестораны Кол-во голосов Saizeriya (итальянская кухня) 229 Sukiya (гюдон, рис с говядиной) 152 Mister Donut (пончики) 147 Sushirō (конвейерные суси) 144 Gusto (семейный ресторан) 120 Mos Burger (гамбургеры) 119 Coco Ichibanya (карри) 109 Yoshinoya (гюдон, рис с говядиной) 100 Coco’s (семейный ресторан) 93 Kura Sushi (конвейерные суси) 83

Создано Nippon.com на основе данных Yolo Japan

Филиппинка 30-39 лет, выбравшая Saizeriya, сказала, что «еда выглядит чудесно, и есть большой выбор гарниров». Женщина из Италии 30-39 лет сказала, что «у этих ресторанов разнообразное сезонное меню. Я бы хотела, чтобы можно было расплачиваться кредитной картой». Что касается Sukiya, занявшей второе место, австралиец 30-39 лет отметил, что там «можно выбрать подходящий для себя размер порции риса, но трудно расслабиться, поскольку посуду убрали сразу же, как только мы закончили есть».

82% из опрошенных иностранцев указали на стоимость как важный фактор выбора ресторана. Другими основными критериями были вкусная еда (79%) и разнообразное меню (58%). С другой стороны, только 21% считают, что меню на английском языке соответствовало содержанию, при этом один человек прокомментировал: «неважно, есть ли у них языковая поддержка – если есть фотографии блюд, я могу увидеть, что это».

Фотография к заголовку: PIXTA

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