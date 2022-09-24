Конец эпохи 100-йеновых суси: 60% крупных ресторанов поднимают цены

Опрос, проведенный Tokyo Shoko Research, показал, что около 60% крупных сетей ресторанов решили поднять цены из-за роста закупочных цен в основном на импортные ингредиенты и затрат на сбыт. Похоже, эпоха дешёвых ресторанов быстрого питания уходит в прошлое.

Впервые с момента основания в 1984 году компания-гигант конвейерных суши Sushiro не оставит в меню суси по 100 йен за тарелку (без учёта налогов) с конца сентября. Её конкурент, Kurazushi, также предлагает суси за 100 йен только до конца сентября. Растущие цены на сырье и затраты на сбыт вынуждают крупные сети отказаться от дешёвых и вкусных блюд.

Tokyo Shoko Research провела опрос о пересмотре цен с января по начало сентября 2022 года, в нём приняли участие 122 крупные японские ресторанные компании. Из них 71 компания (88 брендов), или около 60%, объявила о повышении цен. Среди 88 брендов было 16 сетей китайской кухни или лапши рамэн, 12 сетей жареного мяса (якинику), стейков и фаст-фуда. Многие решили поднимать цены, особенно в тех категориях, где высока доля сырья, закупаемого за границей, такого как пшеница и говядина. Пять сетевых магазинов (пять брендов) объявили о повышении цен уже дважды в этом году.

Наибольшее количество брендов (25) увеличат цены на 5-10%. В меню фаст-фуда и кафе, где низкие цены на единицу товара, цену продажи иногда повышают на 15% и более.

Из 88 брендов, объявивших о повышении цен, почти 90% (75 брендов) указали в качестве причины резкий рост цен на сырьё. Из-за резкого роста цен на пшеницу, мясо, кофейные зёрна и т. д. цены в предприятиях фаст-фуда, сетях кофеен, стейков и якинику также растут. Ресораны конвейерных суси повышают цены из-за дефицита, при этом из-за быстрого падения курса йены растут цены на импортные морепродукты.

По данным Tokyo Shoko Research, по мере приближения зимы, сезона пикового спроса на топливо, есть опасения значительного роста цен на топливо, и существует вероятность дальнейшего повышения цен, чтобы справиться со снижением доходов.

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