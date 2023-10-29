Чему родители в Японии хотят научить своих детей? Результат опроса

В начальных школах английский язык становится обязательным предметом, и одновременно растёт число приезжающих в Японию иностранцев. Всё это, вероятно, сказывается на росте интереса к изучению английского языка, и разговорный английский лидирует в списке умений, которым хотят обучить своих детей родители в Японии.

В «Исследовании ситуации с образованием детей», проведенном расположенной в районе Сибуя токийской компанией ALEBA, оказывающей поддержку изучению языков за рубежом, на вопрос о том, на какие курсы родители отправляют детей в настоящее время, на первом месте оказалось плавание (19,5%), внеклассное обучение (школы для подготовки к экзаменам, дзюку, 16%) и разговорный английский (12,2%). При этом самым распространённым ответом на вопрос о том, чему они хотели бы обучать детей в будущем, был «разговорный английский» (17,6%), за ним следовали плавание (16%) и внеклассное обучение (14,4%). Это может быть связано с тем, что родители ощущают быструю интернационализацию и осознают необходимость умения разговаривать по-английски.

Опрос проводился в сентябре 2023 года среди людей, у которых есть дети в возрасте от детсадовского до 18 лет. Получены релевантные ответы от 1031 человека.

В связи с этим на вопрос: «Считаете ли вы, что изучение английского языка важно для вашего ребенка?», 37,6% ответили «Полностью согласны», а 51,9% – «В некоторой степени», общее число положительных ответов достигло почти 90%.

С другой стороны, на вопрос, что важно в образовании детей, 70% ответили, что это «умение думать самостоятельно», за ними следуют 66,3% с ответом «этикет и манеры», и 54,4% назвали коммуникативные навыки. «Интернациональность» заняла 9-е место с 10,2%. Похоже, что желание научить детей разговорному английскому и акцент на «интернациональности» напрямую не связаны. Более того, когда их спросили об обучении детей за границей, 70,2% ответили, что не собираются отправлять своих детей учиться за границу, и только 23,9% заявили, что рассматривают эту возможность.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме