Преобразование японской традиционной системы образования

В японских школах растет количество прогулов и случаев издевательств. Основной причиной является чрезмерный акцент на правила и соответствие им, что создает удушающую атмосферу. Образование должно быть преобразовано так, чтобы учитывалась индивидуальность учащихся.

Увеличение числа прогулов и случаев организованных издевательств

Система образования Японии находится в критическом состоянии. Так, опрос Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий (MEXT), проведенный в 2019 году, показал, что в этом году в школах было зарегистрировано более 540 000 случаев организованных издевательств, что на 31% больше, чем в 2018 году. Число прогулов, проявлений насилия и самоубийств также растет.

Опрос общественной телекомпании NHK, проведенный в том же году, показал, что в дополнение к 110 000 учеников средних классов, которым был поставлен прогул (то есть пропустивших более 30 дней учебы по причинам, отличным от болезней), было еще 330 000 «квазипрогульщиков», включая учащихся которые ходили в школу, но учились отдельно от своих одноклассников и тех, кто посещал занятия только часть дня. Другими словами, у примерно 440 000 учеников средних классов – или одной восьмой от общего числа учащихся – нет нормальной школьной жизни. Такое положение дел действительно ужасно.

Среди причин, по которым, по словам учащихся, они чаще всего не посещают школу или избегают регулярных занятий, были названы «отвращение к атмосфере класса в целом» (44%), «беспокойство по поводу учебы в школе» (36%), «проблемы с друзьями» (29%), «беспокойство из-за отношений с учителями» (23%), «случаи организованных издевательств» (21%) и «неспособность адаптироваться к школьным правилам и нормам» (21%).

Образовательный конвейер

На сегодняшний день примечательной особенностью абсентеизма является множественность его причин. Из-за сложности структуры становится чрезвычайно трудно понять природу этой проблемы и найти пути ее решения. В то же время, однако, суть дела чрезвычайно проста. В существующей школьной системе Японии, которая долгое время принималась как данность, ученики сгруппированы в классы по возрасту. Они изучают одинаковое содержание одинаковым образом и в одинаковом темпе, получая вопросы и ответы в готовых учебниках по каждому предмету и переходя все вместе из класса в класс. Проблема в том, что такой конвейерный стиль обучения устарел.

Эта система была разработана в Британии в девятнадцатом веке, в период расцвета промышленного массового производства, и в конечном итоге распространилась на Японию и другие страны мира. Сторонники системы полагали, что применение стандартизированного подхода, характерного для массового производства, к образованию немедленно повысит уровень образованности нации. И в каком-то смысле это было, безусловно, так.

Однако в наши дни система группировки по возрасту является основной причиной многих проблем, с которыми сталкиваются школы. Взять хотя бы проблему отстающих учащихся. Если все изучают одно и то же содержание в одном и том же темпе, ученик, который сталкивается с теми или иными препятствиями и не может выучить какую-то часть учебного плана, может отстать, так как не сможет понять содержания последующих уроков. Для таких учеников, которые не могут идти в ногу со своими одноклассниками, даже просто посещать школу становится проблематично. Существует и противоположная модель, когда ученики уже полностью понимают содержание уроков, но не могут двигаться вперед, потому что ожидается, что класс должен прогрессировать вместе. Такие дети теряют интерес к занятиям и не любят школу. Обе проблемы связаны не столько с индивидуальными способностями учащихся, сколько со структурными недостатками современной системы образования.

Крайняя однородность классных комнат, в которых находятся ученики одного возраста, увеличивает потребность соответствовать единому стандарту, создавая удушающую атмосферу, в которой ученики пытаются считывать невысказанные ожидания своих сверстников и вести себя соответственно. Часто такие классные комнаты становятся питательной средой для издевательств.

Неспособность справиться с разнообразием

Хотя школьная система продолжает следовать принципам однородности, ученики в классах, безусловно, не одинаковы. Например, каждый седьмой учащийся живет в относительной бедности. В настоящее время широко известно, что экономическое неравенство тесно связано с различиями в успеваемости. Кроме того, растет число детей с нарушениями развития. Данные немного устарели, но опрос MEXT, проведенный в 2012 году, показал, что 6,5% учеников начальных и средних классов школы могут иметь нарушения развития; это означает наличие в среднем двух-трех проблемных учеников в каждом классе.

Дело в том, что среди детей существуют большие различия с точки зрения экономических, академических и других факторов. Собственно говоря, школы должны перейти на систему, в рамках которой они смогут реагировать на разнообразие детей, которых обучают. Однако на самом деле многие школы напротив стремятся к большей однородности.

Школьные власти достигают этого, вводя чрезмерно строгие правила. Конечно, в прошлом тоже было много правил. Но теперь они затрагивают даже мелочи: «Никаких хвостиков», «Волосы должны покрывать затылок», «Нижнее белье должно быть белым», «Не обмахивать лицо, даже когда жарко», «Никаких шарфов» и так далее. Существуют правила, устанавливающие точную длину носков и юбок, и правила, которые точно определяют, какие предметы можно приносить в школу. Многие школы даже требуют, чтобы ученики с каштановыми волосами предоставили доказательства того, что это их естественный цвет. Такие действия являются нарушением прав человека.

Сами занятия тоже подчиняются правилам. Учащимся указывают, какие ручки или карандаши они должны принести на урок и где они должны положить их на парты. Существуют также правила конспектирования, поднятия руки для ответа и того, как ученики должны говорить, когда к ним обращаются.

Школьными правилами руководствуются как учителя, так и ученики. Во имя стандартизации уроков школы и советы по образованию часто требуют, чтобы все учителя проводили свои занятия одинаково. Современные школы все чаще требуют соответствия правилам как от учеников, так и от учителей. Неудивительно, что растет количество прогулов.

В основании сложившейся на сегодняшний ситуации лежит множество факторов. Начнем с того, что трудно реагировать на различные индивидуальные потребности в системе, где все делают одно и то же в одинаковом темпе. Кроме того, японские учителя, считающиеся самыми занятыми в мире, считают, что единственный способ провести урок, - это навязать унифицированное содержание своим разнообразным ученикам. Существующая установка фактически создает порочный круг, который делает работу учителей еще более сложной. Подумайте, какие усилия должны приложить учителя, чтобы все ученики в классе соблюдали подробные правила и стандарты.

Реформирование народного образования

Здесь я хотел бы отметить, что многие педагоги по всей стране работают над структурной реформой народного образования, чтобы преодолеть упомянутые мной проблемы. Инициативы, направленные на изменение существующей системы единообразия в образовании, неуклонно распространяются на национальном и местном уровнях управления, как в обычных, так и в частных школах. Я сам принимал участие в создании и работе школы Каруидзавы Казакоси, открывшейся в апреле 2020 года; это учебное заведение, в котором классы состоят из учеников детского сада, начальной и средней школы.

В качестве ориентира для этих инициатив я бы предложил концепцию «интеграции индивидуального, кооперативного и проектного обучения». Вместо традиционной модели, в которой все дети одного возраста изучают одно и то же в одинаковом темпе, я рассматриваю переход к модели, в которой особое внимание уделяется индивидуальному обучению при поддержке добровольного сотрудничества с другими.

С моделью такого рода дети смогут прогрессировать в обучении в своем собственном темпе, и в то же время смогут по мере необходимости сотрудничать с другими учениками, как в получении помощи, так и в ее предоставлении. Один из аспектов заключается в том, чтобы перейти от единообразия классов, состоящих из учеников, сгруппированных по возрасту, к разнообразию учебных сообществ, охватывающих детей разных возрастов. Было бы целесообразно создать возможности для совместного обучения учащимся по всем существующим институциональным направлениям, от детского сада до старшей школы. Идея состоит в том, чтобы вместо того, чтобы приводить разных учащихся к единому стандарту, наоборот, приветствовать разнообразие и создавать среду, в которой несходство принимается и поощряется на взаимной основе.

Те, кто наблюдал за совместным обучением детей разных возрастов, наверняка заметили, что старшие выглядят более уверенными в себе, чем обычно. А младшие знают, что их «старшие братья и сестры» всегда с радостью помогут им. Именно разнообразие в школах позволяет создавать условия, способствующие взаимопомощи.

Учебный план, составленный по такой модели, не основан на изучении готовых ответов; вместо этого он сосредоточен на идее учебы как исследования. Это означает не только изучение обязательных уроков с использованием назначенных сверху методик, но и постановку своих собственных вопросов и нахождение собственных ответов в рамках разнообразных проектов, в которые учащиеся могут по-настоящему погрузиться. Для осуществления этих проектов учащиеся могут формировать команды с членами разных возрастных групп или даже разных поколений. Это позволит детям лучше понять подлинный смысл обучения.

Структурные изменения в массовом обучении обязательно произойдут, они не могут не произойти. Надеюсь, мы сможем разработать видение и план развития для внедрения этих изменений посредством диалога не только с педагогами, но и с простыми гражданами. Кризис COVID-19, с которым мы столкнулись, создает настоятельную необходимость фундаментальных реформ в школьном образовании. Хотя на уровне руководства наблюдается некоторый хаос, я надеюсь, что мы сможем использовать этот вызов как возможность продвинуться в обсуждении необходимых изменений.

Фотография к заголовку: © Pixta

(Статья на японском языке опубликована 21 апреля 2020 г.)

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