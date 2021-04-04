Кондитеры и видеоблогеры: кем хотят стать японские дети, когда вырастут?Общество
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Кадровое агентство Adecco опросило 900 мальчиков и девочек в возрасте начальных и средних классов школы по всей стране о профессиях, которыми они хотели бы заниматься в будущем. У девочек и в младших, и в средних классах лидирует профессия кондитера, мальчики же в младших классах мечтают стать видеоблогером в YouTube и т. п., а в средних классах на первое место выходит работа в компании.
Очень мало младшеклассников хотели бы стать сотрудником компании или госслужащим, но в средних классах эти профессии выходят на второе место у мальчиков и на второе-третье у девочек – с возрастом дети реальнее воспринимают действительность, и у них растёт стремление к стабильности.
У мальчиков и того, и другого возраста в первую десятку входят профессии видеоблогера в YouTube, инженера / программиста и разработчика игр. Это поколения, которые с самого рождения живут в окружении смартфонов и других цифровых устройств, и набирают популярность профессии, которые связаны с цифровыми технологиями.
Девочки младших классов (%)
|Кондитер
|22,0
|Преподаватель (в университете, школе, детском саду и т. п.)
|10,0
|Врач
|7,3
|Медсестра
|6,7
|Видеоблогер (YouTube и т. п.)
|2,7
|Художник манга
|2,7
|Преподаватель фортепиано и т. п.
|2,0
|Учёный / исследователь
|1,7
|Модельер
|1,7
|Певица
|1,7
|Работник компании
|1,7
Источник: Adecco
Девочки средних классов (%)
|Кондитер
|18,7
|Работник компании
|15,3
|Госслужащий
|12,0
|Медсестра
|10,0
|Преподаватель
|9,3
|Врач
|4,7
|Модельер
|4,7
|Стюардесса
|4,0
|Певица
|4,0
|Домохозяйка
|4,0
Источник: Adecco
Мальчики младших классов (%)
|Видеоблогер (YouTube и т. п.)
|8,7
|Футболист
|7.3
|Полицейский / следователь
|6,7
|Водитель автобуса, такси, поездов и т. п.
|6,7
|Бейсболист
|6,0
|Инженер / программист
|4,7
|Разработчик игр
|4,7
|Ученый / исследователь
|4,0
|Врач
|3,3
|Госслужащий
|3,3
Источник: Adecco
Мальчики средних классов (%)
|Работник компании
|17,3
|Госслужащий
|17,3
|Разработчик игр
|15,3
|Инженер / программист
|14,0
|Учёный / исследователь
|10,0
|Видеоблогер (YouTube и т. п.)
|9,3
|Профессиональный геймер
|8,7
|Врач
|8,0
|Футболист
|7,3
|Управляющий компанией
|7,3
Источник: Adecco
Фотография к заголовку: PIXTA
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