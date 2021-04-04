Кондитеры и видеоблогеры: кем хотят стать японские дети, когда вырастут?

Если ребёнок шумит или капризничает, покажите ему любимое видео на YouTube, и он сразу затихнет. Смартфоны стали незаменимым предметом при воспитании детей, и неудивительно, что многие дети называют создание видео для You Tube как профессию, которой хотели бы заниматься в будущем.

Кадровое агентство Adecco опросило 900 мальчиков и девочек в возрасте начальных и средних классов школы по всей стране о профессиях, которыми они хотели бы заниматься в будущем. У девочек и в младших, и в средних классах лидирует профессия кондитера, мальчики же в младших классах мечтают стать видеоблогером в YouTube и т. п., а в средних классах на первое место выходит работа в компании.

Очень мало младшеклассников хотели бы стать сотрудником компании или госслужащим, но в средних классах эти профессии выходят на второе место у мальчиков и на второе-третье у девочек – с возрастом дети реальнее воспринимают действительность, и у них растёт стремление к стабильности.

У мальчиков и того, и другого возраста в первую десятку входят профессии видеоблогера в YouTube, инженера / программиста и разработчика игр. Это поколения, которые с самого рождения живут в окружении смартфонов и других цифровых устройств, и набирают популярность профессии, которые связаны с цифровыми технологиями.

Девочки младших классов (%)

Кондитер 22,0 Преподаватель (в университете, школе, детском саду и т. п.) 10,0 Врач 7,3 Медсестра 6,7 Видеоблогер (YouTube и т. п.) 2,7 Художник манга 2,7 Преподаватель фортепиано и т. п. 2,0 Учёный / исследователь 1,7 Модельер 1,7 Певица 1,7 Работник компании 1,7

Источник: Adecco

Девочки средних классов (%)

Кондитер 18,7 Работник компании 15,3 Госслужащий 12,0 Медсестра 10,0 Преподаватель 9,3 Врач 4,7 Модельер 4,7 Стюардесса 4,0 Певица 4,0 Домохозяйка 4,0

Источник: Adecco

Мальчики младших классов (%)

Видеоблогер (YouTube и т. п.) 8,7 Футболист 7.3 Полицейский / следователь 6,7 Водитель автобуса, такси, поездов и т. п. 6,7 Бейсболист 6,0 Инженер / программист 4,7 Разработчик игр 4,7 Ученый / исследователь 4,0 Врач 3,3 Госслужащий 3,3 Источник: Adecco Мальчики средних классов (%) Работник компании 17,3 Госслужащий 17,3 Разработчик игр 15,3 Инженер / программист 14,0 Учёный / исследователь 10,0 Видеоблогер (YouTube и т. п.) 9,3 Профессиональный геймер 8,7 Врач 8,0 Футболист 7,3 Управляющий компанией 7,3

Источник: Adecco

Фотография к заголовку: PIXTA

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