Кондитеры и видеоблогеры: кем хотят стать японские дети, когда вырастут?

Общество

Если ребёнок шумит или капризничает, покажите ему любимое видео на YouTube, и он сразу затихнет. Смартфоны стали незаменимым предметом при воспитании детей, и неудивительно, что многие дети называют создание видео для You Tube как профессию, которой хотели бы заниматься в будущем.
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Кадровое агентство Adecco опросило 900 мальчиков и девочек в возрасте начальных и средних классов школы по всей стране о профессиях, которыми они хотели бы заниматься в будущем. У девочек и в младших, и в средних классах лидирует профессия кондитера, мальчики же в младших классах мечтают стать видеоблогером в YouTube и т. п., а в средних классах на первое место выходит работа в компании.

Очень мало младшеклассников хотели бы стать сотрудником компании или госслужащим, но в средних классах эти профессии выходят на второе место у мальчиков и на второе-третье у девочек – с возрастом дети реальнее воспринимают действительность, и у них растёт стремление к стабильности.

У мальчиков и того, и другого возраста в первую десятку входят профессии видеоблогера в YouTube, инженера / программиста и разработчика игр. Это поколения, которые с самого рождения живут в окружении смартфонов и других цифровых устройств, и набирают популярность профессии, которые связаны с цифровыми технологиями.

Девочки младших классов (%)

Кондитер 22,0
Преподаватель (в университете, школе, детском саду и т. п.) 10,0
Врач 7,3
Медсестра 6,7
Видеоблогер (YouTube и т. п.) 2,7
Художник манга 2,7
Преподаватель фортепиано и т. п. 2,0
Учёный / исследователь 1,7
Модельер 1,7
Певица 1,7
Работник компании 1,7

Источник: Adecco

Девочки средних классов (%)

Кондитер 18,7
Работник компании 15,3
Госслужащий 12,0
Медсестра 10,0
Преподаватель 9,3
Врач 4,7
Модельер 4,7
Стюардесса 4,0
Певица 4,0
Домохозяйка 4,0

Источник: Adecco

Мальчики младших классов (%)

Видеоблогер (YouTube и т. п.) 8,7
Футболист 7.3
Полицейский / следователь 6,7
Водитель автобуса, такси, поездов и т. п. 6,7
Бейсболист 6,0
Инженер / программист 4,7
Разработчик игр 4,7
Ученый / исследователь 4,0
Врач 3,3
Госслужащий 3,3

Источник: Adecco

Мальчики средних классов (%)

Работник компании 17,3
Госслужащий 17,3
Разработчик игр 15,3
Инженер / программист 14,0
Учёный / исследователь 10,0
Видеоблогер (YouTube и т. п.) 9,3
Профессиональный геймер 8,7
Врач 8,0
Футболист 7,3
Управляющий компанией 7,3

Источник: Adecco

Фотография к заголовку: PIXTA

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