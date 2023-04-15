Работа мечты у японских первоклассников: мальчики хотят стать полицейскими, девочки – кондитерами

Работа мечты у японских первоклассников: мальчики хотят стать полицейскими, девочки – кондитерамиОбщество
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Компания «Курарэ» опросила 4000 детей, которые поступили в начальную школу в апреле. При общем подсчёте результатов у мальчиков и девочек лидировала профессия кондитера или пекаря (13,4%), на втором месте – работа офицера полиции, её популярность в последние годы растёт и у мальчиков, и у девочек, и она отстаёт от лидирующей позиции всего на 1,6%. По сравнению с 2003 годом привлекательность профессии полицейского выросла примерно в четыре раза, а пожарными и спасателями хотят стать примерно вдвое больше детей – растёт популярность занятий, связанных с защитой людей и города. При этом желание стать спортсменом – ранее очень популярная профессия – вдвое уменьшилось.
Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники (мальчики и девочки)
|2023
|2003 (20 лет назад)
|1
|Кондитер или пекарь
|Спортсмен
|2
|Офицер полиции
|Кондитер или пекарь
|3
|Спортсмен
|Флорист
|4
|Пожарные или спасательные силы
|Медсестра
|5
|Артисты, певцы, модели
|Учитель
|6
|Врач
|Водитель или машинист
|7
|Водитель или машинист
|Артисты, певцы, модели
|8
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
|Плотник или ремесленник
|9
|Ютьюбер
|Врач
|10
|Флорист
|Пожарные или спасательные силы
Источник: «Курарэ»
При рассмотрении раздельно по полу у девочек в течение 25 лет подряд с момента начала опроса на первом месте профессия кондитера или пекаря, в этот раз она набрала 23,6%. «Офицер полиции» в рейтинге у девочек растёт четвёртый год подряд и достиг рекордного 4-го места. У мальчиков работа в полиции лидирует третий год подряд с рекордно высоким показателем в 17,8%. Ответ «Спортсмен», занимавший первую строчку до 2020 года, три года подряд оттеснён на второе место. По сравнению с результатами 20 лет назад популярность этого занятия уменьшилась вдвое (с 31,6% до 15,4%).
Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассницы
|2023
|2003 (20 лет назад)
|1
|Кондитер или пекарь
|Кондитер или пекарь
|2
|Артистка, певица, модель
|Флорист
|3
|Флорист
|Медсестра
|4
|Офицер полиции
|Учитель
|5
|Медсестра
|Артистка, певица, модель
|6
|Магазин мороженого
|Воспитательница детсада
|7
|Врач
|Врач
|8
|Воспитательница детсада
|Парикмахер
|9
|Парикмахер
|Учитель музыки
|10
|Учитель
|Частный предприниматель
Источник: «Курарэ»
Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники
|2023
|2003 (20 лет назад)
|1
|Офицер полиции
|Спортсмен
|2
|Спортсмен
|Водитель или машинист
|3
|Пожарные или спасательные силы
|Плотник или ремесленник
|4
|Водитель или машинист
|Пожарные или спасательные силы
|5
|Ютьюбер
|Офицер полиции
|6
|Исследователь
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
|7
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
|Частный предприниматель
|8
|Кондитер или пекарь
|Кондитер или пекарь
|9
|Врач
|Врач
|10
|Космос
|Магазин игрушек
Источник: «Курарэ»
Одновременно проводился опрос среди родителей о том, какую профессию они хотели бы для своего ребёнка. Для мальчиков на первом месте государственные служащие (21,9%), за ними следовали офисные работники (11%) и спортсмены (7%). У родителей как мальчиков, так и девочек популярны профессии госслужащего и офисного работника – похоже, у родителей важным фактором является стабильность работы.
Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассниц
|2023
|2003 (20 лет назад)
|1
|Медсестра
|Медсестра
|2
|Госслужащая
|Госслужащая
|3
|Офисная работница
|Учитель
|4
|Сфера здравоохранения
|Воспитательница детсада
|5
|Фармацевт
|Врач
|6
|Врач
|Бортпроводница
|7
|Учитель
|Парикмахер
|8
|Воспитательница детсада
|Офисный работник
|9
|Артистка, певица, модель
|Офисная работница
|10
|Кондитер или пекарь
|Артистка, певица, модель
Источник: «Курарэ»
Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассников
|2023 г.
|2003 (20 лет назад)
|1
|Госслужащий
|Госслужащий
|2
|Офисный работник
|Спортсмен
|3
|Спортсмен
|Врач
|4
|Врач
|Плотник или ремесленник
|5
|Пожарные или спасательные силы
|Инженер
|6
|Офицер полиции
|Офисный работник
|7
|Исследователь
|Пилот
|8
|Инженер
|Пожарные или спасательные силы
|9
|Архитектор
|Учитель
|10
|Сфера здравоохранения
|Архитектор
Источник: «Курарэ»
Фотография к заголовку: PIXTA
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