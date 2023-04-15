Работа мечты у японских первоклассников: мальчики хотят стать полицейскими, девочки – кондитерами

Кем хотят стать в будущем японские первоклассники? Компания «Курарэ», которая производит искусственную кожу для школьных ранцев, ежегодно проводит опрос детей, которые поступают в начальную школу, и их родителей. В ходе опроса 2023 года у девочек лидировали профессии кондитера или пекаря, а многие мальчики хотели бы работать офицером полиции.

Компания «Курарэ» опросила 4000 детей, которые поступили в начальную школу в апреле. При общем подсчёте результатов у мальчиков и девочек лидировала профессия кондитера или пекаря (13,4%), на втором месте – работа офицера полиции, её популярность в последние годы растёт и у мальчиков, и у девочек, и она отстаёт от лидирующей позиции всего на 1,6%. По сравнению с 2003 годом привлекательность профессии полицейского выросла примерно в четыре раза, а пожарными и спасателями хотят стать примерно вдвое больше детей – растёт популярность занятий, связанных с защитой людей и города. При этом желание стать спортсменом – ранее очень популярная профессия – вдвое уменьшилось.

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники (мальчики и девочки)

2023 2003 (20 лет назад) 1 Кондитер или пекарь Спортсмен 2 Офицер полиции Кондитер или пекарь 3 Спортсмен Флорист 4 Пожарные или спасательные силы Медсестра 5 Артисты, певцы, модели Учитель 6 Врач Водитель или машинист 7 Водитель или машинист Артисты, певцы, модели 8 ТВ / Озвучивание аниме-персонажей Плотник или ремесленник 9 Ютьюбер Врач 10 Флорист Пожарные или спасательные силы

Источник: «Курарэ»

При рассмотрении раздельно по полу у девочек в течение 25 лет подряд с момента начала опроса на первом месте профессия кондитера или пекаря, в этот раз она набрала 23,6%. «Офицер полиции» в рейтинге у девочек растёт четвёртый год подряд и достиг рекордного 4-го места. У мальчиков работа в полиции лидирует третий год подряд с рекордно высоким показателем в 17,8%. Ответ «Спортсмен», занимавший первую строчку до 2020 года, три года подряд оттеснён на второе место. По сравнению с результатами 20 лет назад популярность этого занятия уменьшилась вдвое (с 31,6% до 15,4%).

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассницы

2023 2003 (20 лет назад) 1 Кондитер или пекарь Кондитер или пекарь 2 Артистка, певица, модель Флорист 3 Флорист Медсестра 4 Офицер полиции Учитель 5 Медсестра Артистка, певица, модель 6 Магазин мороженого Воспитательница детсада 7 Врач Врач 8 Воспитательница детсада Парикмахер 9 Парикмахер Учитель музыки 10 Учитель Частный предприниматель

Источник: «Курарэ»

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники

2023 2003 (20 лет назад) 1 Офицер полиции Спортсмен 2 Спортсмен Водитель или машинист 3 Пожарные или спасательные силы Плотник или ремесленник 4 Водитель или машинист Пожарные или спасательные силы 5 Ютьюбер Офицер полиции 6 Исследователь ТВ / Озвучивание аниме-персонажей 7 ТВ / Озвучивание аниме-персонажей Частный предприниматель 8 Кондитер или пекарь Кондитер или пекарь 9 Врач Врач 10 Космос Магазин игрушек

Источник: «Курарэ»

Одновременно проводился опрос среди родителей о том, какую профессию они хотели бы для своего ребёнка. Для мальчиков на первом месте государственные служащие (21,9%), за ними следовали офисные работники (11%) и спортсмены (7%). У родителей как мальчиков, так и девочек популярны профессии госслужащего и офисного работника – похоже, у родителей важным фактором является стабильность работы.

Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассниц

2023 2003 (20 лет назад) 1 Медсестра Медсестра 2 Госслужащая Госслужащая 3 Офисная работница Учитель 4 Сфера здравоохранения Воспитательница детсада 5 Фармацевт Врач 6 Врач Бортпроводница 7 Учитель Парикмахер 8 Воспитательница детсада Офисный работник 9 Артистка, певица, модель Офисная работница 10 Кондитер или пекарь Артистка, певица, модель

Источник: «Курарэ»

Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассников

2023 г. 2003 (20 лет назад) 1 Госслужащий Госслужащий 2 Офисный работник Спортсмен 3 Спортсмен Врач 4 Врач Плотник или ремесленник 5 Пожарные или спасательные силы Инженер 6 Офицер полиции Офисный работник 7 Исследователь Пилот 8 Инженер Пожарные или спасательные силы 9 Архитектор Учитель 10 Сфера здравоохранения Архитектор

Источник: «Курарэ»

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме