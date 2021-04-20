Домашние тапочки в Японии: история и современность

Японский калейдоскоп

В Японии при входе в дом принято снимать уличную обувь и переобуваться в тапочки. Когда и как появились японские тапочки?

Когда родились твои тапочки?

Туристов, впервые посещающих Японию, может удивить то, что при входе в японскую гостиницу рёкан уже с порога требуется переобуться в тапочки, которые зачастую слишком малы для крупных людей, а ещё больше их поражает наличие отдельных тапочек в уборной. В гостиницы западного типа можно входить в обуви, но в номерах часто кладут тапочки.



Тапочки для гостей в прихожей гостиницы (m-louis)

Япония была изолирована более двух столетий. После открытия страны в 1854 году сюда стало приезжать много жителей западных стран. В Японии люди традиционно перед входом в помещение снимали уличные сандалии, а с приезжими пришла западная культура, в которой в помещении ходят в обуви.

В то время было мало гостиниц в западном стиле, и местом проживания иностранцев стали постоялые дворы хатаго и синтоистские святилища. В то время в западных странах не было традиции снимать обувь при входе в дом, и часто возникали различные неприятности, когда люди пытались войти в уличной обуви или воспринимали татами как аналог ковра и ходили по ним обутыми, что приводило к их порче.

Иностранцы, жившие в поселении Йокогама, где особенно часто возникали такие проблемы, просили токийского портного Токуно Рисабуро сшить своеобразные галоши, которые можно было бы носить поверх обуви, и примерно в 1876 году (хотя существуют и другие версии) родились первые японские тапочки. Говорят, что они были похожи на нынешние – без задника и каблука, без разделения на правый и левый.



Тапочки, используемые в комнатах в западном стиле (Pixta)

Примерно с 1950 года японский образ жизни стал вестернизироваться, и с увеличением количества комнат в западном стиле тапочки всё шире рекламировались производителями, и в конце концов прочно вошли в повседневную жизнь. Вместо того, чтобы носить тапочки поверх обуви, как приезжавшие в Японию во время открытия страны иностранцы, они стали переобуваться в них при входе. Возможно, тапочки прижились и благодаря тому, что они не так плотно прилегают к ноге и их легко надевать и снимать, как и традиционную японскую обувь дзори и гэта. Иностранцам часто кажется странным, что в Японии нередко ведут деловые переговоры в костюмах и тапочках.

Возникновение обычая разуваться при входе в дом

Существует теория, что в Японии обычай снимать обувь в помещении существовал с периода Яёи (ок. 300 г. до н. э. – ок. 250 г. н э), а на живописных свитках периода Хэйан (794-1192) можно видеть аристократов, проводящих время без обуви в доме с настеленным полом.

В Японии часто бывает влажно и жарко, поэтому японские дома издавна строят, приподняв над землёй, чтобы обеспечить вентиляцию и предотвратить попадание влаги. Место, где снимают у входа обувь, называется татаки, «оббивание», а ступенька между входом и коридором называется агари-камати, «брус подъёма», что этимологически связано с выражением «входить в дом», которое буквально означает «подниматься в дом».



Обувь можно снять, сев на ступеньку агари-камати (Pixta)

Еще когда дороги не асфальтировали, люди не хотели пачкать дом мокрой от дождевой воды или налипшего снега обувью, и стремились не портить ничем не покрытые татами и полы, на которых сидели, из-за чего стали снимать обувь.



Предупреждение не входить в обуви (г. Камакура преф. Канагава, храм Энгакудзи; редакция Nippon.com)

Наканэ Тиэ, занимавшаяся социальной антропологией, утверждала, что понятия ути и сото, «внутри» и «снаружи», являются одними из ключевых в японской культуре. Чистая внутренняя часть дома – ути, «внутри», а «снаружи» – мир, полный грязи, и в прихожей гэнкан, на границе ути и сото, снимают обувь, предотвращая попадание внутрь наружной нечистоты. И наоборот, при выходе на улицу надевают обувь, чтобы защитить себя от внешней грязи. При входе в здания святилищ и храмов обязательно снимают обувь, в комнате с татами не носят тапочки.



Тапочки снимают перед входом в комнату с татами (Pixta)

Переобувание в тапочки в школе

В период Эдо (1603-1868) в качестве учебных помещений школ использовались частные дома или храмы, и обычай снимать обувь при входе в школу сохранился со времён клановых школ и частных учебных заведений тэракоя, где учились в комнатах с татами. В большинстве школ в течение 12 лет от поступления в начальную школу до окончания старших классов при входе в школу переобуваются – вначале появились деревянные или бетонные здания школ, примерно в 1930-е годы в школе перешли с японской одежды на западную, и было решено, что лучше носить тапочки, чем ходить по зданию школы босиком или в носках. Школьные тапочки, напоминающие балетную обувь, с резинкой на подъёме стопы родились примерно в 1983 году. В некоторых школах используются кроссовки, бывает по-разному.



Обычная сменная обувь (слева) (Pixta); место для переобувания у входа в школу (Photolibrary)

Современные тапочки

В последние годы всё больше людей живут в комнатах западного типа с полами, а не с татами, и появляются тапочки самых разных форм и из разнообразных материалов. Пушистые тапочки с открытыми пальцами, в которых ноги не задыхаются, «массажные тапочки», которые неровностями на подошве стимулируют подошвы ног, тапочки делают из пластика с антибактериальной и дезодорирующей обработкой, бывают «тапочки-швабры», которые при ходьбе заодно и протирают пол – выбор очень широкий, есть тапочки, которые можно стирать в стиральной машине, и тапочки со специальной подошвой для предотвращения скольжения.

В некоторых домах к использованию домашней обуви подходят тщательно, меняя тапочки из разных материалов и разного дизайна в зависимости от сезона.



Зимние тапочки (слева), массажные тапочки (в центре, Pixta), тапочки-швабры (справа, Tatsuo Yamashita)

Фотографии

Фотография к заголовку: переобувание при входе в дом (PIXTA)