Искусство гётаку: традиционные изображения пойманных рыб, появившиеся в ходе тренировок самураев

Путеводительпо Японии

Гётаку – это отпечатки, полученные путём нанесения туши на рыбу, которую потом прикладывают к бумаге. В Японии их часто можно увидеть на стенах рыбацких домиков и рыбных ресторанов. После войны появились и красочные «художественные гётаку». Сегодня есть и «цифровые гётаку», созданные из цифровых фотографий. В этой статье мы расскажем об истории этого искусства и посмотрим, как создаются такие произведения.

Отпечатки рыб, запечатлевшие результатов соревнований самураев



Самая старая сохранившаяся в Японии гётаку «Карась из Кинсибори», датированная 1839 годом (находится в краеведческом музее города Цуруока)

Считается, что истоки техники создания гётаку, «отпечатков рыб» на бумаге, восходят к региону Сёнай, центром которого является современный город Цуруока в префектуре Ямагата.

В эпоху Эдо (1603-1868) в княжестве Сёнай поощрялась прибрежная рыбалка как способ тренировки ума и тела самураев. Расстояние от крепости Цуруока до рыболовных угодий на пляже Сёнай составляло приблизительно от 12 до 20 километров. Самураи, взяв длинные удочки, выходили в путь ещё до рассвета, чтобы по горным тропам добраться до моря. У бурного Японского моря они терпеливо ждали поклёвки, чтобы испытать свои силы в борьбе с крупной рыбой. Прибрежная рыбалка требовала не только физической силы, но также терпения и рассудительности. Это была одна из форм тренировки, сродни боевым искусствам.

Для самураев этого княжества такая береговая рыбалка была и соревнованием, а для сохранения результатов своих усилий они делали отпечатки рыб. Эти отпечатки служили той же цели, что и нынешние памятные фотографии или записи соревнований. Самым старым сохранившимся отпечатком рыбы в Японии считается «Карась из Кинсибори». Отпечаток сделал в 10-м году Тэмпо (1839) Сакаи Тадааки, 9-й правитель княжества Сёнай, и он изображает карася, пойманного им в канале Кинсибори в Эдо (совр. Токио). В настоящее время он хранится в краеведческом музее города Цуруока.

От фиксации результатов соревнований к красочным произведениям искусства



Художественные гётаку, созданные членами организации «Общество Детей Дракона» (Рю-но ко кай)

Отпечатки рыб, выполненные чернилами, позволяют чётко сохранить контуры и размер рыбы. Однако после распространения фотографии в послевоенный период в среде любителей гётаку возникло движение, направленное на передачу цветов и красоты рыб такими, какими они были при жизни. Так появились яркие «цветные художественные гётаку» (сикисай бидзюцу гётаку), созданные при помощи красок.

В таких гётаку не всегда изображают только одну рыбу. Можно комбинировать несколько рыб, добавлять листья или водные растения, через цветовые вариации можно показать освещение и глубину. Такие произведения уже не являются подтверждением улова, это самостоятельные картины, где рыба – главный объект изображения.



На «цифровых гётаку» представлена фотография рыбы, а также её длина, дата вылова и использованные снасти (предоставлено Re:Fish)

Разные люди по-разному относятся к гётаку. Для многих рыбаков гётаку – просто способ зафиксировать размер пойманной рыбы, и «цифровые гётаку» выполняют эту функцию современным способом.

Сервис «цифровых гётаку» позволяет пользователям обрабатывать фотографии рыбы, сделанные на смартфоны или цифровые камеры, увеличивая само изображение рыбы и добавляя информацию, такую как вид рыбы, длина, вес, дата и место вылова, а также имя рыболова. Такие гётаку можно создавать и, если рыбу просто фотографируют и отпускают после вылова, и если сохранились только старые фотографии. Это, конечно, не физический отпечаток рыбы, но этот сервис, используя цифровые технологии, выполняет изначальную функцию гётаку, то есть сохранение информации об улове.

Отпечаток рыбы на бумаге



Марва учится создавать художественные гётаку у Сайто Тацуми из «Рю но но кай»

Марва Адли, сотрудница Nippon.com из Египта, приняла участие в очередном собрании организации «Тацу-но ко кай», которая работает в Токио и Йокогаме и занимается созданием художественных гётаку. Её задачей было создать разноцветную картину с изображением красного морского леща

Существует два основных метода получения отпечатков рыб – прямой и изнаночный.

Прямой метод предполагает нанесение туши или краски непосредственно на рыбу, после чего на неё накладывают бумагу, создавая отпечаток. Этот процесс напоминает ксилографию, и изображение при переносе на бумагу оказывается зеркальным.



Краска наносится на бумагу с помощью тампона , смоченного в краске

С другой стороны, при изнаночном методе, который использован в этом случае, тонкий лист японской бумаги накладывают на рыбу, а затем на бумагу с помощью тампона (ватного шарика, обёрнутого шёлковой тканью) наносят краску. Это напоминает перевод изображения на монете путём накладывания бумаги и натирания карандашом, чтобы проявился рельеф.

На столе лежит бумага для отпечатков рыб, а также пульверизаторы, тампоны разных размеров и краски. В клубе «Рю-но ко кай» используют специальные краски семи цветов, смешивая их в зависимости от вида изображаемой рыбы.



Японскую бумагу плотно приклабывают к рыбе и аккуратно удаляют излишки влаги

Сначала на подготовленного для работы и зафиксированного морского леща накладывают японскую бумагу, которую слегка смачивают при помощи пульверизатора. Затем бумагу плотно прижимают к телу рыбы, разглаживая все складки, и аккуратно удаляют влагу. После этого начинается процесс нанесения краски.



Очертания и цвета рыбы проявляют, поочерёдно накладывая разные краски

«Не нужно тереть слишком сильно, достаточно слегка постукивать», – инструктирует Сайто Рюми, выступающая в роли инструктора, когда Марва наносит синюю краску на спину рыбы. Поскольку сначала наносилась синяя краска, окончательный вид пока сложно представить. Затем поверх неё наносят жёлтый, серый, красный и красновато-коричневый цвета. Там, где требовался более тёмный цвет, нужно больше постукиваний, а ближе к брюху цвет становился светлее. Подчёркивают выступы жабр, а на спине оставляют белые участки, как будто рыба поблёскивает на свету. Нанося тонкие слои краски поэтапно, постепенно проявляют округлость и блеск рыбы.



Продолжаем работу, внимательно изучая детали строения рыбы

«Когда работаешь над этим, замечаешь разные мелочи – например, положение ноздрей», – делится наблюдением Сайто, на что Марува кивает и говорит: «Я впервые так детально рассматриваю рыбу». Действительно, чтобы сделать эту работу хорошо, нужно внимательно разглядывать рыбу – выпуклость жабр, перекрывающиеся чешуйки, лучи каждого отдельного плавника. Вряд ли люди обычно рассматривают рыбу так пристально, даже если видят её на обеденном столе каждый день.

После раскрашивания туловища переходят к голове и плавникам. Для рисования плавников бумагу слегка сдвигают, чтобы обвести каждую кость по отдельности, а затем раскрашивают тонкие перепонки между лучами плавника.



Мерцающие пятна на морском леще изображены с помощью белого пигмента

Характерные синие пятна, разбросанные по спине красного морского леща, создают путём нанесения белого пигмента ватным тампоном, а затем слегка закрашивают их синей краской цвета индиго.

Наконец, пришло время прорисовать кистью глаза, и Сайто аккуратно водит кистью твёрдой рукой, оставляя в каждом глазу маленький белый отблеск, и говорит: «Если тут ошибиться, получится кои-нобори» (то есть очень простое стилизованное изображение карпа, которое используют как украшение ко Дню мальчиков 5 мая).



Прорисовка глаз кисть

Красота природы открывается в ходе работы с гётаку

Наконец, после того как Марва поставила свою печать, добавила имя и иероглиф «Таку», её работа была завершена. Рыба, которая изначально выглядела преимущественно сине-серой, на бумаге после нанесения красного и жёлтого цветов превратилась в ярко-красного морского леща.

«Сначала я понятия не имела, какие цвета у меня получатся. Я никогда не представляла, что это превратится в такое прекрасное произведение. Я впервые замечала мельчайшие детали и почувствовала красоту природы. Это чудесный культурный опыт» – говорит Марва.



Фотография с завершённым произведением искусства на память

Фотография может мгновенно запечатлеть изображение рыбы, но Марва не торопилась, накладывая бумагу поверх рыбы и нанося несколько слоёв краски разных цветов. Её впечатлило то, что она впервые рассмотрела рыбу в таких деталях – похоже, привлекательность художественных гётаку заключается именно в самом процессе создания.

Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)