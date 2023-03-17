Сакуры Осакского замка: история и современность
Путеводительпо ЯпонииОбщество Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сакуры Осакского замка
В парке Осакского замка находится сама крепость, в которой есть исторический музей и смотровая площадка. Там же расположены Замковый зал Осаки и концертный зал под открытым небом «Ягаи онгакудо», бейсбольное поле и беговая дорожка, это популярное место отдыха жителей Осаки.
В парке растёт около 300 деревьев сакуры, благодаря красоте своих деревьев, а также обилию различных сортов сакуры он входит в список 100 лучших мест цветения сакуры в стране. Цветущие деревья на фоне замка, лепестки, летящие водой замкового рва, беговая дорожка через парк – всё это добавляет очарования пейзажу с цветущими сакурами.
Особенно зрелищный вид на замок и цветущие деревья, создающие единый пейзаж, открывается из парка Нисиномару-тэйэн в западной части парковой зоны. Вход в эту часть парка платный, но вид 300 цветущих деревьев, которыми можно любоваться днём и вечером, стоит того, чтобы посетить это место.
Прогулка по историческим местам под сакурой
Осакский замок первоначально построил военачальник Тоётоми Хидэёси в 1598 году, но он был сожжён дотла во время осады Осаки в 1615 году. Токугавский сёгунат постарался полностью уничтожить все следы замка времён Хидэёси, и даже сделал насыпь и построил на этом месте новый замок. Замок в его нынешнем виде был отстроен в 1931 году, но сохранились построенные сёгунатом Токугава большие ворота, сторожевые башни и каменное основание замка. Это основание, построенное из огромных камней, привезённых со всей Японии, впечатляет своими масштабами. К северу от замка находится каменный памятник, который отмечает место, где совершили ритуальное самоубийство (сэппуку) сын Хидэёси, Тоётоми Хидэёри, и вторая жена Хидэёси, Ёдо-доно.
Яркие цветы сливы
К востоку от парка находится сливовая роща, где посетители могут увидеть более тысячи сливовых деревьев. Здесь представлено множество различных сортов, как поздних, так и ранних, так что застать цветение сливы можно с конца января до начала марта.
Замковый парк Осаки
- Адрес: Osakajō, Chūō-ku, Osaka
- Как добраться: рядом со станцией Осакадзё Коэн линии JR Осака Кандзё, станцией Мориномия линии JR Осака Кандзё или линии метро Тюо;10 минут ходьбы от станции Танимати-ёнтёмэ линии метро Тюо и линии метро Танимати.
- Вход в парк Нисиномару-тэйэн: старшеклассники и старше: 200 йен в течение дня, 350 йен во время подсветки
- Вебсайт (на английском языке)
Автор: Куроива Масакадзу
Фотография к заголовку: Сакура в Осакском замке