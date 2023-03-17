Сакуры Осакского замка: история и современность

Сакура в Японии

Путеводительпо Японии

Осакский замок – одно из знаменитых мест любования цветами сакуры. Там растёт около 300 деревьев сакуры, в основном сорта сомэй-ёсино, там также есть и поздно зацветающие деревья яэдзакура, благодаря чему любоваться цветами можно довольно долго.

Сакуры Осакского замка

В парке Осакского замка находится сама крепость, в которой есть исторический музей и смотровая площадка. Там же расположены Замковый зал Осаки и концертный зал под открытым небом «Ягаи онгакудо», бейсбольное поле и беговая дорожка, это популярное место отдыха жителей Осаки.

В парке растёт около 300 деревьев сакуры, благодаря красоте своих деревьев, а также обилию различных сортов сакуры он входит в список 100 лучших мест цветения сакуры в стране. Цветущие деревья на фоне замка, лепестки, летящие водой замкового рва, беговая дорожка через парк – всё это добавляет очарования пейзажу с цветущими сакурами.



Сакура на фоне Осакского замка

Особенно зрелищный вид на замок и цветущие деревья, создающие единый пейзаж, открывается из парка Нисиномару-тэйэн в западной части парковой зоны. Вход в эту часть парка платный, но вид 300 цветущих деревьев, которыми можно любоваться днём и вечером, стоит того, чтобы посетить это место.



Вид на Осакский замок и сакуру из Нисиномару-тэйэн; светло-розовые цветы красиво контрастируют с голубым цветом неба

Прогулка по историческим местам под сакурой

Осакский замок первоначально построил военачальник Тоётоми Хидэёси в 1598 году, но он был сожжён дотла во время осады Осаки в 1615 году. Токугавский сёгунат постарался полностью уничтожить все следы замка времён Хидэёси, и даже сделал насыпь и построил на этом месте новый замок. Замок в его нынешнем виде был отстроен в 1931 году, но сохранились построенные сёгунатом Токугава большие ворота, сторожевые башни и каменное основание замка. Это основание, построенное из огромных камней, привезённых со всей Японии, впечатляет своими масштабами. К северу от замка находится каменный памятник, который отмечает место, где совершили ритуальное самоубийство (сэппуку) сын Хидэёси, Тоётоми Хидэёри, и вторая жена Хидэёси, Ёдо-доно.



Каменный памятник Тоётоми Хидэёри и Ёдо-доно перед каменным основанием замка

Яркие цветы сливы

К востоку от парка находится сливовая роща, где посетители могут увидеть более тысячи сливовых деревьев. Здесь представлено множество различных сортов, как поздних, так и ранних, так что застать цветение сливы можно с конца января до начала марта.



Яркие цветы сливы перед Осакским замком

Замковый парк Осаки

Адрес: Osakajō, Chūō-ku, Osaka

Как добраться: рядом со станцией Осакадзё Коэн линии JR Осака Кандзё, станцией Мориномия линии JR Осака Кандзё или линии метро Тюо;10 минут ходьбы от станции Танимати-ёнтёмэ линии метро Тюо и линии метро Танимати.

Вход в парк Нисиномару-тэйэн: старшеклассники и старше: 200 йен в течение дня, 350 йен во время подсветки

Вебсайт (на английском языке)

Автор: Куроива Масакадзу

Фотография к заголовку: Сакура в Осакском замке