Храм Ниннадзи в Киото: пагода в море цветов

Сакура в Японии

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Ниннадзи, храмовый комплекс в Киото тесно связанный с императорской семьёй, знаменит своими низкорослыми, поздноцветущими вишнями омуро.

Позднее цветение вишен Омуро

Расположенный в Киото, в район Укё, Ниннадзи является главным храмом направления Омуро буддийской школы Сингон. Он был основан в 888 году по приказу императора Уда, во исполнение воли его предшественника, императора Коко. После своего отречения император Уда принял монашество, построил Омуро, свою резиденцию, на территории храма и переехал туда. Это сооружения дало храму второе название: Омуро-госё, императорская резиденция Омуро. С тех пор храм выделяется высоким социальным статусом, ведь на протяжении нескольких поколений настоятелями в нём были члены императорской семьи. В 1994 году храм был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он входит в комплекс «Историческое наследие древней столицы Киото».



Цветущая сакура у ворот Ниомон, главного входа в Ниннадзи

Среди вишнёвых деревьев в храме Ниннадзи, который был выбран одним из 100 лучших мест для любования цветением вишни в Японии, особо выделяется сакура омуро. Рощу этих деревьев можно найти, пройдя через ворота Тюмон, которые находятся к северу от ворот Ниомон. Деревья, которые находятся слева от ворот Тюмон, низкорослы и цветут позже остальных. Храм Ниннадзи известен как одно из лучших мест в Киото для любования цветением сакуры в конце сезона, поскольку в середине апреля омуро обычно достигают пика расцвета. Ещё одна причина популярности храма заключается в том, что небольшая высота деревьев сакуры омуро позволяет посетителям любоваться их очаровательным цветами на уровне глаз.



Цветущие деревья сакуры омуро к западу от ворот Тюмон

Вдоль тропинки, проходящей сквозь рощу сакуры омуро, вишнёвые деревья по обе стороны настолько низкие и так плотно прилегают друг к другу, что кажется, будто идёшь вдоль розовой живой изгороди. Это создаёт впечатление прохождения через розовую изгородь, когда идёшь по этой дорожке. Тропинка приводит на небольшой холм, с вершины которого открывается незабываемая картина. Холм возвышается над парком сакуры, открывая вид на пятиярусную пагоду на востоке, которая высится над розовым морем цветущих облаков.



Невысокие деревья сакуры омуро в полном цвету похожи на розовую живую изгородь



Цветы сакуры омуро собраны в крупную гроздь



Вид с холма на пагоду, возвышающуюся над верхушками деревьев

На территории храма растёт около 500 вишнёвых деревьев различных видов, большинство из которых относятся к сортам омуро и сомэй ёсино. Среди них также можно встретить такие редкие садовые сорта как сакура Осава с цветами, состоящими примерно из 10 бледно-фиолетовых лепестков, и Ариакэ с белыми цветами, источающими тонкий аромат. Посетителям советуют искать их среди других видов, чтобы насладиться их особым очарованием.



Цветы сакуры Осава состоят из множества накладывающихся друг на друга лепестков насыщенного цвета



Вишнёвые деревья Ариакэ отличаются своими белыми цветами с изысканным ароматом

Как добраться: 40 минут от железнодорожного вокзала Киото на городском автобусе 26 до остановки Омуро Ниннадзи или 3 минуты пешком от станции Омуро Ниннадзи на линии Рандэн Китано.

Цена билета: вход на территорию храма в обычное время бесплатный; во время цветения сакуры – 500 йен (200 йен для детей в возрасте до 15 лет). За дополнительную плату можно посетить главное здание или музей Рэйхокан, предоставляются групповые скидки.

Текст: Фудзи Кадзуюки, 96Box

Фотографии: Куроива Масакадзу и Фудзи Кадзуюки, 96Box. Фотография к заголовку: Вид на пагоду и парк сакур омуро