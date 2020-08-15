Святилище Канасана: древний обычай почитания гор в префектуре Сайтама

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Святилище Канасана сохранило древние черты почитания божеств – здесь нет главного павильона хондэн, а объектом поклонения является гора, на которой оно расположено.

Святилище Канасана, где почитают гору Митакэ

Святилище Канасана находится в посёлке Канагава, на северо-западе префектуры Сайтама, у подножья горы Митакэ (343 м) на восточном берегу реки Каннагава, разделяющей префектуры Сайтама и Гумма. Появление святилища связывают с эпизодом японских мифов – легендарный герой Яматотакэру-но микото во время похода для усмирения восточной части страны закопал здесь своё огниво (хикириканэ, «металл, высекающий огонь») для почитания божеств Сусаноо-но микото и Аматэрасу оомиками.



«Срединные врата» Накамон; за ними нет Главного павильона хондэн, какой обычно бывает в святилищах

Название «Канасана» происходит от канасуна, «железный песок». Легенды говорят, что в окрестностях реки Каннагава находили много железного песка – лучшего сырья для изготовления мечей, а гора Митакэ давала железо и медь. Люди здесь жили с древности – исследования показывают присутствие людей в этих местах уже около 20 000-15 000 лет назад. Гору почитают не из-за огнива Яматотакэру – сама легенда о зарытом здесь металлическом орудии для добывания огня, скорее всего, появилась из-за того, что гора была источником ценных металлов и из-за этого стала объектом почитания.

В святилище нет Главного павильона хондэн, в котором обычно хранится «тело божества», поскольку объектом поклонения является вершина Мимурогатакэ, одна из вершин горы Митакэ, которой поклоняются из Павильона поклонения (хайдэн). Такие святилища встречаются редко, известны в том числе два других примера – святилище Оомива в префектуре Нара и святилище Сува в префектуре Нагано. Такие святилища хранят очень древние традиции почитания гор.



Павильон поклонения, где почитают вершину Мимурогатакэ

Пагода в святилище, важное культурное достояние

«Пагоду множества сокровищ» Тахото построил род Або, в Средние века обладавший большим влиянием. На лицевой части центрального столба сохранилась надпись о том, что пагода возведена в последний день восьмой луны 3 года Тэмбун (1534), и она, как один из не очень многих памятников, возраст которых можно точно установить, внесена в список Важного культурного достояния страны.

Примерно в 400 метрах вверх по склону за святилищем есть «Зеркальный камень Митакэ», Митакэ-но кагамиива шириной около 5 метров, высотой около 9 м, с наклоном около 30 градусов. Он появился из-за сильнейшего трения на разломе тектонической линии Хатиодзи около 90 миллионов лет назад, и как необычный геологический объект в 1956 году он вошёл в список Особых национальных природных памятников.



Пагода Тахото, построенная в период Сражающихся провинций (1467-1568)

С обзорной площадки на Мимурогатакэ можно увидеть горы Акаги (1828 м) и Харуна (1449 м) в соседней префектуре Гумма, а также реки каннагава и Тамагава, текущие по равнине Канто.

Как добраться: от станции Хондзё линии JR Такасаки на автобусе «Асахи» в сторону Камиидзуми согосисё-маэ, выйти на остановке Синсюку, оттуда примерно 20 минут пешком

Текст: Тоя Манабу

Фотографии: Накано Харуо

Фотография к заголовку: Тории перед святилищем

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