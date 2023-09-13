Святилище Мунаката-тайся в Фукуоке: три святыни и их сокровища

Путеводительпо Японии

Комплекс великого святилища Мунаката-тайся в префектуре Фукуока включает три святилища, где почитают трёх богинь. Одно из этих святилищ, расположенное на удалённом острове Окиносима с его суровой природой, было открыто для исследователей только в 1950-е годы, когда было обнаружено, что там хранятся бесчисленные исторические сокровища. Остров и связанные с ним места стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году.

Молитвы о спасении на море

В великом святилище Мунаката-тайся почитают трёх дочерей Аматэрасу-оомиками и Сусаноо-но-микото – Тагорихимэ, Тагицухимэ и Итикисимахимэ.

Мунаката-тайся состоит из трёх святилищ. Они находятся в пределах города Мунаката на Кюсю, но расположены в трёх разных местах: одно на самом Кюсю, а два других – на островах у побережья. Окицумия, святилище, посвящённое богине Тагорихимэ, находится на острове Окиносима, в море Гэнкай. В святилище Накацумия на острове Осима поклоняются Тагицухимэ, а в Хэцумия в посёлке Тасима на Кюсю почитают Итикисимахимэ.

Город Мунаката находится у моря Гэнкай, отделяющего Японию от Китая и Корейского полуострова. Ввиду близости материка здесь проходил оживлённый торговый путь, и Мунаката играл важную роль ворот для развитой культуры и торговли товарами с азиатского континента. Согласно летописно-мифологическому своду «Анналы Японии» (Нихон сёки, VIII в.), три богини спустились на землю в Мунакате, чтобы помогать поколениям императоров в выполнении священных обрядов. Море Гэнкай известно своими бурными водами, и трём богиням также поклоняются как защитницам мореплавателей, а в наше время – и как богиням безопасности дорожного движения.



Вторые ворота-тории (Ни-но-тории) в святилище Накацумия

Остров исторических сокровищ

Неизвестно, когда была основана Мунаката-тайся, но она упоминается уже в «Записях о древних делах» (Кодзики, нач. VIII в.), старейшем сохранившемся летописно-мифологическом своде Японии. Благодаря своей долгой истории святыня является хранилищем тысяч предметов культуры и важным источником информации для археологии синто, истории искусства и истории религии. Особенно важна Окицумия, сокровища которой долгое время были защищены природным уединением святилища на острове Окиносима с его отвесными скалами в 50 км от побережья в бурных водах моря Гэнкай. Остров, считающийся священным местом, также издавна был закрыт для всех, кроме избранной группы верующих, а доступ посторонним, даже учёным, был запрещён до середины прошлого века.

Когда в 1954 году начались археологические раскопки, исследователи были поражены обнаруженной сокровищницей, которая хранилась нетронутой на протяжении более тысячи лет изоляции острова. В ходе ряда экспедиций были обнаружены остатки ритуальных мест и священных сокровищ, датируемых от древности до начала периода Хэйан (794-1192), а также более 80 000 объектов, многие из которых впоследствии были признаны национальным достоянием или важными культурными ценностями. Это принесло Окиносиме название «Морской Сёсоин», то есть остров уподобили императорской сокровищнице Сёсоин в Нара, построенной в VIII веке для хранения предметов, связанных с умершими императорами.



Закат над морем Гэнкай

Раскопки показали, что Мунаката-тайся была местом религиозных обрядов, проводимых правителями страны – это указывает на важность Мунакаты как связующего звена на морском пути между Японией и азиатским континентом. Этот вывод подтверждается тем фактом, что на Окиносиме не было обнаружено никаких объектов, датированных позднее прекращения японских миссий в Танский Китай в конце IX века.

Священный остров Окиносима и связанные с ним объекты в регионе Мунаката были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году. Мунаката-тайся является ценным культурным наследием взаимодействия между Японией и континентом с IV по IX века.



Павильон Тэйсангу в святилище Хэцумия

Как добраться

Мунаката-тайся Хэцумия: от станции Того линии Кагосима на автобусе, идущем в направлении Кономинато-хатоба (через Мунаката-тайся); 12 минут пешком от остановки Мунаката-тайся-маэ

Мунаката-тайся Накацумия: от станции Того линии Кагосима на автобусе в Фукума (через Кономинато), чтобы добраться до Кономинато-хатоба за 20 минут. Оттуда – на муниципальном судне «Сиокадзэ» или на пароме «Осима» (около 15 минут на «Сиокадзэ» или около 25 минут на «Осима»)

Текст: Тоя Манабу

Фотографии: Накано Харуо

Фотография к заголовку: Павильон поклонения в Накацумия