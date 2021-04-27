Объекты Всемирного наследия в Хираидзуми: гора Кинкэй и руины Кандзидзайоин и Мурёкоин

Путеводительпо Японии

В префектуре Иватэ руины храма Мурёкёин навевают мысли о буддийской земле чистой радости, а место, где был храм Кандзизайоин, позволяет прогуляться по саду Чистой земли. Неподалёку находится и овеянная легендами гора Кинкэй – священная вершина, открытая для восхождения.

Кандзидзайоин: остатки сада Чистой земли

В конце XI и XII веке три поколения рода Осю Фудзивара воспроизводили буддийскую страну чистой радости на земле в надежде обеспечить мир в своих владениях. Руины Кандзидзайоин, храма, который, как говорят, был основан в середине XII века женой второго главы клана, Мотохиры, являются одним из пяти объектов, составляющих внесённый в список Всемирного наследия комплекс Хираидзуми в префектуре Иватэ на севере Японии.

Храмовые постройки были разрушены пожарами в ходе войны в 1573 году, это место было заброшено и в конце концов занято рисовыми полями, однако впоследствии на основе данных раскопок был восстановлен буддийский сад Чистой земли храма. Исследователи восстановили его первоначальную форму, и в настоящее время он существует как общественный парк и исторический памятник. То, что это именно сад Чистой Земли, показывает наличие в центре Маидзуру-га-икэ, пруда в форме журавля с распростёртыми крыльями, а также расположение больших камней, формирующих изрезанный берег и уютный пляж. Также сохранились остатки большого павильона, в котором размещалось главное изображение храма – будда Амида, и меньшего павильона.



После реставрации и благоустройства сада Чистой земли территория храма Кандзидзайоин стала уютным местом отдыха (© Shoepress)

Информация:

Адрес: Aza Shirayama, Hiraizumi, Hiraizumi, Iwate Prefecture

Как добраться: 8 минут пешком от станции JR Хираидзуми или 2 минуты пешком от автобусной остановки Моцудзи автобуса Run Run Loop Line, отправляющегося от станции JR Хираидзуми

Тел.: 0191-46-4012 (Центр культурного наследия Хираидзуми)

Открыто: круглый год

Цена за вход: бесплатно

Многоязычная информация: Указатели на английском языке



Мурёкоин: представления о стране чистой радости



Ежегодно во время весеннего и осеннего равноденствия солнце садилось на одной линии с центром главного зала Мурёкоин и вершиной горы Кинкэй (компьютерная графика © Департамент образования города Хираидзуми)

Храм Мурёкоин был построен по указанию третьего главы рода Осю Фудзивара, Хидэхиры. В исторических записях «Зерцало Адзумы» (Адзума кагами), описывающих первую половину периода Камакура (1192-1333), говорится, что он был построен по образцу почитаемого храма Бёдо-ин в Удзи, Киото. Это было великолепное воспроизведение величественной архитектуры этого храма, который изображают сегодня на японских монетах в 10 йен.

На территории храма находился центральный пруд с островом, на котором располагался главный павильон храма. Расстояние между колоннами зала и длина коридора левого и правого крыла даже превышали размеры его прототипа в Киото. Гора Кинкэй расположена к западу от павильона, и каждый год на закате во время весеннего и осеннего равноденствия солнце садилось прямо за её вершиной. Люди того времени могли представить себе Страну Чистой радости, которая, как считалось, лежала на западе.

После падения рода Осю Фудзивара Мурёкоин был разрушен и почти бесследно исчез. Сегодня всё, что осталось от тщательно продуманного сооружения участка – это остатки пруда, острова и структурных камней фундамента. Здесь продолжаются раскопки, прилегающая территория благоустраивается.



Мурёкоин благоустраивают как исторический памятник и парк (© Shoepress)

Информация:

Адрес: Aza Hanadate, Hiraizumi, Hiraizumi, Iwate Prefecture

Как добраться: 8 минут пешком от станции JR Хираидзуми, или сразу же возле автобусной остановки Мурёкоин-ато автобуса линии Run Run Loop, который отправляется от станции JR Хираидзуми

Тел .: 0191-46-4012 (Центр культурного наследия Хираидзуми)

Открыто: круглый год

Цена за вход: бесплатно

Многоязычная информация: Указатели на объектах на английском, традиционном китайском и корейском языках



Священная гора, оберегающая Хираидзуми

Коническая гора Кинкэй высотой 98,6 метра была священной горой, вершина которой служила курганом погребения сутр для рода Осю Фудзивара. Согласно легенде, это было место захоронения золотых петуха и курицы, которые были помещены здесь для обеспечения мира в Хираидзуми. Вместе с Тюсондзи, Моцудзи и Мурёкоин, расположенных вокруг горы, она, как полагают, была отправной точкой для планирования Хираидзуми.

Поэт Мацуо Басё посетил Хираидзуми в 1689 году. Там он написал своё часто цитируемое хайку «Летние травы – // всё, что осталось // от воинских грёз», размышляя о трагической жизни Минамото-но Ёсицунэ, который был вынужден бежать в Хираидзуми от преследований своего брата, и превратностях судьбы трёх поколений рода Осю Фудзивара. В своём знаменитом путевом дневнике «По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити), где записано это стихотворение, Басё предваряет его оплакиванием утраченной славы Фудзивара-но Хидехиры, третьего главы рода северных Фудзивара: его роскошную усадьбу поглотили поля, писал поэт, и осталась лишь гора Кинкэй.



Гора Кинкэй – непрерывный крутой подъём продолжительностью около 15 минут от начала тропы до вершины. (© Shoepress)

Информация:

Адрес: Hanadate, Hiraizumi, Hiraizumi, Iwate Prefecture

Как добраться: 5 минут пешком до начала маршрута от автобусной остановки Юкю-но ю автобуса Run Run Loop Line, отправляющегося от станции JR Хираидзуми, затем 15 минут пешком до вершины горы.

Тел.: 0191-46-4012 (Центр культурного наследия Хираидзуми)

Открыто: круглый год

Цена за вход: бесплатно

Многоязычная информация: Указатели на английском языке



Ближайшая достопримечательность: Центр культурного наследия Хираидзуми



На панно представлена долгая история Хираидзуми (© Центр культурного наследия Хираидзуми)

Центр культурного наследия Хираидзуми, расположенный у подножья горы Кинкэй, представляет собой информационный центр для посетителей, в котором рассказывается о Всемирном наследии Хираидзуми и других культурных ценностях в удобных для осмотра посетителями видео и настенных панелях. Здесь есть диорама и видеореконструкция Чистой Земли Хираидзуми, созданной правителями из рода Фудзивара; центр стоит посетить перед поездкой по самим историческим местам.

Информация:

Адрес: 44 Hanadate, Hiraizumi, Hiraizumi, Iwate Prefecture

Как добраться: расположен справа от автобусной остановки Центр культурного наследия Хираидзуми автобуса линии Run Run Loop, который отправляется от станции JR Хираидзуми

Тел.: 0191-46-4012

Открыто: с 9:00 до 17:00 (вход до 16:30)

Закрыто: с 29 декабря по 3 января и в перерывах между выставками (даты указаны на сайте).

Цена за вход: бесплатно

Многоязычная информация: Вебсайт со встроенным инструментом перевода Google Брошюры на английском, упрощённом и традиционном китайском и корейском языках Указатели на объектах на английском, китайском и корейском языках Аудиогид на английском, китайском и корейском языках.



Репортаж и текст: Shoepress

Фотография к заголовку: Восстановленный сад Чистой Земли в Кандзидзайоин