Путешествие Мацуо Басё: плач птиц и слёзы на глазах у рыб…

Путешествие на «дальний север»

Весной 1689 года мастер хайку Мацуо Басё отправился пешком в пятимесячное путешествие протяжённостью в 2400 километров. За время пути он обогнул значительную часть Хонсю, самого большого острова Японии. По дороге он не только посетил многочисленные достопримечательности на тихоокеанской стороне, уже известные среди литераторов его времени, но также открыл новые горизонты на более диком западном побережье. Его рассказ о путешествии «По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити) содержит некоторые из лучших его стихов и является классикой японской литературы.

Басё отправился в путь около 330 лет назад, выйдя на дорогу там, где сейчас район Кита-Сэндзю на северной окраине нынешнего Токио. После поездки на лодке с друзьями вверх по реке Сумида в Сэндзю пришло время прощаться. Там Басё написал эмоциональное и не лишённое юмора хайку на прощание, в котором даже местная дикая природа тронута болью разлуки.

行く春や

鳥啼き魚の

目は泪

Юку хару я

Тори наки уо но

Мэ ва намида

Весна уходит!

И плачут птицы, у рыб

На глазах слезы…

(из перевода В. Марковой и Н. Фельдман)

Сэндзю со средневековых времён был остановкой по пути на север страны. Токугава Иэясу, позже ставший сёгуном, построил здесь первый мост в 1594 году, что дало мощный стимул развитию региона. Во времена путешествия Басё здесь была первая почтовая станция на дороге в Никко и дальше. Поэт описывает, насколько он ошеломлён при мысли о предстоящем долгом путешествии, что, похоже, выдаёт тревогу в связи с выходом из этого относительно безопасного места.

Сейчас путешественники из Кита-Сэндзю, скорее всего, поедут на поезде – главная здешняя станция, по некоторым оценкам, является шестой по загруженности станцией в Японии и Токио, что показывает, насколько этот район интегрировался в мегаполис. Другой вариант – ехать через мост Сэндзю-оохаси но автотрассе национального значения №4, современной дороге, ведущей на север до Аомори на северной оконечности Хонсю. Пешком отсюда пришлось бы проделать немалый путь, прежде чем дойти до почти безлюдных мест.

При всей плотности городской застройки в ландшафт вписаны элементы, визуально выражающие дань уважения историческому путешествию Басё. Настенная роспись, изображающая Басё и его ученика Каваи Сора, сопровождавшего его на протяжении большей части пути, расположена под водопроводными трубами, идущими параллельно мосту Сэндзю-оохаси. Более удачно вписана в узкий участок земли у главной дороги статуя Басё, а каменный столб на одной стороне моста отмечает знаменитую отправную точку.



Настенную роспись, изображающую Басё и Сора, несколько заслоняют водопроводные трубы

Литературный вымысел

Эта местность сильно изменилась с тех пор, как Басё сошёл здесь с лодки более трёх столетий назад. То же можно сказать и о других местах, которые он посетил на своём пути по всей стране. При чтении «По тропинкам Севера» невольно возникает желание увидеть то, что видел он до всех преобразований, вызванных ростом населения и туризма. Однако, хотя тогда всё выглядело значительно иначе, не стоит забывать о том, что книга Басё – не вполне документальное произведение.

Сора, ученик и спутник Басё, тоже писал дневник о том путешествии. Он был утерян в течение многих лет, прежде чем был заново открыт и опубликован в двадцатом веке. Противоречия версий событий между его дневником и книгой Басё показывают, как поэт редактировал факты, когда они не соответствовали его эстетическому видению. Помимо придумывания эпизодов в зависимости от настроения, его многочисленные прикрашивания реальности включали описание острова с места, откуда его невозможно увидеть. Так что когда Басё тем утром в Сэндзю описывает гору Фудзи, едва различимую на горизонте перед рассветом в бледном свете заходящей луны, я задаюсь вопросом, насколько правда, что всё так удачно сложилось. Может быть, было именно так – а возможно, это очередной литературный вымысел. В любом случае, хотя такие моменты совершенства окружающего нередки в книге «По тропинкам Севера», мы тоже можем черпать красоту и за пределами идеального мира искусства там, где можем.



Басё сочиняет хайку на зимнюю тему

Сэндзю, конечно же, не самое известное место его путешествия. Можно назвать и острова Мацусима у побережья нынешней префектуры Мияги – вид, который считается одним из трёх самых живописных пейзажей Японии, и Хираидзуми в префектуре Иватэ, некогда процветающий город, в значительной степени разрушенный в XII веке, где Басё писал о скоротечности былой славы. Сэндзю даже описана не в самом начале книги – рассказ начинается с поездки на лодке в Фукагава, недалеко от центра города.

Однако, как и Фукагава, это наиболее доступное для жителей или посетителей Токио место, в котором можно видеть, где начиналось странствие Басё. Я живу недалеко, поэтому время от времени навещаю Басё, чтобы посмотреть, какие хайку он пишет в это время года. Если, когда ухожу, я не замечаю плача птиц и слёз у рыб на глазах, то это, наверное, оттого что они знают – я ещё вернусь.

Фотография к заголовку: Каменный столб рядом с мостом Сэндзю-оохаси на месте отправной точки путешествия, описанного в книге «По тропинкам Севера»

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