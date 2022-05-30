Смотровая площадка Камафусэ: захватывающие виды днём и ночью

Путеводительпо Японии

Смотровая площадка на горе Камафусэ



В ясные дни со смотровой площадки горы Камафусэ посетители могут увидеть Хоккайдо

Со смотровой площадки возле 879-метровой вершины горы Камафусэ, самой высокой вершины полуострова Симокита в префектуре Аомори, открывается вид на изумрудное озеро Усорияма на горе Осорэдзан, горы хребта Хаккода, окружающие залив Муцу, и знаменитый маяк на мысе Сириядзаки. В ясные дни посетители могут даже увидеть Хоккайдо на противоположной стороне пролива Цугару. С площадки идёт 420-метровая прогулочная дорожка, ведущая к вершине горы.

Ночной вид не менее впечатляющий: огни близлежащего города Муцу простираются вокруг, напоминая крылья бабочки. Этот вид считается частью Японского наследия ночных пейзажей и одним из 100 лучших ночных видов Японии.

Как добраться: примерно 30 минут на машине от Муцу.

Фотография к заголовку: Вид на ночной город с горы Камафусэ. Информация предоставлена администрацией префектуры Аомори, вебсайт на английском языке Aptinet Aomori Sightseeing Guide