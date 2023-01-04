Музеи Аомори: яркие впечатления в Музее современного искусства города Товада
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Музей современного искусства города Товада
Музей открыт в 2008 году как «открытое заведение, дающее новый опыт через искусство». В постоянной экспозиции представлены 38 постоянных инсталляций, в том числе здесь можно увидеть работы художников с мировой известностью, таких как Кусама Яёй, Йоко Оно и Рон Мьюек.
Каждое выставочное помещение является отдельным «домом для произведений искусства», они рассредоточены по территории музея и соединены стеклянными коридорами. Часть стен выставочных залов также сделана из стекла, что создаёт открытое пространство, где произведения искусства можно рассматривать и снаружи.
Как добраться: примерно 20 минут на машине от станции JR Ситинохэ-Товада
Статья написана в сотрудничестве с сайтом информации для туристов преф. Аомори (на англ. яз.)
Фотографии предоставлены Музеем современного искусства г. Товада
Фотография к заголовку: Вид музея, который спроектировал архитектор Нисидзава Рюэ, и скульптура «Цветочная лошадь» Чхве Чон Хва