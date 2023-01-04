Музеи Аомори: яркие впечатления в Музее современного искусства города Товада

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Музей современного искусства города Товада



Кусама Яёй, «Вечно поёт любовь в Товаде»

Музей открыт в 2008 году как «открытое заведение, дающее новый опыт через искусство». В постоянной экспозиции представлены 38 постоянных инсталляций, в том числе здесь можно увидеть работы художников с мировой известностью, таких как Кусама Яёй, Йоко Оно и Рон Мьюек.



Рон Мьюек, «Стоящая женщина»

Каждое выставочное помещение является отдельным «домом для произведений искусства», они рассредоточены по территории музея и соединены стеклянными коридорами. Часть стен выставочных залов также сделана из стекла, что создаёт открытое пространство, где произведения искусства можно рассматривать и снаружи.

Как добраться: примерно 20 минут на машине от станции JR Ситинохэ-Товада

Статья написана в сотрудничестве с сайтом информации для туристов преф. Аомори (на англ. яз.)

Фотографии предоставлены Музеем современного искусства г. Товада

Фотография к заголовку: Вид музея, который спроектировал архитектор Нисидзава Рюэ, и скульптура «Цветочная лошадь» Чхве Чон Хва