Национальные парки Северного Кюсю: активные вулканы, голубое море и мириады островов

Путеводительпо Японии

В национальных парках Северного Кюсю можно увидеть многочисленные действующие вулканы, впечатляющие горные и прибрежные пейзажи, бесчисленные острова и горячие источники.

1. Национальный парк Ундзэн Амакуса (префектуры Нагасаки, Кумамото и Кагосима)



Гора Фугэн видна со второй обзорной площадки на перевале Нита (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)

Национальный парк Ундзэн был основан в 1934 году как один из первых национальных заповедников Японии. В 1956 году к нему был присоединен регион Амакуса в префектуре Кумамото, в результате чего образовался национальный парк Ундзэн Амакуса. Посетители могут полюбоваться целым рядом захватывающих пейзажей, включая гору Ундзэн с ее курортами с горячими источниками, изрезанную береговую линию полуострова Симабара, живописную Амакусу и другие острова в море Яцусиро.

Гора Ундзэн на полуострове Симабара окружена скоплением более чем 20 вулканических горных вершин. В начале 1990-х годов одна из них, Фугэн дакэ, взорвалась, извергнув смертоносные пирокластические потоки и выбросив гигантский лавовый купол, в результате чего образовалась самая высокая вершина – 1483-метровая Хэйсэй Синдзан. Расположенная на вершине полуострова гора позволяет любоваться окружающим суровым ландшафтом и глубоким синим морем. Горячие источники Ундзэн, из вулканических жерл которых вырывается белый пар, являются также излюбленным местом для пеших прогулок.

Хэйсэй Синдзан, высочайшая вершина хребта Ундзэн, образовавшаяся из лавового купола всего четверть века назад (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)



Хэйсэй Синдзан, высочайшая вершина хребта Ундзэн, образовавшаяся из лавового купола всего четверть века назад (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)



В окрестностях горы Ундзэн находится более 30 горячих источников, большинство из которых в просторечии называют дзигоку, «ад», за их свойство извергать пар, пахнущий серой (© Pixta)

К юго-востоку от полуострова Симабара расположены острова Оянодзима и Камисима. Рядом находится группа живописных островков, известных под общим названием Мацусима Амакусы за их сходство с известным местом в префектуре Мияги. Здесь простирается самая разнородная береговая линия, а воды изобилуют красивыми кораллами. Посетители могут прокатиться на лодках, чтобы понаблюдать за индо-тихоокеанскими бутылконосыми дельфинами, которые плавают в море между Симосимой и полуостровом Симабара.

Амакуса и Симабара получили статус геопарков. Амакуса – один из нескольких районов, где в прошлом «тайные христиане» продолжали исповедовать свою запрещённую веру. Многие из исторических церквей и других мест являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь также произошло Симабарское восстание и другие восстания в начале периода Эдо.

Учреждён 16 марта 1934 г., площадь 28 279 га



Закат над Амакуса Мацусима, с обзорной точки Такабутояма на Камисиме (© Pixta)



Круглый год в проливе Хаясаки между Минами Симабара и Симосима можно наблюдать дельфинов (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)

2. Национальный парк Асо Кудзю (префектуры Кумамото и Ойта)



Дайкамбо-дакэ, одна из нескольких вершин горы Китакайрин, с которой открывается панорамный вид на отдаленные перистые облака и рисовые поля в разросшейся кальдере горы Асо (© Pixta)

Парк включает в себя гору Асо с её огромной кальдерой, горную цепь Кудзю, гору Юфу и зеленеющие нагорья горы Цуруми. Шоссе Яманами – популярная живописная дорога, соединяющая Асо и город Беппу через горы Кудзю. Нагорья и болота этого района являются прекрасным местом для пеших прогулок, а многочисленные горячие источники привлекают множество туристов.

Кальдера горы Асо простирается на 25 километров с севера на юг и на 18 километров с востока на запад и включает в себя пять вершин: Така-дакэ, Нака-дакэ, Нэко-дакэ, Кисима-дакэ и Эбоси-дакэ. Посетители Нака-дакэ могут насладиться редкой возможностью заглянуть в тлеющий вулканический кратер. Рядом с ним находятся прекрасные пейзажи Кусасэнригахама, конусообразные спящие вершины, такие как Комэдзука, и потрясающие природные виды вдоль внешнего обода кратера.



Кратер Нака-дакэ, припорошенный зимним снегом (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)



Кусасэнригахама, остатки потухшего кратера, в диаметре составляет около одного километра и поражает великолепным пейзажем с лугами и прудами (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)



Комэдзука образовалась около 3 000 лет назад, и до сих пор на ее вершине сохранились остатки кратера (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)

В горах Кудзю произрастает богатое разнообразие горной флоры, в том числе азалия Кюсю. Роскошное нагорье Кудзю и нагорье Ханда. Водно-болотные угодья Богацуру и Тадэвара также находятся в этом районе.



Тёдзябару на нагорье Ханда на шоссе Яманами – дороге, ведущей из Асо в Бэппу через хребет Кудзю (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)



На болотах Тадэвара, расположенных на высоте 1000 метров на плато Тёдзябару, растет множество болотных растений (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)



Вид на море азалий Кюсю на гору Мимата и горы Кудзю вдали (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)

Горы Юфу и Цуруми в северной части парка – источники знаменитых термальных вод курортов Юфуин и Беппу. С вершин открывается захватывающий вид на бассейн Юфуин, залив Бэппу и горы Кудзю.

Учреждён 4 декабря 1934г., площадь 72 678 га



Гора Цуруми, вид с горы Юфу (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)

3. Национальный парк Сайкай (префектура Нагасаки)



Скалы Осэдзаки на острове Фукуэ протянулись на 15 километров на высоте более 100 метров (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)

Национальный парк Сайкай расположен в северо-западной части префектуры Нагасаки и включает в себя острова Кудзукусима, полуостров Таварагаура в заливе Сасебо, остров Хирадо и острова Гото. Парк отличается глубоко изрезанными береговыми линиями и множеством островов.

Район Кудзукусима с его более чем 208 островами популярен среди отдыхающих, желающих насладиться морем. Посетители также приезжают посмотреть на цветущие азалии и полюбоваться панорамным видом на острова. Многочисленные вулканические породы на острове Хирадо создают уникальный ландшафт, включающий горы Саси и Сидзики, лавовое плато на перевале Кавати и гору Ясуман.



Вид на Кудзукусиму, сделанный со смотровой площадки на горе Иси (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)



Вид на азалии в парке Нагусияма со стороны Кудзукусимы (© Pixta)



Плато базальтовой лавы, называемое перевалом Кавати, в Хирадо – популярное живописное место, с которого открывается прекрасный вид на море Гэнкай и Кудзукусиму (© Pixta)

Острова Гото площадью около 80 км расположены в Восточно-Китайском море и состоят из семи крупных островов и около 140 мелких. Море придало береговой линии причудливые формы, в то время как суша покрыта зеленью и нежными пейзажами. Многие из исторических церквей, которые когда-то посещали тайные христиане на этих островах, сохранились до сих пор. Внесение этих объектов в список ЮНЕСКО и множество прекрасных пляжей на островах сделали этот район популярным туристическим направлением.

Учрежден 16 марта 1955 г., площадь 24 646 га



Церковь Нокуби, построенная в 1908 году, находится на необитаемом острове Нодзаки (© Pixta)



Пляж с белым песком в Такахаме на острове Фукуэ – популярное место среди купальщиков (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)

4. Национальный парк Сэтонайкай (префектуры Ойта и Фукуока)



Вид на пролив Каммон со смотровой площадки в парке Мэкари (© Pixta)

Самый большой из национальных заповедников Японии, Национальный парк Сэтонайкай, раскинулся на территории одного административного района и 10 префектур, от Осаки на востоке до Ойта и Фукуока на западе, и занимает более 900 000 гектаров, включая само Внутреннее море.

В префектуре Ойта следует отметить районы вокруг вершины горы Футаго на полуострове Кунисаки и остров Химэдзима в море на севере. Единственный заповедный участок в префектуре Фукуока – парк Мэкари в Модзи, Китакюсю, с видом на пролив Каммон.

Учрежден 16 марта 1934 г., площадь 66 934 га



Мыс Каннондзаки в Химэдзиме с обсидиановым утёсом вдается в море (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)

Фотография к заголовку: Вид на национальный парк Сайкай и Кудзюкусиму, вид из обсерватории Тенкайхо на полуострове Таварагаура (© Pixta)