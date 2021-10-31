Вулкан Асо в Японии: исторический обзор

Вулкан Асо в Японии: исторический обзорОбщество Стихийные бедствия Туризм
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Около 11:43 20 октября 2021 года произошло извержение в первом кратере вулкана Асо в префектуре Кумамото. Продукты извержения поднялись примерно на 3500 метров, а пирокластический поток прошёл примерно 1300 метров на запад от кратера. По данным Японского метеорологического агентства, большие вулканические бомбы падали примерно в 900 метрах к югу. Агентство повысило уровень опасности с 2 (запрет на посещение кратера) до 3 (запрет на подъём на гору) и призвало к осторожности в отношении больших камней и пирокластических потоков в пределах 2 километров от кратера.
На самом деле нет какой-то одной горы, которая называется Асо. На территории одной из крупнейших кальдер в мире, протянувшейся на 18 км с востока на запад, на 25 км с севера на юг и с окружностью 100 км, есть горы Такадакэ, Накадакэ, Эбосидакэ, Кидзимадакэ и Нэкодакэ, которые носят общее имя «пять пиков Асо», и их вместе привыкли называть «горой Асо».
За долгую историю Асо здесь происходили крупномасштабные пирокластические потоки около 270 000 лет, 140 000 лет, 120 000 лет и 90 000 лет назад. Огромное извержение опустошило подземный магматический очаг, в результате чего земля провалилась, образовав огромную кальдеру. После этого образовалась группа центральных пиков кратера, которые стали нынешними «пятью пиками Асо» в кальдере. Гора Асо стоит на перекрёстке рядов вулканов – с востока на запад расположены Юфудакэ, Цурумидакэ и Ундзэндакэ, а с севера на юг – Кутиноэрабу, Сакурадзима и Кирисима.
Со времён появления исторических источников извержения фиксировались только в кратере Накадакэ, самая старая запись датирована 553 годом. С тех пор на этом вулкане регулярно происходят извержения до наших дней. В пределах Накадакэ есть семь кратеров, но только кратер 1 был активен после 1940-х одов.
|Октябрь 2021 г.
|Взрывное извержение; продукты извержения поднялись примерно на 3500 метров, а пирокластический поток прошёл на 1300 метров на запад от кратера. Уровень вулканической опасности повышен с 2 (запрет на посещение кратера) до 3 (запрет на подъём на гору).
|Апрель 2019
|Очень небольшое извержение.
|Октябрь 2016 г.
|Первое взрывное извержение за 36 лет с января 1980 года. Продукты извержения поднялись на высоту 11 000 метров.
|Апрель 2016 г.
|Землетрясение в Кумамото.
|Сентябрь 2015 г.
|Продукты извержения поднялись на высоту 2000 метров от кратера.
|Ноябрь 2014 г.
|Извержение началось 25 ноября и продолжалось до мая следующего года.
|Январь 2014
|Периодические небольшие извержения до середины февраля.
|Март 2011 г.
|После Великого восточно-японского землетрясения сейсмическая активность примерно в 10 км к северо-западу от кратера временно усилилась.
|Январь 1980 г.
|Взрывное извержение, масса вулканической пыли.
|Январь-июнь 1975 г.
|Ряд извержений, несколько землетрясений в конце января. 23 января наблюдалось землетрясение магнитудой 6,1 с максимальной сейсмической активностью 5 баллов.
|Октябрь 1965 г.
|Взрывное извержение. Большое количество вулканических бомб повредило постройки. Активность продолжалась до конца того же года.
|Июнь 1958 г.
|Внезапное взрывное извержение. Большое количество пепла выпало на склон горы; 12 погибших, 28 раненых.
(Создано по данным на вебсайтах Японского метеорологического агентства, города Асо, музея вулкана Асо, Совета по предотвращению стихийных бедствий вулкана Асо и геопарка Асо)
Фотография к заголовку: извержение горы Асо (веб-камера Японского метеорологического агентства / AFP = Jiji Press)
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