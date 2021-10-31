Вулкан Асо в Японии: исторический обзор

Кальдера вулкана Асо – одна из крупнейших в мире, она образовалась в результате четырёх крупномасштабных извержений примерно 270 000-90 000 лет назад. В пределах кальдеры живёт около 50 000 человек, при этом кратер Накадакэ в центре всё ещё активен.

Около 11:43 20 октября 2021 года произошло извержение в первом кратере вулкана Асо в префектуре Кумамото. Продукты извержения поднялись примерно на 3500 метров, а пирокластический поток прошёл примерно 1300 метров на запад от кратера. По данным Японского метеорологического агентства, большие вулканические бомбы падали примерно в 900 метрах к югу. Агентство повысило уровень опасности с 2 (запрет на посещение кратера) до 3 (запрет на подъём на гору) и призвало к осторожности в отношении больших камней и пирокластических потоков в пределах 2 километров от кратера.

На самом деле нет какой-то одной горы, которая называется Асо. На территории одной из крупнейших кальдер в мире, протянувшейся на 18 км с востока на запад, на 25 км с севера на юг и с окружностью 100 км, есть горы Такадакэ, Накадакэ, Эбосидакэ, Кидзимадакэ и Нэкодакэ, которые носят общее имя «пять пиков Асо», и их вместе привыкли называть «горой Асо».

За долгую историю Асо здесь происходили крупномасштабные пирокластические потоки около 270 000 лет, 140 000 лет, 120 000 лет и 90 000 лет назад. Огромное извержение опустошило подземный магматический очаг, в результате чего земля провалилась, образовав огромную кальдеру. После этого образовалась группа центральных пиков кратера, которые стали нынешними «пятью пиками Асо» в кальдере. Гора Асо стоит на перекрёстке рядов вулканов – с востока на запад расположены Юфудакэ, Цурумидакэ и Ундзэндакэ, а с севера на юг – Кутиноэрабу, Сакурадзима и Кирисима.

Со времён появления исторических источников извержения фиксировались только в кратере Накадакэ, самая старая запись датирована 553 годом. С тех пор на этом вулкане регулярно происходят извержения до наших дней. В пределах Накадакэ есть семь кратеров, но только кратер 1 был активен после 1940-х одов.

Октябрь 2021 г. Взрывное извержение; продукты извержения поднялись примерно на 3500 метров, а пирокластический поток прошёл на 1300 метров на запад от кратера. Уровень вулканической опасности повышен с 2 (запрет на посещение кратера) до 3 (запрет на подъём на гору). Апрель 2019 Очень небольшое извержение. Октябрь 2016 г. Первое взрывное извержение за 36 лет с января 1980 года. Продукты извержения поднялись на высоту 11 000 метров. Апрель 2016 г. Землетрясение в Кумамото. Сентябрь 2015 г. Продукты извержения поднялись на высоту 2000 метров от кратера. Ноябрь 2014 г. Извержение началось 25 ноября и продолжалось до мая следующего года. Январь 2014 Периодические небольшие извержения до середины февраля. Март 2011 г. После Великого восточно-японского землетрясения сейсмическая активность примерно в 10 км к северо-западу от кратера временно усилилась. Январь 1980 г. Взрывное извержение, масса вулканической пыли. Январь-июнь 1975 г. Ряд извержений, несколько землетрясений в конце января. 23 января наблюдалось землетрясение магнитудой 6,1 с максимальной сейсмической активностью 5 баллов. Октябрь 1965 г. Взрывное извержение. Большое количество вулканических бомб повредило постройки. Активность продолжалась до конца того же года. Июнь 1958 г. Внезапное взрывное извержение. Большое количество пепла выпало на склон горы; 12 погибших, 28 раненых.

(Создано по данным на вебсайтах Японского метеорологического агентства, города Асо, музея вулкана Асо, Совета по предотвращению стихийных бедствий вулкана Асо и геопарка Асо)

Фотография к заголовку: извержение горы Асо (веб-камера Японского метеорологического агентства / AFP = Jiji Press)

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