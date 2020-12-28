На юго-западе Японии произошло извержение вулкана
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Токио, 28 декабря (Jiji Press). Рано утром произошло извержение вулкана Отакэ, расположенного на острове Суваносэдзима, как сообщает Японское метеорологическое агентство.
Извержение на острове, расположенном на территории деревни Тосима преф. Кагосима, произошло около 2:48 утра.
По данным агентства, вулканический пепел был обнаружен в разных местах на расстоянии около 1,3 км к юго-востоку от кратера, а вулканический дым поднялся на высоту около 200 метров от кратера.
На острове в 40 домохозяйствах проживает 80 человек. Сообщений о травмах или повреждении имущества не поступало.
Агентство повысило уровень вулканической опасности для горы Отакэ с уровня 2 до уровня 3, третьего по величине уровня в пятибалльной японской шкале предупреждений. При уровне 2 не рекомендуют приближаться к кратеру, а при уровне 3 запрещают вход на вулкан.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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