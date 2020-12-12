Неравенство компаний по степени готовности к стихийным бедствиям в Японии

Неравенство компаний по степени готовности к стихийным бедствиям в ЯпонииОбщество
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В Японии часто случаются стихийные бедствия – землетрясения, тайфуны и извержения вулканов. Чтобы узнать, как компании, являясь частью местного сообщества, готовятся к стихийным бедствиям, Агентство кредитных исследований Teikoku Databank опросило 23 695 компаний по всей стране, получив релевантные ответы от 11 448 компаний.
36,9% компаний ответили, что повышают свою готовность к стихийным бедствиям. Наблюдалась разница в количестве таких ответов в зависимости от размера фирм – так ответили 54,9% крупных, 33% средних и 25,7% малых компаний. Не все могут себе это позволить – например, фирма по производству картонных коробок из префектуры Айти ответила, что не имеет для этого времени и рабочих рук.
По регионам количество компаний, повышающих готовность к стихийным бедствиям, составляло более 45% в четырёх префектурах – Коти, Миядзаки (по 47,7%), Вакаяма (47,6%) и Тотиги (45,5%). Вообще готовность компаний выше на тихоокеанской стороне страны, где предполагают вероятность сильного землетрясения.
На вопрос о том, каких стихийных бедствий опасаются больше других, чаще всего называли землетрясения (55,0%), за ними следовали наводнения и проливные дожди (19,5%) и повреждения ветром – тайфуны и торнадо (9,1%).
Конкретные меры, принимаемые на случай стихийных бедствий, включают создание сети связи внутри компании (61,5%), закупку оборудования для чрезвычайных ситуаций (45,4%) и обеспечение запаса питьевой воды и продуктов питания для чрезвычайных ситуаций (42,8%).
Фотография к заголовку: PIXTA
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