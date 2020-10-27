В Японии стремятся расширить использование «люков-туалетов» в случае стихийных бедствий

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Токио, 26 октября (Jiji Press). Японское правительство старается распространить использование во время стихийных бедствий «люков-туалетов» – туалетов в палатках, которые можно быстро устроить непосредственно над открытыми люками.

Министерство инфраструктуры и Кабинет министров недавно начали рассылать уведомления, призывающие муниципалитеты рассмотреть возможность создания таких объектов.

«Люки-туалеты» соответствуют требованиям санитарии, поскольку экскременты попадают непосредственно в канализацию и смываются. Они также доступны для инвалидов-колясочников, поскольку устанавливаются на земле.

Практику создания таких туалетов пока не распространили в масштабах всей страны, поскольку канализационные трубы необходимо удлинить, чтобы их можно было использовать в центрах эвакуации.

«Людям с ограниченными возможностями сложно жить в эвакуационных центрах», – сказала Кимура Эйко, депутат Палаты советников с тяжёлой инвалидностью от оппозиционной партии Рэйва Синсэнгуми. В качестве основной причины она назвала неприспособленность туалетов.

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