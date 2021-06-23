На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

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Токио, 23 июня (Jiji Press). Вулкан на острове Суваносэдзима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии начал извергаться утром 23 июня.

Японское метеорологическое агентство повысило свою вулканическую тревогу для Суваносэдзима, которых входит в деревню Тосима, с уровня 2 до уровня 3. Предупреждения уровня 2 и 3 запрещают людям приближаться к кратеру и вулкану соответственно.

Агентство заявило, что необходимо проявлять бдительность в отношении больших вулканических бомб, поражающих районы в радиусе 2 км от кратера горы Отакэ на Суваносэдзима, одном из островов Токара.

По данным агентства, извержение произошло в 0:03, когда большой камень упал примерно в 1 километре от кратера.

По сообщению агентства, извержение аналогичного масштаба произошло также 21 июня вечером.

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