В Японии пересмотрели вероятный ущерб от возможного извержения горы Фудзи, которое может затронуть большие территории, чем предполагалось ранее
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Токио, 26 марта (Jiji Press). Пересмотренная карта опасностей от возможного извержения горы Фудзи показала, что лавовые и пирокластические потоки могут достигать больших площадей, чем прогнозировалось ранее.
Согласно карте, составленной консультативным органом, в который в основном входят представители администраций префектур Яманаси, Сидзуока и Канагава, расположенных недалеко от Токио, некоторые районы могут быть поражены потоками лавы примерно на 10 часов раньше, чем предполагалось ранее.
С 2018 года группа работала над отражением последних результатов исследований на карте, пересмотрев её впервые за 17 лет с момента ее составления центральным правительством в 2004 году.
Основываясь на анализе извержений за последние 5600 лет, предполагаемый размер кратера, который должен образоваться в результате возможного извержения, был увеличен до радиуса 4 км от вершины.
Предполагаемый объём вулканического вещества от извержения примерно удвоился по сравнению с предыдущей оценкой до 1,3 миллиарда кубических метров для лавы и в четыре раза до 10 миллионов кубических метров для пирокластических потоков.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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