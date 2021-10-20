В Японии произошло извержение вулкана Асо

Общество Стихийные бедствия

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Токио, 20 октября (Jiji Press). Около 11:43 произошло извержение вулкана Асо в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, сообщило Японское метеорологическое агентство.

По данным агентства, пирокластический поток, быстро движущийся поток вулканического материала и горячего газа, преодолел более 1 км от источника потока.

Агентство повысило уровень вулканического предупреждения для горы Асо до уровня 3, который запрещает подъём на гору, с уровня 2, который запрещает приближаться к кратеру.

В связи с извержением правительство создало пункт сбора информации в центре управления кризисными ситуациями при канцелярии премьер-министра.

噴火した熊本県の阿蘇山＝２０日午前１１時４３分（気象庁のライブカメラ映像より）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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