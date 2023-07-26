Три главных праздника лошадей в Японии: Сома номаои в Фукусиме, Тягутягу умако в Иватэ и Ондасай в Миядзаки

Три главных праздника Японии

Путеводительпо Японии

В этой серии статей из числа многочисленных праздников по всей Японии автор выбирает по три крупных праздника, посвящённых различным темам – например, в этот раз особую роль в праздниках играют лошади, которых самураи и крестьяне издавна любили как помощников, и которые традиционно играют важную роль в синтоистских ритуалах.

Лошадь, верховое животное богов

Согласно недавно выдвинутой теории, одомашненные лошади появились в Центральной Азии в районе южнее России более 4000 лет назад. Эти полезные животные помогали быстрее и дальше перемещать людей и грузы, их использовали и как верховых животных, и как тяжеловозов.

Примерно в V веке большое количество лошадей было завезено из Монголии в Японию через Цусиму. Изначально они предназначались для военных целей, поскольку позволяли быстро перемещаться по полю боя и атаковать противника с высокой позиции. Лошади, которые ещё были редкостью, ценились как верховые животные божеств в период Нара (710-794), а особенно часто в качестве священных животных святилищам преподносили белых лошадей. С тех пор по всей Японии появилось множество праздников с участием лошадей, как связанных с обучением боевым искусствам, так и сельскохозяйственных ритуалов, и некоторые из них дошли до наших дней.

Сома номаои в префектуре Фукусима

Праздник проводится в городах Сома и Минамисома с последней субботы июля до понедельника.



На шествие запрещено смотреть с высоты. Перед процессией скачет всадник, гневно окликая замеченных нарушителей

Праздник Сома номаои имеет более чем 1000-летнюю историю, его появление связано с военачальником периода Хэйан (794-1192) Тайра-но Масакадо (903-940). Готовясь к войне, Масакадо усердно тренировался, гоняясь за дикими лошадьми как за вражескими всадниками. Однако, чтобы не привлекать внимание императорского двора, он преподнёс пойманных лошадей святилищу, устроив по этому случаю праздник. Это мероприятие стал регулярно проводить известный воинский род Сома, ведущий свою родословную от Масакадо, и праздник до сих пор традиционно проводится летом в районе Сома префектуры Фукусима.

Праздник открывается утром первого дня «Церемонией выезда главного военачальника» в святилище Сома Накамура (город Сома). «Главный военачальник» ведёт процессию всадников к главному месту проведения праздника, Хибаригахара.

Утром второго дня для процессии о-гёрэцу из всех участвующих районов собирают более 400 лошадей. Самураи в доспехах и с мечами едут верхом, закрепив на спине флаги своих предков. С развевающимися на ветру флагами они направляются к месту проведения праздника. Во второй половине дня на 1000-метровом круге ипподрома проходят «Скачки в доспехах» – всадники снимают шлемы и пускают коней вскачь, поднимая тучи пыли. Затем следует «Схватка за священный флаг», когда всадники пускаются наперегонки, взмахивая хлыстами, чтобы завладеть священным флагом, который запускают в небо ракетой для фейерверков.



Жестокая схватка за священный флаг. Победитель триумфально едет в военный лагерь на холме

В последний день праздника проводится традиционный и самый важный синтоистский ритуал Номакакэ, «Погоня за дикими лошадьми». Конные воины загоняют нескольких лошадей без всадников на территорию святилища Кодака в городе Минамисома. Молодые люди окобито в белых одеждах и с белыми повязками хатимаки на голове руками ловят быстрых лошадей и дарят их святилищу в качестве подношения богам.

Лошади, использующиеся для праздника, настолько незаменимы в районе Сома, что некоторые семьи на протяжении многих поколений держат лошадей и клубы верховой езды. Однако во время Великого восточно-японского землетрясения в 2011 году во многих хозяйствах цунами унесло лошадей. Тем летом масштаб праздника был уменьшен и проводился только синтоистский ритуал, но я никогда не забуду, как на церемонии выезда «главный военачальник» поклялся: «С нашим воинским духом мы преодолеем тройную катастрофу – землетрясение, цунами и аварию на атомной электростанции ». Уже в следующем году праздник удалось полностью возродить, на него собралось около 400 всадников и 40 000 зрителей.



Традиционный синтоистский ритуал Номагакэ

Тягутягу умако в префектуре Иватэ

Праздник в городах Такидзава и Мориока проводится во вторую субботу июня.



Процессия, в которой участвуют около сотни лошадей с их владельцами

В северной и центральной частях префектуры Иватэ есть много пастбищ, это знаменитый в Японии район коневодства с периода Нара (710-794). Княжество Намбу (или Мориока), расположенное на этой территории в период Эдо, сделало коневодство своей основной производительной отраслью, и «лошади Намбу» пользовались большим спросом у феодалов-даймё в качестве боевых лошадей для воинов.

Боевые лошади со временем превратились в сельскохозяйственных, они помогали получать урожаи и ещё прочнее вошли в жизнь этой местности. Традиционный архитектурный стиль магария, распространённый в префектуре Иватэ, сложился под влиянием культуры коневодства. Усадьбу строили так, что конюшня под прямым углом выступала из основного жилого дома, так что люди и лошади жили под одной крышей.

В святилище Оникоси Содзэн в городе Такидзава почитают бога Укэмоти-но ками, который считается божеством еды, но также почитается и как бог-хранитель лошадей. В июне, когда после перемешивания и выравнивания земли на рисовом поле (сирокаки) люди и лошади занимаются пахотой (таути) для посадки риса, люди приходят в святилище со своими лошадьми и молятся о здоровье.

В ходе праздника Тягутягу умако («Динь-динь лошадки») трудолюбивые лошади, украшенные яркими цветами, проходят 14 километров до святилища Мориока Хатимангу в городе Мориока. Это создаёт очень буколический вид – зеленеющие поля и сады на фоне горы Иватэ за ними, лошади, украшенные бубенчиками, которые мерно перезванивают (тягутягу). Это праздник, демонстрирующий народную любовь, которой здесь пользуются лошади.



До Мориоки шествие идёт около четырёх часов

Ондасай в префектуре Миядзаки

Праздник проводится в городе Мисато в первое воскресенье июля.



В конном выезде умаирэ участвуют массивные лошади с большим туловищем и толстыми ногами

Ондасай, который проводится в районе Сайго города Мисато в северной части префектуры Миядзаки, считается самым неистовым праздником посадки риса в Японии, где скачут крестьянские лошади. Это праздник святилища Тасиро, где ещё около 1000 лет назад на склонах горы Гонгэн почитали плуг как синтай, «тело божества».

Главный священник расположенного у подножья горы святилища Уэнно встречает бога горы, и вслед за проводником сарутахико, «юношей-обезьяной», процессия священных паланкинов микоси спускается с пологой горы и направляется к рисовому полю святилища, мията, залитому мутной водой.

После проводящихся в зале поклонения (хайдэн) необходимых ритуалов и представления для богов (кагура) начинается главное зрелище праздника – конный выезд. Молодые люди в праздничных накидках хаппи на лошадях без сбруи скачут по мутной воде рисового поля, поднимая тучи брызг. Одни скачут в одиночку, другие мчатся бок о бок, соревнуясь в скорости. Когда лошадь увязает ногой в грязи и резко останавливается, всадник падает, а зрители одобрительно кричат. Публика аплодирует тем, кому удалось безупречно проскакать по всему рисовому полю.



Затвор фотоаппарата сработал в удачный момент, и эта фотография регулярно занимает первые места на конкурсах фотографий праздников

Мутная вода обдаёт зрителей, но говорят, что чем больше вымокнешь, тем будешь здоровее. Вцепившиеся в лошадь и отчаянно скачущие всадники выглядят очень живописно, и многие зрители держат свои фотоаппараты наготове.

После конного выезда священные паланкины выносят на поле, проводят работы по выравниванию (сирокаки), а девушки саотомэ в кимоно и соломенных шляпах завершают посадку риса. Видя усердие прихожан, боги рисовых полей обещают обильный осенний урожай.



Саотомэ выстраиваются в ряд и сажают рассаду под аккомпанемент песни о посадке риса

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага

Фотография к заголовку: Скачки на празднике Сома номаои