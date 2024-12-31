Три главных «змеиных праздника» в Японии: Ивами кагура в Симанэ, Ясиро мёкэн в Кумамото и Змеиный праздник Тайситамондзя в Ниигате

Три главных праздника Японии

Путеводительпо Японии

В этой серии статей из числа многочисленных праздников по всей Японии автор выбирает по три крупных праздника, посвящённых различным темам, и на этот раз мы представим праздники, связанные со змеями, в связи с наступлением года Змеи.

Посланники богов или воплощение зла?

Змеи с их острыми ядовитыми зубами и длинным извивающимся телом с древних времён вызывают у людей трепет.



Чичен-Ица, древний город в Мексике. Пирамидальную ритуальную постройку украшают изображения бога-змея



Маска кобры, используемая в «танце дьявола» на Шри-Ланке

В древней цивилизации майя пернатый змей Кукулькан почитался как божество земледелия и верховный бог, приносящий дождь. Во время церемоний экзорцизма на Шри-Ланке колдуны надевают устрашающие змеиные маски, чтобы защитить себя. Образ индийского бога-повелителя змей Нагараджа распространился по Азии вместе с буддизмом. Изображения нагов, существ, напоминающих кобру, также защищают Ангкор-Ват в Камбодже.



Статуя многоголовой змеи-нага среди руин Ангкор-Вата

В ветхозаветной истории об Адаме и Еве змей выступает как воплощение дьявола, который смущает сердца людей. В греческой мифологии фигурирует ужасная девятиглавая ядовитая змея Гидра, а у Горгоны Медузы вместо волос были пучки змей. С другой стороны, появление созвездия Змееносца мифы объясняют историей о том, что бог медицины Асклепий (лат. Эскулап) изобрёл метод оживления с использованием крови Медузы, а посох Асклепия с обвивающей его змеёй стал символом медицины.

В Японии существует множество легенд о больших змеях, которым приписывали как хорошие, так и плохие качества – иногда это нападающие на людей монстры, а иногда – водные божества, приносящие нужные для земледелия дожди. Здесь я хотел бы представить основанные на местном фольклоре праздники, в ходе которых неистовствуют огромные змеи.



5 мая в ходе ритуала дзягамаита в святилище Мамада Хатимангу в Тотиги гигантская змея плавает в пруду на территории святилища. Ритуал происходит от древних молений о дожде, и подобные праздники сохранились в разных регионах

Представления Ивами кагура в префектуре Симанэ

Проводятся в регионе Ивами круглый год.



Змеи выпускают дым и неистовствуют

Самым могущественным змеем в японской мифологии является Ямата-но ороти. В старейшем мифолого-летописном своде «Записи о деяниях древности» (Кодзики) этот змей описан как гигантский монстр с восемью головами и восемью хвостами, его тело простирается на восемь долин и восемь холмов, у него ярко-красные, как плоды растения «китайский фонарик», глаза, тело покрыто мхом и деревьями, а живот всегда испачкан в крови.

Легенда о змее начинается с того, что Сусаноо-но микото, брат Аматэрасу, был изгнан из Такама-но хара и пришёл на гору Фунацудзан, расположенную на восточной окраине современной префектуры Симанэ. Там жили старик со старухой, у которых было восемь дочерей, и этот ужасающий змей каждый год появлялся и съедал их одну за другой. Чтобы защитить последнюю оставшуюся девушку по имени Кусинада-химэ, Сусаноо разрабатывает особый план. Он ставит возле дома бочки с сакэ, а когда змей выпил и уснул, он разрубил змея на куски. Впоследствии Сусаноо женился на Кусинада-химэ.



Сусаноо-но микото в богатом одеянии носит великолепный костюм из бархатной ткани с вышивкой золотыми и серебряными нитями

В регионе Ивами на западе префектуры Симанэ из поколения в поколение передаются около тридцати представлений кагура, «развлечений богов», основанных на мифологических мотивах. Это истории о вознаграждении за добро и наказании зла, и зрители в напряжении следят за действием и испытывают восторг, когда в конце концов справедливость одерживает победу. Танец «Ороти», действие которого происходит в этом же районе, является самым популярным представлением кагура, и особо следует отметить масштабность постановки и яркие костюмы.

Представления Ивами кагура можно увидеть в святилищах и туристических местах во всём этом регионе в течение всего года, а особенно часто их проводят с октября по ноябрь. Существует более 130 исполнительских коллективов и обществ по сохранению кагура. Сохранились и старинные мастерские, где издавна создавали костюмы. Представления кагура являются неотъемлемой частью деревенской жизни и глубоко укоренились в культуре Ивами.



17-метровая змея свернулась кольцами и выглядит очень правдоподобно

Праздник Яцусиро мёкэн в префектуре Кумамото

Проводится в городе Яцусиро 23 ноября



Черепаха со змеиной головой

На праздниках часто можно увидеть удивительных монстров. Во время праздника Яцусиро Мёкэн, который проводится уже 500 лет в центральной части префектуры Кумамото, неистово танцует «черепаха-змея» кида – существо с телом черепахи и головой змеи. Это воображаемое животное местные жители ласково называют гамэ.

«Мёкэн» в названии праздника относится к бодхисаттве Мёкэн, божеству-защитнику буддизма. Когда представления о нём из Индии попали в Китай, они наложились на даосский образ хранителя Севера, божества Полярной звезды Сюань У (яп. Гэмбу). Образ Гэмбу интерпретируется по-разному, но в целом змея, обвивающая черепаху и черепаха-змея считаются одним и тем же божеством, которое приносит долголетие и процветание.



Несмотря на свои большие размеры, черепаха-змея бегает с огромной скоростью

В Яцусиро рассказывают, в 680 году, в период Асука (538-710), божество Мёкэн прибыло на черепахе-змее и его стали почитать в святилище Мёкэнгу. Из-за разделения синтоизма и буддизма в начале периода Мэйдзи святилище Ясиро Мёкэнгу было переименовано в «святилище Ясиро», и пришедший из буддийского пантеона Мёкэн перестал считаться божеством святилища. Тем не менее, местные жители до сих пор с любовью называют святилище «Мёкэнгу» и «Мёкэн-сама», и с нетерпением ждут дня праздника.

На празднике Мёкэн можно увидеть разнообразные представления. 22-го ноября, накануне главного праздника, «священных коней» (симмэ), на которых ездит божество Мёкэн, и священные паланкины микоси перемещают из Мёкэнгу в святилище Сиоя Хатимангу, расположенное в 4,5 км к западу.

Утром в день главного праздника красочная процессия, в которой участвует около 1700 человек, отправляется от святилища Хатимангу к святилищу Мёкэнгу. Прекрасный парад включает повозки касахоко, фигуры львов, процессию даймё и т. д., что добавляет ему великолепия.



Шествие роскошно украшенных платформ касахоко на празднике, включённом в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Когда группа достигает берега реки возле святилище Мёкэнгу, наконец-то появляется черепаха-змея. Это гигантское существо длиной 4 метра и весом 100 килограммов бегает по берегу реки и кружится по мере приближения к зрителям, которые подбадривают её криками.

Следом за черепахой-змеёй идут 12 роскошно украшенных лошадей кадзариума, которые участвуют в одном из самых зрелищных мероприятий праздника. Ширококостные лошади бешено скачут, подбрасывая в воздух сопровождающих их погонщиков сэко, отчаянно хватающихся за поводья.



Впечатляющее взаимодействие людей с лошадьми. Лошадей специально разводят в этом месте для праздников

Праздник «Великой змеи» Тайситамондзя в префектуре Ниигата

Проводится в деревне Сэкикава в последнее воскресенье августа



Гигантская змея этого праздника занесена в Книгу рекордов Гиннесса

В деревне Сэкикава в северной части префектуры Ниигата существует народная сказка о молодой жене, которая съела маринованную в мисо гигантскую змею, и сама превратилась в огромную змею. В сказке говорится, что эта змея хотела устроить себе жилище, запрудив реку и сделав озеро на месте деревни, но жители деревни, которых предупредил бива-хоси (бродячий сказитель с лютней бива), победили её. Возможно, в сказке наводнение персонифицировано в виде огромной змеи, и история борьбы со стихийным бедствием сохранилась в такой форме как урок будущим поколениям.

28 августа 1967 года на префектуры Ниигата и Ямагата обрушилось Великое наводнение Уэцу, тогда серьёзно пострадала и деревня Сэкикава. Чтобы помнить об угрозе наводнений, легендарную гигантскую змею возвращают к жизни на празднике Таситамондзя, «Великой змеи», который проводится в конце августа. Длина змеи, использующейся в праздничном представлении, составляет 82,8 метра, это связано с датой наводнения (8-й месяц, 28-й день), и она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире змея из бамбука и соломы. Более 50 поселений в пределах деревни вместе создают змею, которая весит 2 тонны, и потому на празднике её несут в общей сложности 500 человек, сменяя друг друга.



Змея во время шествия преодолевает более четырёх километров

Зрелище этой самой длинной в мире змеи, ползущей по деревне, весьма впечатляет. Поучаствовать в переноске змеи может любой желающий, достаточно заранее подать заявку, и потому праздник стал популярным среди туристов. Огромная змея играет важную роль в объединении местных общин, привлекает посетителей и помогает передавать память о бедствии будущим поколениям.



Фрагменты змеи, созданные разными поселениями, соединяют в единое целое

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага