Легенда о боге Сусаноо и змее Ямата-но ороти; загадочное божество Хатиман

Боги японских мифов и легенд

Японские божества ками очень разнообразны, среди них есть как небесные и земные божества мифов и легенд, так и обожествлённые исторические личности. Специалист по японской мифологии знакомит нас с различными типами богов, составляющих японский пантеон. В Японии есть около 80 000 святилищ, хотя это не значит, что в каждом святилище почитают особое собственное божество. Одного и того же бога могут почитать во множестве святилищ, а многие святилища являются местом почитания сразу нескольких божеств. Кроме того, за долгую историю святилищ количество почитаемых там божеств может меняться. Подчас связь между божествами и святилищами имеет долгую и запутанную историю. В этой статье мы познакомим вас с Сусаноо, «героем любви» и богом сватовства, а также с загадочным божеством Хатиман, широко почитаемым в Японии.

Сусаноо, брат Аматэрасу: от трикстера к культурному герою

У Аматэрасу, верховной богини, был младший брат Сусаноо. Это божество родилось, когда его отец Идзанаги промыл нос. Он создавал множество проблем, бесчинствовал на Небесной равнине Такама-но хара, где жила Аматэрасу, из-за чего мир был повергнут в хаос. Однако после того, как Сусаноо был изгнан из Такама-но хара и прибыл в Идзумо (современная префектура Симанэ), он стал героем и совершил ряд подвигов.

Победа над восьмиглавым змеем Ямата-но ороти

В Идзумо Сусаноо встретил старика со старухой, у которых была дочь Кусинада-химэ. Старики плакали, и когда он спросил о причине слёз, те сказали, что каждый год появляется ужасное чудовище и съедает одну из их дочерей, а сейчас настала очередь Кусинада-химэ, самой младшей из восьми сестёр. Это чудовище – великий змей Ямата-но ороти, восьмиглавый и восьмихвостый, и его тело простирается на восемь гор и восемь долин.

Сусаноо пообещал избавить их от Ямата-но ороти с условием, что он женится на Кусинада-химэ. Он велел приготовить крепкое сакэ и разлить его в восемь бадей. Когда явился змей, он выпил сакэ своими восемью головами, опьянел и уснул, и тогда Сусаноо разрубил его на куски мечом, который носил на поясе. Из разрубленного хвоста явился прекрасный меч. Позднее он был дарован императорскому роду и стал одной из трёх священных регалий императоров, это «Меч, скашивающий траву», Кусанаги-но цуруги, одно из «Трёх божественных сокровищ».



Сусаноо и Кусинада-химэ (иллюстрация: Тадаси Сато)

Миф о герое, который побеждает чудовище и спасает девушку, – универсальный мотив, встречающийся в историях по всему миру. Например, в мифах Греции Персей спасает Андромеду от морского чудовища, и миф о Сусаноо и другие подобные истории исследователи называют мифами типа Персея и Андромеды.

Сусаноо и Кусинада-химэ как покровители брака

В регионе Идзумо, где, согласно мифам, происходили эти события, есть много святилищ, связанных с Сусаноо. С одной стороны, он является героем и богом воинов, но в наши дни многие паломники почитают его как покровителя брака. Вероятно, это произошло потому, что история об истреблении Ямата-но ороти стала восприниматься как история любви Сусаноо к Кусинада-химэ, ради которой он и совершил подвиг.

Сусаноо и Кусинада-химэ устроили дом в местности Суга, где Сусано сказал: «В эту местность пришёл я, и на сердце у меня легко» (пер. Е. М. Пинус). На этом месте сейчас стоит святилище Суга в городе Уннан, префектура Симанэ. В Дальнем святилище, Окумия, куда можно подняться по горной тропе, есть три ивакура, то есть скал, считающихся местом пребывания божеств. Их соотносят с Сусаноо, Кусинада-химэ и их божеством-ребёнком микогами Ясимадзинуми. Многие люди отправляются к этим скалам, чтобы искренне помолиться о счастливом браке.



Святилище Суга (префектура Симанэ). На каменной стеле на переднем плане вырезано стихотворение, которое Сусаноо сложил, когда увидел поднимающиеся красивые облака. Эти стихи считаются первыми японскими стихами и от них происходит название местности Идзумо, «встающие облака» (PIXTA)

Есть и другое место, о котором также говорят, что там жили Сусаноо и Кусинада-химэ. Это святилище Яэгаки в городе Мацуэ. Кагами-но икэ, «Зеркальный пруд» этого святилища известен гаданиями на установление семейных отношений. Монету кладут на японскую бумагу и пускают в воду. По тому, насколько быстро и насколько далеко она утонет, гадают, скоро ли удастся пожениться и далеко ли находится будущий партнёр.



Любовное гадание на «Зеркальном пруду» в святилище Яэгаки в городе Мацуэ (PIXTA)

Лафкадио Хирн (Коидзуми Якумо), посетивший эту местность в период Мэйдзи (1868-1912) после прочтения мифа о Ямата-но ороти, также писал о том, что множество молодых людей молились о браке в святилище Яэгаки. Сусаноо и в прошлом, и сейчас почитаем как герой, чьи подвиги ассоциируются с любовными отношениями.



Окунинуси (иллюстрация: Тадаси Сато)

Окунинуси, потомок Сусаноо, также унаследовал дар успеха в любви. В народной памяти его образ прочно связан с мифом о Белом зайце из Инабы. Заяц плакал после того, как с него содрали шкуру в отместку за то, что он обманул крокодила (или акулу), а Окунинуси сказал ему, как исцелиться – промыть рану пресной водой и вываляться в пыльце рогоза. Окунинуси описан как доброе божество. Как следует из названия о-куни-нуси, где куни – «земля», а нуси – «хозяин», он бог, правящий землёй, и при этом весьма успешный мужчина. В «Записях о деяниях древности» (Кодзики) говорится, что у него было шесть жён и 180 детей. Его почитают в Великом святилище Идзумо, Идзумо тайся. Он также известен как бог сватовства.

Святилища Хикава, которые можно видеть по всей стране

Святилища, посвящённые Сусаноо, можно найти не только в префектуре Симанэ. В святилищах Хикава, которых около 280 по всей Японии, в основном в префектурах Сайтама и Токио, также есть святилища Сусаноо. Говорят, что слово «Хикава» происходит от реки Хиикава (префектура Симанэ), места действия мифа о Ямата-но ороти.



Павильон поклонения святилища Мусаси Итиномия Хикава (PIXTA)

Главным святилищем культа Хикава является Мусаси Итиномия Хикава в районе Омия города Сайтама префектуры Сайтама. Итиномия, «первое святилище», – наименование в системе святилищ, которая была создана примерно в начале периода Хэйан (794-1192), оно относится к святилищам самого высокого ранга в каждой из земель Японии того времени. Отсюда ясно, что в регионе Канто оно было местом поклонения с древних времён.

На территории святилища вода из Хэби-но икэ, «Змеиного пруда», течёт в Ками-но икэ, «Пруд богов». Вероятно, обилие воды ассоциировалось с духом воды Ямата-но ороти и богами. В последнее время здесь часто молятся о счастливом браке.

Святилища Хатиман, где почитают божеств-хранителей императоров и самурайских домов

Как уже упоминалось, в Японии есть более 80 000 святилищ, и среди святилищ разных божеств больше всего тех, где почитают бога Хатиман. Если учитывать маленькие места поклонения, алтари в частных домах и компаниях, то на первом месте окажется божество Инари (о котором мы поговорим в следующий раз), но что касается богов, которым посвящены святилища, Хатиман наиболее почитаем.

Хатиман – очень загадочное божество. Это имя не встречается ни в «Записях о деяниях древности» (Кодзики), ни в «Анналах Японии» (Нихон сёки), и его происхождение неизвестно. Первоначально это было божество, которому поклонялись на территории современной префектуры Ойта на Кюсю, но позже он стал ассоциироваться с императором Одзин, 15-м императором Японии. По этой причине Хатиман, наряду с первопредком императорского рода Аматэрасу, стал восприниматься как родовое божество императорского дома.

Особую роль в верованиях императорского двора это почитавшееся на Кюсю божество обрело во времена строительства Великого Будды в монастыре Тодайдзи. В период Нара (710-794) бог Хатиман через своего оракула передал божественное послание, в котором он сказал, что будет помогать при строительстве Великого Будды. И потом послания Хатимана служили для защиты императорского трона во время борьбы за власть над императорским домом, и вера в это божество в столичном регионе всё более крепла. А поскольку в благодарность за защиту императорский двор присвоил Хатиману титул бодхисаттвы, он стал также и божеством-защитником буддизма в развивающемся синкретическом мировоззрении, объединившем буддизм и синтоизм.



Святилище Ивасимидзу Хатимангу (Киото; PIXTA)

В конце концов основное место почитания этого божества на юге Хэйанкё, тогдашней «столицы Мира и покоя», превратилось в святилище Ивасимидзу Хатимангу. Минамото-но Ёсииэ, предок Минамото-но Ёритомо, основавшего сёгунат Камакура (1192-1333), называл себя Хатиман Таро Ёсииэ, поскольку обряд гэмпуку, первой мужской причёски, то есть совершеннолетия, над ним провели в святилище именно этого божества. Род Минамото поклонялся божеству Хатиман как покровителю рода. Святилище Цуругаока Хатимангу в Камакуре известно тем, что оно связано с Ёсииэ и Ёритомо, двумя знаменитыми деятелями рода Минамото.

Когда Минамото-но Ёритомо установил правление воинского сословия, многие самураи стали считать себя тем или иным образом связанными с родом Минамото и поклонялись Хатиману. Так Хатиман стал покровителем самураев, которому поклонялись по всей стране.

Молитвы о лёгких родах и благополучии детей

Во многих святилищах Хатимана почитают не только его как императора Одзин, но также его мать, императрицу Дзингу, а также отца, императора Тюай, или же Химэ-но ками, жену или дочь главного божества.

В «Записях о деяниях древности» и в «Анналах Японии» описана история императрицы Дзингу и императора Одзина.

Однажды император Тюай вместе с императрицей Дзингу отправил армию, чтобы разгромить вражеские силы на Кюсю, но он умер, поскольку не поверил божественному оракулу, который приказывал направиться на Корейский полуостров. Его место заняла императрица Дзингу, отправившая войска в Корею. В то время императрица была беременна, и во время битвы у неё начались схватки. Тогда императрица положила себе на живот камень, чтобы усмирить роды, и после возвращения из Кореи благополучно родила.

Однако у императора Тюай были и другие дети, стремившиеся занять императорский трон. Поэтому императрица Дзингу, чтобы её новорожденный ребёнок стал императором, пошла на хитрость и солгала, что её ребёнок умер, что позволило застать противников врасплох и уничтожить их. Таким образом, император Одзин взошёл на престол благодаря своей матери, императрице Дзингу.



Статуя императрицы Дзингу с будущим императором Одзин на руках в святилище Уми Хатимангу (PIXTA)

В связи с такими эпизодами истории некоторые святилища Хатимана обрели славу таких, которые покровительствуют родам и благополучию детей. Ярким примером является святилище Уми Хатимангу в префектуре Фукуока, где, согласно легендам, родился император Одзин. На территории святилища также есть статуя его матери, императрицы Дзингу, которая держит на руках ребёнка. Таким образом, среди Хатимангу, то есть святилищ, где почитается Хатиман, в одних поклоняются ему как божеству-хранителю самураев и богу войны, а в других молятся о безопасности детей. Вера в Хатимана очень многогранна.

В следующий раз мы расскажем о божестве Инари, наиболее почитаемом в народе, и об Абэ-но Сэймэй, знатоке науки Оммёдо, которого стали почитать как божество.

Иллюстрация к заголовку: Сато Тадаси