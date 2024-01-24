Боги старые и новые: разные типы японских божеств

Боги японских мифов и легенд

Японские божества ками очень разнообразны, среди них есть как небесные и земные божества мифов и легенд, так и обожествлённые исторические личности. Специалист по японской мифологии знакомит нас с различными типами богов, составляющих японский пантеон.

Ками и природа

Ками, божества и духи, являющиеся объектами почитания традиционных японских верований синто, обитают в самых разных местах и условиях. Изначально считалось, что они живут в природных объектах – земных, таких как деревья и камни, и небесных, таких как солнце и луна. Наличие «ограждающей верёвки» симэнава с характерными зигзагообразными белыми лентами обозначает святость или ритуальную чистоту объекта или места. Часто ими опоясывают священные скалы и почитаемые старые деревья в пределах синтоистских святилищ. Горы также считаются местами пребывания божеств, в том числе и гора Фудзи, самая известная священная вершина Японии.



«Ограждающая верёвка» симэнава на священной скале (ивакура) в Великом святилище Идзумо (Идзумо дайдзингу) в префектуре Киото (© Kazenotami/Pixta)

Считается, что поклонение природе практиковали в Японии с доисторических времён, но сохранилось слишком мало материальных свидетельств, по которым можно было бы узнать, какие формы оно принимало. Считается, что с началом выращивания риса в Японии в период Яёй (ок. 300 г. до н. э. – 250 г. н. э.) люди почитали различные аспекты окружающей их природы – солнце, дождь, деревья и горы, молясь о ниспослании обильного урожая. Самые ранние свидетельства этой практики можно найти в таких местах, как святилище Омива на горе Мива в префектуре Нара, одном из старейших синтоистских святилищ в Японии. Там под большими валунами были обнаружены священные предметы – священные подвески магатама в форме запятой, датируемые IV-VI веками нашей эры, что указывает на ритуальное поклонение скальным образованиям.



Гора Мива была самой священной горой («гора-тело божества», синтайсан) в древней земле Ямато (© Pixta)

Со временем природные явления стали персонифицироваться в виде существ, похожих на людей, и появляются ками, фигурирующие в японской мифологии. К ним добавились божества народных культов и другие виды божественных духов, которые возникли на протяжении веков и вошли в очень разнообразный по составу японский пантеон.

Боги японских мифов

В Японии насчитывается около 80 000 синтоистских святилищ. В большинстве из них почитают божеств, фигурирующих в мифолого-летописных сводах «Записи о деяниях древности» (Кодзики) и «Анналы Японии» (Нихон сёки), записанных в VIII веке, а также в различных древних описаниях земель (фудоки), в которых записаны мифы о сотворении мира и другие легенды, объясняющие божественное происхождение японских императоров. Эти документы были составлены в период исторических преобразований, когда правительство стремилось укрепить власть государства с помощью нарративов, подтверждающих её законность. Однако, если выйти за рамки этого политического и исторического фона, эти источники ярко раскрывают обычаи, культуру и мировоззрение японцев в древности.

Среди событий, особенно подробно описанных в этих документах, особое значение имеет рождение богини солнца Аматэрасу.

Аматэрасу

В японской мифологии мужское божество Идзанаги и женское божество Идзанами создали Японские острова и окружающие земли. Это их действие в «Записях о деяниях древности», составленных в 712 году, называется куниуми, «рождение земли». Божественная чета, стоя на плавучем мосту, пересекающем небеса, сначала перемешивала бурлящие внизу солёные воды копьём, украшенным драгоценными камнями. С его конца падали капли, которые образовали остров. Спустившись на остров, они вступили в брак, после чего породили другие острова Японского архипелага вместе с горами, реками, растениями и другими аспектами природного мира.

Выполнив эту задачу, Идзанами родила нескольких детей. Однако, рождая божество огня Кагуцути, она сильно обгорела и умерла. Идзанами спускается в землю Ёми, а Идзанаги отправляется туда, чтобы вернуть свою жену в мир живых. Потерпев неудачу, он совершает ритуальное очищение (мисоги), во время которого умывает лицо и рождает «троих благородных детей»: Аматэрасу из левого глаза, Цукуёми из правого глаза и Сусаноо из носа. Аматэрасу и Сусаноо играют центральную роль в последующих событиях, но по какой-то причине «Записи» уже ничего не говорят о Цукуёми.



Идзанами и Идзанаги (© Сато Тадаси)

«Анналы Японии», составленные в 720 году, предлагают несколько иную версию мифа о творении: Идзанаги и Идзанами совещаются и решают создать божество, которое будет править землёй, которую они только что сделали. В тексте Аматэрасу с рождения провозглашается правителем Небесной равнины Такама-но-хара и главой японского пантеона. Для сравнения – в «Записях о деяниях древности» Идзанаги поручил Аматэрасу править Небесной равниной.

Прибытие её младшего брата Сусаноо, вспыльчивого божества, изгнанного из небесных пределов за уклонение от своих обязанностей и различные другие неприемлемые действия, становится проблемой для Аматэрасу. Она видит, что её беспутный брат бросает вызов её правлению, и вооружается, готовясь к противостоянию.



Когда Сусаноо в исступлении бросает небесного пегого жеребёнка в помещение небесных ткачих, Аматэрасу скрывается в пещере (© Сато Тадаси)

Сусаноо уверяет свою сестру, что у него нет злых намерений, и после того, как они поклялись взаимно доказать искренность, порождают детей из вещей, принадлежащих друг другу. С помощью меча Сусаноо Аматэрасу рождает пять мужских божеств, а Сусаноо рождает трёх дочерей из драгоценностей, которые носила Аматэрасу. Родив «прекрасных дев», Сусаноо объявляет о победе и в своем триумфе неистовствует на Небесной равнине, сея хаос в покоях и полях и убивая «небесных ткачих». Испуганная Аматэрасу запирается внутри Ама-но-ивая, «небесной пещеры в скалах», и мир погрузился во тьму.

Другие божества были удручены происходящим. Они собрались и решили провести ритуал, для которого повесили на ветви священного дерева сакаки нить драгоценных подвесок магатама и зеркало – два из «Трёх божественных сокровищ», которые позже японские императоры передавали следующему императору при смене правления. Во время обряда богиня Удзумэ исполнила непристойный танец, который заставил других божеств разразиться громким смехом. Заинтригованная шумом и весельем, Аматэрасу выглядывает из пещеры и видит своё отражение в зеркале. Она медленно приближается к нему, и тут её вытаскивают из укрытия, возвращая свет в мир. Сусаноо изгнали, и Аматэрасу вновь заняла своё место правительницы небесных пределов.



Каменные ступени, ведущие к главному зданию святилища Исэ дзингу, в котором почитают Аматэрасу (© Pixta)

Богиня Солнца в японской мифологии показана совсем в ином свете, чем верховные божества монотеистических религий. Она изначально способна ошибаться, и различные её недостатки влияют на её суждения и поведение. Извлекая уроки из своих ошибок, она прислушивается к советам других божеств. Со временем она посылает на землю своего внука, бога Ниниги, от потомков которого, согласно мифам, и происходит японский императорский дом.

В наши дни богине Аматэрасу поклоняются в синтоистских святилищах по всей Японии, и особенно в Исэ дзингу, самом важном из множества святилищ Японии, а также в различных святилищах Симмэй по всей стране.

Боги народного фольклора

Помимо этих древних могущественных божеств, о которых повествуют «Записи о деяниях древности» и «Анналы Японии», в японском пантеоне присутствуют божества, которые возникли в среде давних народных верований. Среди них выделяется Эбису, один из «семи богов счастья», ситифукудзин. Его обычно изображают с удочкой и большим морским лещом, и он, как полагают, возник как бог рыбной ловли.

Слово эбису издавна обозначало нечто необычное и, как правило, использовалось для описания неожиданных даров, приносимых волнами. Например, в рыбацких общинах термин эбису традиционно относился к тушам дельфинов, китов или телам утопленников, выброшенным на берег. Такие ужасающие находки считались несущими благоденствие, поскольку они намекали на изменения морских течений, которые могут принести обильный улов.



Эбису с удочкой и морским лещом и Сарутахико с характерным длинным носом (© Сато Тадаси)



Статуя Угадзин в буддийском храме Мимуротодзи в Удзи, префектура Киото (© Pixta)

Хотя Эбису не упоминается в мифологии «Записей» и «Анналов», он связан с Хируко, уродливым сыном Идзанаги и Идзанами, которого божественная чета отправила в плавание в тростниковой лодке вскоре после его рождения. В святилище Нисиномия в префектуре Хёго, главном среди тысяч святилищ, где почитают Эбису, утверждают, что это одно и то же божество.

Среди других божеств, происходящих из народных верований, есть бог очага Кодзин, новогодние боги тосигами, божество рисовых полей Та-но-ками, бог зерна Угадзин (его изображают как существо с телом змеи и головой бородатого мужчины) и Осирасама, которому в регионе Тохоку поклоняются как богу тутового шелкопряда. Как и Эбису, многие из этих божеств стали ассоциироваться с божествами мифов «Записей» и «Анналов». Например, Досодзин, божество, охраняющее деревни от злых духов, отождествляют с Сарутахико, который был проводником Ниниги во время его сошествия с небес на землю. Подобные ассоциации работают и в обратном направлении. Сарутахико, о котором в «Анналах Японии» говорится, что он имел длинный нос, считается прообразом тэнгу, длинноносого существа из народных легенд.

Наиболее широко почитаемым божеством, вероятно, является Инари-но-ками, и его святилища, среди которых знаменитое Фусими Инари, хорошо узнаваемы по рядам ярко-красных ворот тории. Само божество, которое обычно называют просто о-инари-сан, почитают прежде всего как божество выращивания риса и торговли.

От человека к божеству

Синтоистские верования, в отличие от тех религий, которые проводят чёткие границы между божеством и смертными, предполагают существование божеств во всех вещах, поэтому и сами люди могут становиться божествами. Многие исторические личности стали объектом почитания в качестве божеств. Среди них особое место занимает Сугавара-но Митидзанэ (845–903), придворный и поэт периода Хэйан (794-1192).

Митидзанэ, ведущий придворный учёный и государственный деятель, занимал видное место в правительстве, но был оклеветан соперниками, которые ложно обвинили его в заговоре против императора. Впоследствии его сослали в Дадзайфу, представительство центральной власти на Кюсю, где он через недолгое время и умер. Вскоре на Киото обрушилась волна стихийных бедствий и несчастных случаев, умерло несколько принцев, а молния подожгла часть императорского дворца и убила нескольких виновных в ссылке Митидзанэ. Эти бедствия стали приписывать Митидзанэ, который якобы вернулся как гневный дух онрё, чтобы отомстить. Для умиротворения разгневанного духа Митидзанэ посмертно помиловали, а для его почитания в образе Тэндзин, Небесного бога, построили святилище Китано Тэммангу в Киото.



Цветущая слива и бык, символы Сугавара-но Митидзанэ, на территории святилища Китано Тэммангу (© Pixta)

Почитаемый как Тэндзин, Митидзанэ со временем превратился из мстительного духа в божество, почитаемое за его литературные достижения. Сегодня его почитают как бога учёности, и каждый год толпы студентов стекаются в святилища Тэндзина, чтобы помолиться об успехе в учёбе и хороших результатах вступительных экзаменов.

Основатель сёгуната Эдо Токугава Иэясу также вошёл в число японских божеств. В святилище Никко Тосёгу в префектуре Тотиги его почитают как Тосё дайгонгэн.

Здесь мы упомянули лишь небольшую часть из всего широкого спектра японских божеств ками, составляющих богатый и изменчивый пантеон японских традиционных верований.

Изображение к заголовку: Аматэрасу выходит из Небесной пещеры (© Сато Тадаси)