Лучшие места для любования цветущей сливой в Киото: святилища Китано Тэммангу, Дзёнангу и Умэномия тайся

Путеводительпо Японии

Изящные источающие сладкий аромат цветы японской сливы умэ (Prunus mume) говорят о приближении весны и скором пробуждении цветов сакуры. В наше время ханами, то есть любование цветами, неизменно ассоциируется с сакурой, но вплоть до периода Хэйан (794–1192) любимым весенним цветком была слива. Здесь мы расскажем о некоторых из самых популярных мест любования цветами сливы в Киото – святилищах Китано Тэммангу, Дзёнангу и Умэномия тайся.

Китано Тэммангу: сливы поэта Митидзанэ

В синтоистском святилище Китано Тэммангу в районе Камигё в Киото в качестве бога учёности почитают придворного чиновника и учёного Сугавара-но Митидзанэ (845-903). Это одно из самых известных мест любования цветущей сливой в Киото. Митидзанэ любил росшую в его саду в Киото сливу, и когда его сослали в Дадзайфу на Кюсю, он попрощался со своим любимым деревом таким стихотворением:

Пролей аромат,

Лишь ветер с востока повеет,

Слива в саду!

Пускай твой хозяин далеко,

Не забывай весны! (пер. В. Марковой)



Полотнище слева от ворот тории сообщает о том, что в Китано Тэммангу расцвели сливы

В сливовой роще в святилище Китано Тэммангу растёт 1500 деревьев 30 сортов. Деревья обычно достигают пика цветения с начала февраля до конца марта, но некоторые зацветают уже в январе, сразу после Нового года, поэтому любоваться цветами сливы здесь можно довольно долго. Во время цветения вход в рощу платный, а с 2018 года цветы подсвечивают ночью.

Полюбоваться цветами можно и за пределами рощи – например, красные и белые сливы цветут вокруг сокровищницы Хомоцудэн, справа от ворот Ромон. Большое дерево белой сливы растёт возле статуи быка, который считается посланником божества, и создаётся впечатление, будто бы он любуется цветами.



Цветущая слива у каменной статуи лежащего быка возле сокровищницы Хомоцудэн



Цветущая слива на фоне Хомоцудэн

Белые сливы цветут также перед воротами Санкомон, которые признаны важным культурным достоянием. По дороге к Сядэн, Главному залу, являющемуся национальным достоянием, посетители могут увидеть сливу и сосну слева и справа от него. Эта слива получила название бэнивакомбай, «одушевлённая розовая слива», и является деревом того же сорта, что и слива в легенде о «летающей сосне». Согласно легенде, любимые слива и сосна Митидзанэ, тоскуя по своему хозяину, полетели из Киото до Дадзайфу, но долетела только слива, и путь занял всего одну ночь. Сливы Тэммангу отличаются не только красотой – они также упоминаются в легендах, побуждая посетителей представить жизнь в Киото в период Хэйан.



Белая слива перед воротами Санкомон, важным культурным достоянием



Цветущая слива бэнивакомбай перед Главным залом Сядэн, признанным национальным достоянием



Сладкий аромат сливы говорит о приближении весны

Дзёнангу: прекрасный вид на плакучую сливу

Святилище Дзёнангу было построено во время переноса столицы в современный Киото в 794 году для защиты столицы с юга. Сады святилища спроектировал Наканэ Кинсаку (1917-1995), известный садами Художественного музея Адати в Ясуги, префектура Симанэ, и Тэнсин-эн в Бостонском музее изящных искусств. Наканэ называют «современным Кобори Энсю», уподобляя его знаменитому создателю садов и мастеру чайной церемонии XVII века. Сады в Дзёнангу посвящены пяти темам и спроектированы таким образом, чтобы цветами и зеленью можно было любоваться в течение всего года. Сад Хару-но-яма (Весенняя гора) особенно примечателен своими 150 плакучими сливами.



Дзёнангу, святилище, охраняющее южные пределы Киото



Художественно оформленный сад Хару-но-яма с ручьём, садовыми камнями и цветущими плакучими деревьями

Посетители Хару-но-яма могут любоваться видом цветущих деревьев под шум журчащего ручья, протекающего через сад. Примечателен вид на сад с запада, где можно наблюдать переходы различных оттенков розового, создаваемые перекрывающимися ветвями цветущих деревьев. Качающиеся на ветру длинные ветви создают удивительную постоянно меняющуюся панораму светло- и тёмно-розовых цветов. В северо-восточной части сада растут камелии, это также весенние цветы. Завораживающее зрелище создаёт контраст между зелёным мхом, ярко-красными камелиями и розовыми сливами.



Перекрывающиеся ветки плакучих слив создают фон, состоящий из разных оттенков розового цвета



Многие люди специально приезжают к концу цветения, чтобы полюбоваться мхом, покрытым опавшими лепестками сливы



Моховой ковёр расцвечен опавшими цветами камелии и лепестками сливы

Помимо садов Дзёнангу, сливы также цветут в Сэрикава Тэммангу, также известном как Караватари Тэммангу, святилище на территории Дзёнангу. Лучшее время для осмотра цветущих слив здесь обычно длится с конца февраля до середины марта.



Нежные белые цветы сливы перед Сэрикава Тэммангу

Умэномия тайся – святилище слив и деторождения

Святилище Умэномия тайся в западной части Киото, названное в честь сливы умэ, также по праву считается хорошим местом для любования цветением сливы. Это родовое святилище рода Татибана, одного из четырёх влиятельнейших родов периода Хэйан (794-1192) и предшествующего времени.

Точная дата основания Умэномия тайся неизвестна, хотя предполагают, что оно было перенесено на его нынешнее место императрицей Данрин, супругой императора Сага (правил в 809-823). Помолившись о ребёнке в этом святилище, императрица сразу же зачала сына, который позже стал императором Ниммё, и с тех пор женщины молятся здесь о деторождении и благополучных родах. Святилище известно своими вотивными табличками эма с изображением цветов сливы и иероглифом «слива» (梅, умэ), который читается так же, как и слово «рожать» (産め).



Вотивные таблички эма с иероглифом «слива» для молитвы о детях и безопасных родах

Пройдя через красные ворота тории, посетители могут полюбоваться рядом деревьев с красными и белыми цветами перед внушительными воротами Ромон. Стоит обратить внимание на бочки сакэ, выстроенные в ряд на верхнем этаже Ромон, – Умэномия тайся является в том числе святилищем божества-покровителя изготовителей сакэ.

Цветущие деревья растут и с восточной стороны Хайдэн, Павильона поклонения, где есть скамейки, на которых посетители могут посидеть, любуясь видом. Перед деревьями стоит каменный столб хякудо иси, «камень сотни раз», и считается, что если пройти сто раз между ним и другим камнем, произнося желание, то оно исполнится. Весной посетители могут делать это, любуясь природной красотой цветущих деревьев.



Красные и белые цветы сливы перед воротами Ромон



Умэномия тайся – святилище производителей сакэ; и на верхнем ярусе ворот Ромон установлены бочки с этим напитком



Слива в полном цвету рядом с Павильоном поклонения



Возле камня хякудо иси можно посидеть на скамейках

В северном и западном садах святилища растёт 450 деревьев японской сливы 35 различным сортов. Лучшее время осмотра цветов – с середины февраля до середины марта, но некоторые сорта цветут поздно, и ими можно любоваться одновременно с цветущей вишней ямадзакура в конце марта.



Вход в сады святилища. Вход стоит 550 йен для взрослых и 350 йен для детей



На территории святилища, включая сады, растёт 450 деревьев японской сливы 35 сортов

Текст: Фудзи Кадзуюки, 96Box

Фотографии: Куроива Масакадзу и Фудзи Кадзуюки, 96Box.

Фотография к заголовку: Статуя лежащего быка в Китано Тэммангу под цветущими сливами

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