Лучшие места для любования цветущей сливой в Киото: святилища Китано Тэммангу, Дзёнангу и Умэномия тайся

Культура

Изящные источающие сладкий аромат цветы японской сливы умэ (Prunus mume) говорят о приближении весны и скором пробуждении цветов сакуры. В наше время ханами, то есть любование цветами, неизменно ассоциируется с сакурой, но вплоть до периода Хэйан (794–1192) любимым весенним цветком была слива. Здесь мы расскажем о некоторых из самых популярных мест любования цветами сливы в Киото – святилищах Китано Тэммангу, Дзёнангу и Умэномия тайся.
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Китано Тэммангу: сливы поэта Митидзанэ

В синтоистском святилище Китано Тэммангу в районе Камигё в Киото в качестве бога учёности почитают придворного чиновника и учёного Сугавара-но Митидзанэ (845-903). Это одно из самых известных мест любования цветущей сливой в Киото. Митидзанэ любил росшую в его саду в Киото сливу, и когда его сослали в Дадзайфу на Кюсю, он попрощался со своим любимым деревом таким стихотворением:

Пролей аромат,
Лишь ветер с востока повеет,
Слива в саду!
Пускай твой хозяин далеко,
Не забывай весны! (пер. В. Марковой)

Полотнище слева от ворот тории сообщает о том, что в Китано Тэммангу расцвели сливы
Полотнище слева от ворот тории сообщает о том, что в Китано Тэммангу расцвели сливы

В сливовой роще в святилище Китано Тэммангу растёт 1500 деревьев 30 сортов. Деревья обычно достигают пика цветения с начала февраля до конца марта, но некоторые зацветают уже в январе, сразу после Нового года, поэтому любоваться цветами сливы здесь можно довольно долго. Во время цветения вход в рощу платный, а с 2018 года цветы подсвечивают ночью.

Полюбоваться цветами можно и за пределами рощи – например, красные и белые сливы цветут вокруг сокровищницы Хомоцудэн, справа от ворот Ромон. Большое дерево белой сливы растёт возле статуи быка, который считается посланником божества, и создаётся впечатление, будто бы он любуется цветами.

Цветущая слива у каменной статуи лежащего быка возле сокровищницы Хомоцудэн
Цветущая слива у каменной статуи лежащего быка возле сокровищницы Хомоцудэн

Цветущая слива на фоне Хомоцудэн
Цветущая слива на фоне Хомоцудэн

Белые сливы цветут также перед воротами Санкомон, которые признаны важным культурным достоянием. По дороге к Сядэн, Главному залу, являющемуся национальным достоянием, посетители могут увидеть сливу и сосну слева и справа от него. Эта слива получила название бэнивакомбай, «одушевлённая розовая слива», и является деревом того же сорта, что и слива в легенде о «летающей сосне». Согласно легенде, любимые слива и сосна Митидзанэ, тоскуя по своему хозяину, полетели из Киото до Дадзайфу, но долетела только слива, и путь занял всего одну ночь. Сливы Тэммангу отличаются не только красотой – они также упоминаются в легендах, побуждая посетителей представить жизнь в Киото в период Хэйан.

Белая слива перед воротами Санкомон, важным культурным достоянием
Белая слива перед воротами Санкомон, важным культурным достоянием

Цветущая слива бэнивакомбай перед Главным залом Сядэн, признанным национальным достоянием
Цветущая слива бэнивакомбай перед Главным залом Сядэн, признанным национальным достоянием

Сладкий аромат сливы говорит о приближении весны
Сладкий аромат сливы говорит о приближении весны

Дзёнангу: прекрасный вид на плакучую сливу

Святилище Дзёнангу было построено во время переноса столицы в современный Киото в 794 году для защиты столицы с юга. Сады святилища спроектировал Наканэ Кинсаку (1917-1995), известный садами Художественного музея Адати в Ясуги, префектура Симанэ, и Тэнсин-эн в Бостонском музее изящных искусств. Наканэ называют «современным Кобори Энсю», уподобляя его знаменитому создателю садов и мастеру чайной церемонии XVII века. Сады в Дзёнангу посвящены пяти темам и спроектированы таким образом, чтобы цветами и зеленью можно было любоваться в течение всего года. Сад Хару-но-яма (Весенняя гора) особенно примечателен своими 150 плакучими сливами.

Дзёнангу, святилище, охраняющее южные пределы Киото
Дзёнангу, святилище, охраняющее южные пределы Киото

Художественно оформленный сад Хару-но-яма с ручьём, садовыми камнями и цветущими плакучими деревьями
Художественно оформленный сад Хару-но-яма с ручьём, садовыми камнями и цветущими плакучими деревьями

Посетители Хару-но-яма могут любоваться видом цветущих деревьев под шум журчащего ручья, протекающего через сад. Примечателен вид на сад с запада, где можно наблюдать переходы различных оттенков розового, создаваемые перекрывающимися ветвями цветущих деревьев. Качающиеся на ветру длинные ветви создают удивительную постоянно меняющуюся панораму светло- и тёмно-розовых цветов. В северо-восточной части сада растут камелии, это также весенние цветы. Завораживающее зрелище создаёт контраст между зелёным мхом, ярко-красными камелиями и розовыми сливами.

Перекрывающиеся ветки плакучих слив создают фон, состоящий из разных оттенков розового цвета
Перекрывающиеся ветки плакучих слив создают фон, состоящий из разных оттенков розового цвета

Многие люди специально приезжают к концу цветения, чтобы полюбоваться мхом, покрытым опавшими лепестками сливы
Многие люди специально приезжают к концу цветения, чтобы полюбоваться мхом, покрытым опавшими лепестками сливы

Моховой ковёр расцвечен опавшими цветами камелии и лепестками сливы
Моховой ковёр расцвечен опавшими цветами камелии и лепестками сливы

Помимо садов Дзёнангу, сливы также цветут в Сэрикава Тэммангу, также известном как Караватари Тэммангу, святилище на территории Дзёнангу. Лучшее время для осмотра цветущих слив здесь обычно длится с конца февраля до середины марта.

Нежные белые цветы сливы перед Сэрикава Тэммангу
Нежные белые цветы сливы перед Сэрикава Тэммангу

Умэномия тайся – святилище слив и деторождения

Святилище Умэномия тайся в западной части Киото, названное в честь сливы умэ, также по праву считается хорошим местом для любования цветением сливы. Это родовое святилище рода Татибана, одного из четырёх влиятельнейших родов периода Хэйан (794-1192) и предшествующего времени.

Точная дата основания Умэномия тайся неизвестна, хотя предполагают, что оно было перенесено на его нынешнее место императрицей Данрин, супругой императора Сага (правил в 809-823). Помолившись о ребёнке в этом святилище, императрица сразу же зачала сына, который позже стал императором Ниммё, и с тех пор женщины молятся здесь о деторождении и благополучных родах. Святилище известно своими вотивными табличками эма с изображением цветов сливы и иероглифом «слива» (梅, умэ), который читается так же, как и слово «рожать» (産め).

Вотивные таблички эма с иероглифом «слива» для молитвы о детях и безопасных родах
Вотивные таблички эма с иероглифом «слива» для молитвы о детях и безопасных родах

Пройдя через красные ворота тории, посетители могут полюбоваться рядом деревьев с красными и белыми цветами перед внушительными воротами Ромон. Стоит обратить внимание на бочки сакэ, выстроенные в ряд на верхнем этаже Ромон, – Умэномия тайся является в том числе святилищем божества-покровителя изготовителей сакэ.

Цветущие деревья растут и с восточной стороны Хайдэн, Павильона поклонения, где есть скамейки, на которых посетители могут посидеть, любуясь видом. Перед деревьями стоит каменный столб хякудо иси, «камень сотни раз», и считается, что если пройти сто раз между ним и другим камнем, произнося желание, то оно исполнится. Весной посетители могут делать это, любуясь природной красотой цветущих деревьев.

Красные и белые цветы сливы перед воротами Ромон
Красные и белые цветы сливы перед воротами Ромон

Умэномия тайся – святилище производителей сакэ; и на верхнем ярусе ворот Ромон установлены бочки с этим напитком
Умэномия тайся – святилище производителей сакэ; и на верхнем ярусе ворот Ромон установлены бочки с этим напитком

Слива в полном цвету рядом с Павильоном поклонения
Слива в полном цвету рядом с Павильоном поклонения

Возле камня хякудо иси можно посидеть на скамейках
Возле камня хякудо иси можно посидеть на скамейках

В северном и западном садах святилища растёт 450 деревьев японской сливы 35 различным сортов. Лучшее время осмотра цветов – с середины февраля до середины марта, но некоторые сорта цветут поздно, и ими можно любоваться одновременно с цветущей вишней ямадзакура в конце марта.

Вход в сады святилища. Вход стоит 550 йен для взрослых и 350 йен для детей
Вход в сады святилища. Вход стоит 550 йен для взрослых и 350 йен для детей

На территории святилища, включая сады, растёт 450 деревьев японской сливы 35 сортов
На территории святилища, включая сады, растёт 450 деревьев японской сливы 35 сортов

Текст: Фудзи Кадзуюки, 96Box
Фотографии: Куроива Масакадзу и Фудзи Кадзуюки, 96Box.
Фотография к заголовку: Статуя лежащего быка в Китано Тэммангу под цветущими сливами

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