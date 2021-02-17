[Видео] В святилище божества знаний пришла весна

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В святилище Юсима Тэндзин (р-н Бункё, Токио), куда многие приезжают помолиться об успехах в образовании, сливы в полном цвету. Священник Осими Масадзуми (45лет), улыбаясь, говорит, что в этом году ранние, обычные и поздние цветы сливы распускаются одновременно; он выразил пожелание, чтобы посетители вдоволь насладились ароматом цветущих слив, которыми можно полюбоваться вблизи. Цветение продолжится до начала марта. Съёмка проводилась 16 февраля.

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