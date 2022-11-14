Тэнгу: необычный ёкай, превратившийся из монстра в божество

Мир японских персонажей

Тэнгу – монстр-ёкай, который, как говорят, живёт в глубине гор. У него длинный нос, он обладает сверхъестественными способностями и крыльями, которые позволяют ему свободно летать. В Китае он напоминал собаку, а в Японии он превратился в лису, потом в падающую звезду, падшего небожителя, звезду, которая предвещает войну, и в божество.

Иногда можно услышать что-то вроде: «Этот человек в последнее время превратился в тэнгу, правда?».

Когда внезапно ставшая известной знаменитость начинает вести себя заносчиво, она может получить прозвище «тэнгу» и вызывать ожесточённые обсуждения в Интернете. В Японии так бывает довольно часто. Тэнгу ни нару, «превратиться в тэнгу», означает «гордиться и хвастаться» и используется как метафора для обозначения высокомерного человека.

Большинство японцев представляют, как выглядит тэнгу, хотя это не настолько популярный персонаж, как каппа. Несмотря на свой суровый вид, он связан с мистическим культом сюгэндо и отчасти напоминает божество, поэтому, наверное, к нему не сложилось такое же легкомысленное отношение. Он, говоря по-японски, персонаж типа ковамотэ, то есть одновременно грозный и привлекательный.

В комиксе-манга «Клинок, поражающий демонов» (Кимэцу-но яйба) Урокодаки Сакондзи, учитель главного героя, Камадо Тандзиро, ненавидит, когда демоны насмехаются из-за того, что у него доброе лицо, и всегда носит маску тэнгу. В прошлом, когда люди пропадали неведомо куда, о них говорили, что их «унесли призраки» (камикакуси ни атта), но многие считали, что это дело рук тэнгу.

Характерной чертой тэнгу является его длинный нос. Выражение хана такадака, «предлинный нос», используется, когда кто-то ведёт себя заносчиво, и из-за характерного носа, вероятно, и возникла связь между названием тэнгу и высокомерием.

Нос тэнгу торчит горизонтально из центра лица, как у Пиноккио. По этому носу его можно узнать как нечеловеческое существо, ёкай. Обычно у тэнгу красное лицо, и они носят одежду, очень похожую на одежду ямабуси. На спине у него большие крылья, а иногда он держит в руке большой веер из перьев. Таков общий образ тэнгу. Из-за характерного ярко выраженного носа, возникла теория, которую некоторые считают правдоподобной, что образ тэнгу мог сложиться под влиянием облика иностранцев, попадавших в Японию в древние времена.



Общий образ тэнгу (PIXTA)

Древний китайский ёкай, напоминающий собаку

На самом деле образ «длинноносого тэнгу» имеет на удивление недолгую историю. Первые записи о тэнгу относятся к VII веку, но образ тэнгу менялся со временем и окончательно сформировался в период Эдо и позднее.

Начнём с того, что изначально тэнгу не японский ёкай, он происходит из Китая. Звук метеорита, входящего в атмосферу, напоминал древним лай собаки, отсюда и название тэнгу, «небесная собака» (天狗). Даже сейчас в Китае и на Тайване распространены поверья в тэнгу как призраков-ёкай и в облике собаки.



Няньхуа (новогодний лубок) «Чжан-сянь стреляет в тэнгу». Няньхуа – картинки, которые наклеивают на стену или дверной проём во время китайского Нового года (лунного Нового года), чтобы обеспечить удачу и отвращать бедствия. Чжан-сянь – божество-хранитель детей, который, по поверьям, стреляет из лука в тэнгу, приносящего болезни детям. (Из коллекции автора)



В Китае и на Тайване существовал ритуал, когда даосские священники сжигали бумажные «деньги» (бумажные жертвенные подношения, напоминающие банкноты) с изображением чудовища тэнгу для отпугивания злых духов. (Из коллекции автора)

Превращения тэнгу в Японии: из лисицы в птицу

Представления о тэнгу были завезены в Японию в VII веке. Согласно исторической хронике «Анналы Японии» (Нихон сёки), во вторую луну 9 года императора Дзёмэй (637) большая звезда пролетела с востока на запад, и был слышен звук, напоминающий гром. По этому поводу монах по имени Мин сказал: «Это не метеор, это тэнгу». Предполагается, что Мин опирался на свои знания о китайских тэнгу, полученных, когда он учился в Китае при династии Суй, находясь там в составе японской дипломатической миссии.

В Китае появление тэнгу (метеора или метеорита) трактовали как знак, предвещающий войну. В «Анналах Японии» после упоминания о тэнгу написано, что в том же году было восстание племён эмиси, из чего понятно, что тэнгу воспринимался как предвестник войны. Однако восприятие тэнгу как метеора или метеорита не прижилось в Японии. Вместо этого китайское слово 天狗 (совр. яп. тэнгу) в «Нихон Сёки» было пояснено японским словом амацукицунэ, «небесная лиса», а с середины периода Хэйан (794-1192), примерно с X века, тэнгу считался монстром ёкай, которому, как и лисам, приписывали способность оборачиваться человеком. В «Повести о Гэндзи», написанной в первой половине XI века, тэнгу предстает как ёкай, который обманом уводит людей – иначе говоря, является причиной камикакуси, когда людей «уносят призраки».

Кроме того, с позднего периода Хэйан до Средневековья тэнгу из-за их способности летать стали изображать в виде птиц, особенно коршунов. В «Собрании стародавних повестей» (Кондзяку моногатари сю), которое было завершено в первой половине XII века, есть много рассказов, в которых фигурируют тэнгу, которых описывают как существа в облике коршунов кусотоби.



«Зерцало Ёсицунэ, одного из рода Минамото» (Ходо ёсицунэ кой минамото итидай кагами), второй лист третьей части, где изображён Минамото-но Ёсицунэ, который на горе Курама обучается воинским искусствам у Великого тэнгу, принявшего облик светлого божества Кибунэ, и Карасу-тэнгу, «тэнгу-ворона». Нарисовал Утагава Куниёси в 1847-1852 гг. по мотивам пьесы ёкёку для театра Но «Курама тэнгу» периода Муромати. (Из коллекции автора)

Тэнгу как предвестник падения сёгуната Камакура

Почти одновременно с появлением «птицеобразного» тэнгу на его образ наложились представления о демоне, враге буддийского учения, который пытался помешать Будде достичь просветления под деревом Бодхи. Тэнгу стали присывать свойства этого «демона», мешающего монахам в их буддийской практике.

В то же время стали считать, что занимавшие важное положение монахи, испытавшие поражение в борьбе за власть и затаившие обиду, после смерти превращаются в тэнгу. Видные монахи, которые должны побеждать свои желания и страсти, неподобающим образом гибнущие, будучи охвачены мирскими желаниями – такой конец для буддийского духовенства воспринимался как «падение». Монахи, которые были непорочными существами, подобно падшему ангелу впадают во тьму, превращаясь в тэнгу.

Начиная с периода Намбокутё (Северного и Южного дворов, 1336-1392), то есть с XIV века, в связи с нестабильной политической обстановкой укрепилось представление о тэнгу как о предвестнике войны. Это можно назвать своего рода возвращением к истокам – тэнгу обрели первоначальный смысл, который им придавали в Китае. В «Повести о Великом мире» (Тайхэйки) есть сцена, в которой тэнгу появляется перед Ходзё Такатоки, последним сиккэном (верховным политическим властителем в то время) сёгуната Камакура, и возглашает: «Я хочу увидеть звезду ёрэбоси в храме Тэннодзи». Считалось, что перед великими потрясениями в мире появляется «звезда призраков» ёрэбоси, и тут подразумевалось, что в местах вокруг Тэннодзи начнутся беспорядки, что в конце концов приведёт к падению сёгуната Камакура. То, что тэнгу связывают с загадочными звёздами, тоже возвращает нас к представлениям о тэнгу в Китае. В то время и происходившие странные явления воспринимали как дело рук тэнгу. В этом смысле тэнгу с XIV по XVI века были одними из ведущих представителей мира ёкай в Японии.



В пьесе Кабуки «Доблесть знатных домов за девять поколений рода Ходзё» (Ходзё кудай мэйка-но исаоси), основанной на «Повести о Великом мире», монах Дэнгаку, переодетый тэнгу, появляется перед Ходзё Такатоки и танцует. Эта сцена, широко известная как «Такатоки», стала особенно популярной, исполнялась потом в течение многих лет и вошла в сборник «Новых 18 номеров Кабуки». Утагава Кунимаса IV, 1887 г. (Из коллекции автора)

Трансформация тэнгу в полубожество в период Эдо

Этот образ тэнгу сильно изменился в период Эдо. Если ранее его изображали похожим на птицу, то теперь он трансформировался в длинноносого тэнгу, которого мы знаем сегодня. Пока неизвестно, что стояло за этим превращением. Согласно распространённому мнению, художник периода Муромати Кано Мотонобу (1476-1559), основавший школу Кано, был первым, кто нарисовал длинноносого тэнгу. Рассказывают, что якобы Мотонобу попросили нарисовать тэнгу, а он не знал, как нарисовать тэнгу, которого он никогда раньше не видел, и однажды ночью ему во сне явилось странное существо, которое он потом нарисовал и смог завершить картину. Существует изображение тэнгу, автором которого считают Мотонобу, но нет никакого способа подтвердить правдивость этого эпизода. На самом деле в актёры с древних времён использовали в представлениях маски с длинным носом (хотя не отождествляли их с тэнгу), и полагают, что такие маски могли послужить прототипом образа длинноносого тэнгу.



Изображение Содзёбо, тэнгу Курамаямы, автором которого считается Кано Мотонобу, в иллюстрированной книге «Иллюстрированное ручное зерцало» («Эхон тэкагами»), 1720 г. Иллюстрация Оока Сюнбоку (Исторический музей префектуры Хёго)

Кроме того, в период Эдо тэнгу выросли из статуса ёкай до уровня божеств. В первую очередь тэнгу считается горным божеством, но ему также поклонялись и как богу предотвращения пожаров. Например, божество Акиха-гонгэн, почитающееся на горе Акиха в городе Хамамацу префектуры Сидзуока, широко известно как божество «укрощения огня». Его в то же время отождествляют с тэнгу Сандзякубо, «Монахом ростом в три сяку». К слову, Акиба-гонгэн также связан с этимологией названия Акихабара в Токио, известного «священного места отаку». Когда-то тэнгу считался монстром, который мог в том числе вызывать пожары, и поэтому стали считать, что он обладает также способностью усмирять огонь.



Амулет с изображением Акиба Сансякубо дайгонгэн. Такие амулеты раздают на празднике божества укрощения огня святилища Акиба, которое проводится в январе в храме Энцудзи в городе Курасики, префектура Окаяма. Сансякубо в образе ворона-тэнгу, стоящего на лисе, часто отождествляют с Акиба гонгэн, а амулетам с его изображением приписывают способность усмирять огонь

Знаменитый исследователь фольклора Янагита Кунио выдвинул теорию о том, что ёкай являются древними божествами, вера в которых пришла в упадок, но в случае тэнгу его теория неприменима, поскольку они, наоборот, трансформировались из монстров в богов. В период Эдо тэнгу часто воспринимались уже не столько как существа, ставшие монстрами из-за своей гордыни, сколько как те, кто, наоборот, предостерегает людей от высокомерия. Таким образом, тэнгу периода Эдо, имея длинный нос, вовсе не были «высокомерными тэнгу», как сейчас называют заносчивых людей.

Фотография к заголовку: Курама-тэнгу, по поверьям, обитающий в долине Содзёгатани за горой Курама в районе Сакё г. Киото. Известен тем, что обучал Минамото-но Ёсицунэ искусству боя на мечах. (PIXTA)