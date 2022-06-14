Каппа: ужасающий ёкай, олицетворяющий страх перед стихией воды

Мир японских персонажей

Каппа – ужасный дух-ёкай, который живёт в реках и прудах. Он хватает пловцов за ноги, утаскивает их в воду и топит. Он пугает также своей способностью сводить людей с ума и насылать болезни. Однако со временем он стал забавным персонажем, вызывающим симпатию зрителей.

Каппа – один из самых известных духов-ёкай в Японии. Он появляется в развлекательных произведениях манга и анимэ, используется в рекламных видео и в качестве маскота местных муниципалитетов, что стало возможным только потому, что большинство японцев представляют, что такое каппа.

Образ каппы, который сразу приходит в голову современным японцам, выглядит так – она напоминает ребёнка, на макушке есть гладкая круглая часть, «тарелка», а вокруг неё растёт что-то вроде волос. Тело зелёное, без волос, рот заострённый и похож на птичий клюв, часто жёлтый. У каппы черепаший панцирь на спине и перепонки на пальцах рук и ног. Он прячется в воде в реках и озёрах, хватает пловцов за ноги, утаскивает их в воду и топит. Это страшный ёкай, но по какой-то причине в наши дни он стал популярным персонажем, и нынешний каппа изображается в виде забавного призрака.



Типовое изображение каппы (PIXTA)

Эдоское название призрака стало общенациональным

Такой образ каппы – довольно новый, он сформировался в XIX-XX веках и далёк от оригинального облика в народных легендах. Во-первых, в разных регионах его называли по-разному. В период Эдо в регионе Камигата (Киото и Осака) ёкай этого типа называли каватаро, или с диалектическим произгошением гатаро. В регионе Тохоку они назывались мэдоти, в Хокурику – мидзуси, в Тюгоку и на Сикоку – энко, на Кюсю – хёсубэ.



Каппа в энциклопедии периода Эдо «Вакан сансай дзуэ» (1715) называется каватаро и изображена в облике, напоминающем мохнатую обезьяну. Выпущено под редакцией Тэрасима Рёан (исторический музей префектуры Хёго)

До XVIII века центр японской культуры находился в регионе Камигата, и поэтому ёкай, который в настоящее время называется каппа, в книгах и т. п. упоминался исключительно как каватаро, а каппа лишь иногда дополнительно указывалось как название на диалектах Восточных земель. Однако в XIX веке Эдо стал лидером по ксилографическим изданиям, и центр культуры полностью переместился в Эдо. В результате эдоское название каппа стало стандартным именем этого ёкай. Это похоже на то, как в недавнем прошлом токийский вариант японского языка стал стандартным языком.

Эволюция облика каппы

До XVIII века каппа изображались в виде млекопитающих, таких как обезьяны и выдры. В словаре XV века «Кагакусю» есть запись о том, что «выдры становятся каваро с возрастом», это считается старейшим упоминанием каппы. Хочу обратить внимание на то, что здесь они названы каваро, а не каппа. В словаре «Ниппо дзисё», опубликованном в Нагасаки японскими иезуитами в 1603 году, каваро описывается как животное, напоминающее обезьяну и живущее в реке. На раннем этапе формирования образа каппы они представлялись не столько как рептилии или земноводные, сколько как животные, напоминающие обезьяну или выдру.

Однако в XIX веке каппу стали всё чаще изображать с панцирем, как у обычной или мягкотелой черепахи. Это связано с тем, что такие представления, как и название «каппа», были характерны для региона Эдо. Такой облик каппы ранее был распространён лишь в немногих регионах страны, но очень сильно было влияние печатной продукции и визуальных средств массовой информации, особенно гравюр укиё-э, которые можно назвать достопримечательностью Эдо, и этот образ каппы моментально стал стандартным.

Например, в учебниках рисования «Хокусай манга», которые создал знаменитый художник укиё-э Кацусика Хокусай, есть изображения каппы с заострённым клювом и черепашьим панцирем, а также каппа, напоминающая мягкотелую черепаху. Этот образ каппы был характерен для Эдо. Кроме того, художники укиё-э иногда рисовали тело каппы зелёным. Возможно, на него повлиял вид лягушки. Неизвестны легенды, в которых бы каппа была зелёной или же напоминала лягушку, но, возможно, в своё время именно лягушка с перепонками на лапах и телом, если не учитывать голову, напоминающая маленького ребёнка, была выбрана при визуализации облика каппы. В любом случае, здесь я хочу подчеркнуть, что именно под влиянием гравюр укиё-э периода Эдо современные японцы представляют каппу зелёной.



Каппа (справа внизу) в учебнике рисования «Хокусай манга», который создал художник укиё-э Кацусика Хокусай. Внешний вид каппы напоминает черепаху (Исторический музей префектуры Хёго)

Трансформация образа: от ужасающего ёкай к забавному персонажу

В период Эдо ёкай, в том числе и каппы, были персонажами книг кусадзоси, которые были аналогом современной манги. Первоначальный ужасающий образ духа, который топит людей, сильно потускнел, и каппа изображалась в комическом ключе. Таковы были истоки появления образа современной каппы, но окончательно представления о «забавных каппа», какие мы видим сегодня, сформировались недавно, начиная с 1950-х годов. В то время стали популярными «каппа-манга», такие как «Каппа Каватаро» и «Рай каппа», которые создавал художник-мангака Симидзу Кон, из-за чего начался большой «бум каппа». Симпатичная каппа, которую он нарисовал, стала символом «Дня токийцев» в Токио, а также использовалась в коммерческой рекламе таких продуктов, как сакэ и снэки. Именно с этого времени каппу стали рисовать «милой», каваий.



Манга Симидзу Кона «Каппа Каватаро» с каппой-ребёнком в качестве главного героя. Это первая работа с изображением «каваий каппа» (Нагасаки, Нака-но тяя, выставка Симидзу Кона)



Кодзима Ко, каппа второго поколения для производителя сакэ «Кидзакура». Первого каппа для этой компании создал Симидзу Кон (изображение предоставлено компанией «Кидзакура»)

Опасные существа, которые вредят людям

Таким образом, нынешний образ каппы сформировался в результате трансформации и развития её представления в средствах массовой информации начиная с периода Эдо, поэтому он сильно отличается от фольклорной каппы, известной по передававшимся издревле легендам. Самым большим отличием является ужасающий характер традиционной каппы. Изначально каппы были ужасающими монстрами, которые утаскивали людей, коров и лошадей в воду и поедали их внутренние органы, особенно т. н. «анальный шарик» (сирикодама, воображаемый орган, который, как считалось, блокировал задний проход изнутри). Они причиняли и другой вред – например, заставляли женщин злиться на своих детей, доводили людей до безумия и болезней.



Каппа из «Хокусай манга», напоминающая мягкотелую черепаху. Мужчина выставил ягодицы, чтобы поймать каппу, которая любит сирикодама (Исторический музей префектуры Хёго)

Во многих народных легендах говорится, что каппа любит сумо, что может показаться забавным, но в конце концов человек, который борется с каппой, оказывается затянут в воду, сведён с ума или заболевает.



Утагава Тоёкуни, «Из более чем шестидесяти земель Великой Японии – Кадзуса, Сирафудзи Гэнта» (Дайниппон рокудзю ё сю-но ути кадзуса сирафудзи гэнта, 1843-1847). Изображён легендарный борец сумо Сирафудзи Гэнта, поймавший каппу (авторская коллекция)

Святилище, где каппа – объект поклонения, божество воды

Помимо образа ужасающего призрака-ёкай есть и истории о каппах, приносящих пользу людям. Одна из легенд, бытовавшая в разных регионах, гласит, что каппа трогала женщину за ягодицы в туалете и ей отрезали руку. Чтобы вернуть руку, каппа в обмен научила людей делать чудесное лекарство. Также существует история о том, что каппа, пытавшаяся затащить лошадь в воду, была вытащена на сушу, и чтобы получить прощение, она поклялась впредь не топить жителей деревни. В таких легендах каппа оставляет письменное обещание, или же почитается как божество воды.



Святилище Кахаку в Инабу, город Нанкоку, префектура Коти, где каппа почитается в качестве божества. Каппу, пойманного при попытке затащить лошадь в реку, выручил священник этого святилища, и с тех пор он поклялся никогда не топить жителей деревни и почитается там как божество воды (фотография автора)

Подобные истории мы находим и в описаниях божеств древней японской мифологии; они напоминают нам, что каппа – это своего рода природный дух. Японцы боялись природы и пытались контролировать стихийные угрозы, персонифицируя их в виде божества или ёкай. Каппу можно назвать олицетворением ужаса водной стихии, такой как реки, озёра и море. Люди не могут выжить под водой, и неважно, насколько хорошо они плавают – одна ошибка может стать роковой. Каппа изначально появилась как сущность, предостерегающая от опасностей воды.

В наши дни мы часто видим изображения каппы на вывесках, запрещающих купаться на берегах рек и прудов. Похоже, они как раз и пытаются донести до нас истинный смысл, скрывающийся за забавным образом каппы.

Изображение к заголовку: Утагава Хирокагэ, ученик Утагавы Хиросигэ, юмористическая гравюра в стиле гига «Юмористический взгляд на сто знаменитых мест Эдо». Бог грома, вызвавший грозовой дождь, упал под мост Рёгоку и вот-вот каппа затащит его в реку (1859, коллекция автора)