Комплекс святилища Никко Тосёгу: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Путеводительпо Японии

Комплекс святилищ, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Никко префектуры Тотиги включает более ста зданий, связанных с синтоистскими святилищами Футарасан и Тосёгу и буддийским храмом Риннодзи. Святилище Тосёгу, посвящённое основателю сёгуната Эдо Токугаве Иэясу, особенно известно своими величественными храмовыми зданиями, украшенными искусной резьбой. Оно также популярно среди людей, которые ценят его особую духовную атмосферу.

Божество, оберегающее регион Канто

Никко тесно связан с Токугавой Иэясу (1543–1616), который объединил страну после столетия междоусобиц и основал династию сёгунов Токугава. Иэясу скончался на территории нынешней префектуры Сидзуока, куда он удалился на покой, и изначально был похоронен в святилище Кунодзан в г. Сидзуока. В 1617 году его останки были перевезены в Никко, и он был обожествлён как защитник восьми провинций Канто.

Останки Иэясу были повторно захоронены в храме Риннодзи в Никко, а его преемник Хидэтада воздвиг в его честь Тосёся – святилище, гораздо менее эффектное, чем более позднее Тосёгу. Третий сёгун Токугава Иэмицу глубоко почитал Иэясу и приказал перестроить святилище, призвав самых опытных мастеров страны для создания великолепно украшенных зданий, которые мы видим сегодня. Работы были завершены в 1636 году, и девять лет спустя императорский двор пожаловал святилищу имя Тосёгу.



Каменный монумент возле святилища украшен гербом дома Токугава в виде листьев растения футаба-аой



Останки Иэясу покоятся в медной гробнице в форме пагоды в «дальнем святилище» окумия, за главным святилищем. Перед могилой стоят подсвечник в виде журавля, курильница и урна с декоративными мотивами льва сиси

Иэмицу настолько почитал Иэясу, что построил собственную гробницу недалеко от Тосёгу, чтобы быть рядом со своим дедом после смерти. Остальные сёгуны Токугава до четырнадцатого по счёту были похоронены в буддийских храмах – либо в Дзодзёдзи, либо в Канъэйдзи в Токио. Ёсинобу, пятнадцатый и последний сёгун Токугава, покоится на токийском кладбище Янака, где похоронены представители побочных ветвей семьи Токугава.

Буддийский храм Риннодзи, место расположения Тайюин, гробницы Иэмицу, наряду со святилищами Футарасан и Тосёгу входит в комплекс, зарегистрированный в качестве объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году. После шестилетней реконструкции, завершившейся в 2019 году, многие здания Тосёгу, в том числе Главный павильон (хондэн), Павильон поклонения (хайдэн) и парадные ворота Ёмэймон были восстановлены в своем первоначальном великолепии.



Поговорка гласит, что ворота Солнечного сияния Ёмэймон, также известные как Хигурасимон, Сумеречные врата, настолько прекрасны, что на них можно смотреть с утра до ночи

Ворота Ёмэймон, символ Тосёгу

В Никко Тосёгу множество достопримечательностей, в том числе восемь построек, признанных национальным достоянием, и тридцать четыре сооружения, входящие в национальный список Важного культурного наследия. В этот список входят и каменные ворота-тории высотой 9,2 метра у входа на территорию святилища, и пятиярусная пагода недалеко от них. Ворота и пагода впечатляют входящих посетителей, которым ещё предстоит увидеть основную часть святилища.



Каменные тории (слева) преподнёс святилищу Курода Нагамаса, правитель земли Тикудзэн на Кюсю. Пятиярусная пагода (справа) была подарком храму от Сакаи Тадакацу, правителя княжества Обама в западной части Японии



Вход в основную часть святилища платный, она начинается за воротами Омотэмон, внесёнными в список Важного культурного достояния. Ворота также известны как Ниомон из-за стоящих по обеим сторонам божеств-хранителей Нио

Пройдя за ворота, посетители идут мимо священной конюшни, где обитают священные белые лошади, и склада с церемониальным одеянием и конским снаряжением. Затем их взгляду открываются ворота Солнечного сияния – Ёмэймон, они богато украшены и на них можно видеть более 500 резных фигур, изображающих персонажей легенд и святых. Это потрясающее сооружение также является национальным достоянием. Ворота увенчаны символическими фигурами, в том числе черепицей онигавара с лицами чудовищ, драконами с разинутой пастью, священными зверями и мифическими конями, которые, по поверьям, изгоняют злых духов.

Ворота Ёмэймон известны своим великолепием, но древнее суеверие заставляло опасаться того, что завершение их строительства может привести к краху режима Токугава. Чтобы избежать такого неблагоприятного исхода, строители намеренно «перевернули» одну из двенадцати опорных колонн, сделав ворота как бы «незавершёнными».



Великолепно украшенные ворота Ёмэймон



Второй справа столб намеренно «перевёрнут» – его декоративные мотивы расположены в направлении, противоположном другим столбам



Коридоры слева и справа от ворот Ёмэймона также являются национальным достоянием. Ярко раскрашенные фигуры вырезаны из цельных кусков дерева

«Основное» и «дальнее» святилища Тосёгу

Сердцем Тосёгу является комплекс «основного святилища» гохонся, состоящий из Главного павильона хондэн, Павильона поклонения хайдэн и каменного перехода – символического промежуточного пространства между зданиями. Эти сооружения являются национальным достоянием, как и Карамон – богато украшенные Китайские ворота на входе в гохонся. В этих залах, украшенных резьбой, изображающей посланников, поздравляющих своего правителя с Новым годом, проходят различные церемонии. Призрачно-белые фигуры окрашены пигментом гофун, изготовленным из измельчённых раковин моллюсков.

Справа находится ещё один молитвенный зал китодэн, соединённый с воротами Карамон решётчатой оградой сукибэй. Здесь посетители снимают обувь перед тем, как войти в Павильон поклонения хайдэн. Главный павильон хондэн закрыт для посетителей, его украшают картины знаменитого художника Кано Танъю (1602-1674) и почти 2500 резных фигур.



Китайские ворота Карамон, за ними – гохонся, вход расположен правее



Ворота Карамон, интерьеры хондэн и хайдэн украшает искусная резьба

Путь к «дальнему святилищу» окумия, где похоронен Иэясу, лежит через ворота Сакаситамон, за которыми начинается подъём в 207 ступеней. Путь к гробнице обрамлён высокими деревьями, здесь царит умиротворённая атмосфера, совершенно отличающаяся от настроения, создаваемого роскошно украшенными главными храмовыми постройками. Окумия (или окуся) состоит из молитвенного зала, ворот Инукимон и самой гробницы, а также ворот тории и пары статуй комаину, которые являются важным культурным достоянием.



На пути к окумия царит тишина и умиротворение. Каждая из 207 ступеней к вершине вырезана из одного камня



Молитвенный зал окумия является важным культурным достоянием. Ворота Инукимон и гробница Иэясу находятся позади него



За исключением створок ворот, величественные ворота Инукимон были отлиты целиком в одной форме

Знаменитые резные фигуры привлекают миллионы посетителей

Из всего огромного множества резных фигур в Тосёгу (всего их более 5000) особое внимание привлекают две композиции. Первая – это знаменитые три обезьяны, которые «Не видят зла, не говорят зла, не слышат зла», они украшают священную конюшню. Говорят, что обезьяны являются духами-защитниками лошадей, а мидзару (не видящая обезьяна), кикадзару (не слышащая обезьяна) и ивадзару (не говорящая обезьяна) – это юмористическая аллегория человеческого существования, показывающая, как наслаждаться безопасной и счастливой жизнью.



Многие посетители останавливаются, чтобы сфотографировать священную конюшню и фигуры трёх обезьян



Знаменитые обезьяны мидзару, кикадзару и ивадзару

Вторая особенно знаменитая композиция в Тосёгу – это изображение спящего кота, приписываемое мастеру-резчику Хидари Дзингоро, которое находится в коридоре, ведущем к воротам Сакасита. С обратной стороны от кота изображён воробей – пока кошка спит, птица в безопасности, это аллегорическая ссылка на мир во всём мире. Впрочем, если присмотреться, то можно заметить, что глаза кошки закрыты не полностью, а лапы твёрдо стоят на земле. Некоторые интерпретируют это так, что кошка только притворяется спящей и готова к действию.



При взгляде спереди кажется, что кошка спит, а сбоку – что она преследует добычу



Многие посетители останавливаются и возле здания верхнего склада божества Ками дзинко, чтобы полюбоваться резными фигурами «воображаемых слонов» – они названы так потому, что скульпторы того времени никогда не видели этих зверей

Никко считался святым местом ещё до постройки Тосёгу, и в последнее время оно вновь привлекает внимание людей, проявляющих интерес к «местам силы». Особо популярны в качестве «места силы» ворота-тории Карамон (Ни-но тории, Вторые тории) перед каменной лестницей, ведущей к воротам Ёмэймон, расположенным так, что прямо над ними сияет Полярная звезда, из-за чего Ёмэймон ещё называют Воротами Полярной звезды. Глядя с юга на север, можно увидеть, что тории Карамон, Павильон поклонения хайдэн и Главный павильон хондэн стоят строго по этой линии, напоминая о буддийском культе Мёкэн, в котором обожествляется Полярная звезда. Ворота-тории Карадо стоят в южной части, и поэтому они известны как начало символического пути к Полярной звезде. Считается, что для наибольшего мистического эффекта нужно при молитве стоять так, чтобы тории обрамляли Ёмэймон.

Гробница Иэясу в окумия – ещё одно излюбленное место искателей духовного. Считается, что большая криптомерия канаэсуги, возвышающаяся над этим местом, обладает способностью исполнять желания, и иногда люди выстраиваются в очередь, чтобы подойти к дереву. Путь камисиммити, ведущий к святилищу Футарасан, – ещё одно место, известное своей духовной энергией.

Однако, для чего бы вы ни ехали в Никко, день, который вы проведёте в этом комплексе, состоящем в списке Всемирного наследия, несомненно, принесёт мир и спокойствие в ваши сердца.



Ворота-тории Карадо являются важным культурным достоянием. Считается, что посетители могут обрести божественное благоволение, если встанут так, чтобы тории обрамляли Ёмэймон



Вид на тории Карадо со стороны ворот Ёмэймон



Большая криптомерия слева от подсвечника в форме журавля известна как канаэсуги, «криптомерия, исполняющая желания». Возраст дерева неизвестен, но оно стояло здесь ещё до того, как было построено святилище



Дорога камисиммити, ведущая к святилищу Футарасан, которое видно на заднем плане

Никко Тосёгу

Адрес: Sannai 2301, Nikkō, Tochigi Prefecture

Время работы: с 1 апреля по 31 октября с 9:00 до 17:00; с 1 ноября по 31 марта с 9:00 до 16:00 (вход прекращается за 30 минут до закрытия)

Цена: взрослые и старшеклассники – 1300 йен; ученики начальной и средней школы – 450 йен

Открыто круглый год

Как добраться: сядьте на автобус компании «Тобу», следующий от станций JR Никко и Тобу Никко в Тюдзэндзи онсэн и Юмото Онсэн и сойдите на остановке Синкё, вход в комплекс святилища находится в восьми минутах ходьбы, либо на автобусе «Сэкай исан мэгури» (автобус по круговому маршруту по объектам Всемирного наследия) до остановки Омотэсандо, оттуда две минуты пешком

Материал, текст и фотографии Nippon.com

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