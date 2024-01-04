Разделка ставриды на филе по-японски
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Адзи (ставрида)
Положите рыбу головой влево, брюшком к себе (или наоборот, если вы левша).
Подготовка разделочной доски и ножа
Протрите разделочную доску, чтобы предотвратить появление пятен или неприятного запаха.
Возьмите нож таким образом, чтобы указательный палец лежал на спинке лезвия ножа (точечный захват).
Удаление чешуи и костных пластинок
Возьмите рыбу за голову и поднимите лезвием ножа грудной плавник.
Соскребите чешую, держа нож перпендикулярно телу рыбы.
Чтобы удалить костные пластинки, вставьте лезвие ножа под хвостовой плавник и ведите его по направлению к голове рыбы.
Выполняйте ножом вертикальные пилящие движения, пока не дойдёте до середины тела рыбы.
Переверните рыбу, держа голову в том же направлении, и аналогичным образом удалите костные пластинки с другой стороны.
Удаление головы и внутренностей
Слегка поверните рыбу, держа её за голову так, чтобы брюшко было сверху. Проведите ножом по поверхности рыбы от хвоста к грудному плавнику. Когда нож дойдёт до грудного плавника, сделайте надрез.
Когда нож достигнет хребта, поставьте лезвие вертикально и рассеките кость.
Переверните рыбу и повторите предыдущие действия – проведите лезвием по телу рыбы от хвоста к грудному плавнику, когда нож дойдёт до грудного плавника, поверните лезвие, сделайте надрез и отрежьте голову.
Вставьте кончик ножа в анус, сделайте небольшой надрез вдоль брюшка и удалите внутренности.
Надрежьте тёмно-красное мясо возле хребта.
Очистка кухонных принадлежностей и рыбы
Тщательно вымойте разделочную доску и нож с применением средства для мытья посуды, чтобы удалить остатки крови.
Промойте брюшко изнутри, чтобы удалить чешую и лишние ткани тёмно-красного цвета.
Промокните рыбу бумажным полотенцем или кухонной тряпкой для удаления излишней влаги.
Разделка филе рыбы на три части (саммай-ороси)
Положите рыбу на доску так, чтобы хвост был слева, вставьте нож в брюхо и сделайте разрез до хребта (напоминание: левши кладут рыбу наоборот).
Поверните рыбу на 180 градусов и разрежьте спину вдоль хребта.
Вставьте лезвие внутрь и разрежьте рыбу до хвоста..
Вытащите нож, переверните его, затем проведите ножом вдоль хребта по направлению к голове. Удалите полученный ломтик филе.
Переверните рыбу и разрежьте спинку вдоль хребта.
Поверните рыбу на 180 градусов, вставьте нож вдоль брюшка и сделайте разрез, доходящий до хребта.
Вставьте нож возле хвоста и сделайте разрез по направлению к хвосту. Затем вытащите нож, переверните его и сделайте разрез вдоль хребта по направлению к голове. Удалите полученный ломтик филе.
Вставьте нож под брюшные кости и отделите их от тушки.
Придерживая свободной рукой отделённый слой костей, отрежьте его от тушки, держа нож перпендикулярно разделочной доске.
Повторите предыдущие действия для удаления брюшных костей с другой стороны.
Выложите на доску три полученных ломтика. Разделка ставриды на филе завершена!
Статья подготовлена по материалам Sabakeru Channel. Все фотографии предоставлены «Ниппон сабакэру пуродзэкуто»