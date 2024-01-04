Разделка ставриды на филе по-японски

Путеводительпо Японии

В Японии существует уникальная культура питания, особенно это касается морепродуктов. Суси и другие блюда японской кухни известны во всём мире, но в Японии есть ещё немало интересного. Предлагаем познакомиться с японским способом разделки ставриды для приготовления филе, чтобы приобщиться к культуре японской кухни из морепродуктов.

Адзи (ставрида)

Положите рыбу головой влево, брюшком к себе (или наоборот, если вы левша).

Подготовка разделочной доски и ножа

Протрите разделочную доску, чтобы предотвратить появление пятен или неприятного запаха.

Возьмите нож таким образом, чтобы указательный палец лежал на спинке лезвия ножа (точечный захват).

Удаление чешуи и костных пластинок

Возьмите рыбу за голову и поднимите лезвием ножа грудной плавник.

Соскребите чешую, держа нож перпендикулярно телу рыбы.

Чтобы удалить костные пластинки, вставьте лезвие ножа под хвостовой плавник и ведите его по направлению к голове рыбы.

Выполняйте ножом вертикальные пилящие движения, пока не дойдёте до середины тела рыбы.

Переверните рыбу, держа голову в том же направлении, и аналогичным образом удалите костные пластинки с другой стороны.

Удаление головы и внутренностей

Слегка поверните рыбу, держа её за голову так, чтобы брюшко было сверху. Проведите ножом по поверхности рыбы от хвоста к грудному плавнику. Когда нож дойдёт до грудного плавника, сделайте надрез.

Когда нож достигнет хребта, поставьте лезвие вертикально и рассеките кость.

Переверните рыбу и повторите предыдущие действия – проведите лезвием по телу рыбы от хвоста к грудному плавнику, когда нож дойдёт до грудного плавника, поверните лезвие, сделайте надрез и отрежьте голову.

Вставьте кончик ножа в анус, сделайте небольшой надрез вдоль брюшка и удалите внутренности.

Надрежьте тёмно-красное мясо возле хребта.

Очистка кухонных принадлежностей и рыбы

Тщательно вымойте разделочную доску и нож с применением средства для мытья посуды, чтобы удалить остатки крови.

Промойте брюшко изнутри, чтобы удалить чешую и лишние ткани тёмно-красного цвета.

Промокните рыбу бумажным полотенцем или кухонной тряпкой для удаления излишней влаги.

Разделка филе рыбы на три части (саммай-ороси)

Положите рыбу на доску так, чтобы хвост был слева, вставьте нож в брюхо и сделайте разрез до хребта (напоминание: левши кладут рыбу наоборот).

Поверните рыбу на 180 градусов и разрежьте спину вдоль хребта.

Вставьте лезвие внутрь и разрежьте рыбу до хвоста..

Вытащите нож, переверните его, затем проведите ножом вдоль хребта по направлению к голове. Удалите полученный ломтик филе.

Переверните рыбу и разрежьте спинку вдоль хребта.

Поверните рыбу на 180 градусов, вставьте нож вдоль брюшка и сделайте разрез, доходящий до хребта.

Вставьте нож возле хвоста и сделайте разрез по направлению к хвосту. Затем вытащите нож, переверните его и сделайте разрез вдоль хребта по направлению к голове. Удалите полученный ломтик филе.

Вставьте нож под брюшные кости и отделите их от тушки.

Придерживая свободной рукой отделённый слой костей, отрежьте его от тушки, держа нож перпендикулярно разделочной доске.

Повторите предыдущие действия для удаления брюшных костей с другой стороны.

Выложите на доску три полученных ломтика. Разделка ставриды на филе завершена!

Статья подготовлена по материалам Sabakeru Channel. Все фотографии предоставлены «Ниппон сабакэру пуродзэкуто»