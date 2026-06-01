Долина Гангала на Окинаве: следы палеолита и древние места молитвы

Монохромные паломничества

Путеводительпо Японии

Долина Гангала, возникшая в результате постепенного обрушения пещерной системы за сотни тысяч лет, дарит покой и ощущение открытия.

Комплекс известняковых пещер

Вдоль русла реки Юхигава, протекающей через город Нандзё на юге Окинавы, тянутся многочисленные известняковые пещеры. Самая известная из них – долина Гангала, сформировавшаяся в результате постепенного обрушения пещерной системы, продолжавшегося сотни тысяч лет. В долине раскинулся древний лес площадью около 48 000 квадратных метров. У входа находится гигантская пещера Сакитари – археологический памятник, где раскопки продолжаются и сегодня. Здесь обнаружены фрагменты керамики и человеческие останки. Одна из самых примечательных находок – древнейший в мире рыболовный крючок, возрастом около 23 000 лет. Эти артефакты свидетельствуют о присутствии человека на протяжении десятков тысяч лет.

Когда идёшь сквозь пещеру и вдоль реки Юхигава по субтропическому лесу, понимаешь: долина хранит не только следы древней повседневной жизни. Это пространство сформировано и непрерывной молитвенной традицией. Две пещеры по обе стороны реки издавна почитаются как святыни. В пещере Инагу с потолка свисают сталактиты, напоминающие женскую грудь, и здесь молятся о счастливом браке и благополучных родах. Пещера Икига напротив, с её рядами фаллических сталактитов, служит местом молитв о рождении и росте новой жизни. Хотя здесь нет никаких храмовых строений, сейчас, как и тысячелетия назад, молитвы по-прежнему возносятся в этой священной долине.

Священный баньян, почитаемый как владыка долины

Углубляясь в лес, мы выходим на поляну, где всё ещё отчётливо видны следы обрушившейся пещеры. Из скалистого склона растёт огромный баньян, с которого свисают бесчисленные, похожие на нити воздушные корни. Они растут из ствола и ветвей и поглощают влагу и кислород из воздуха. Это дерево, известное как Уфусю Гадзюмару, почитается как «хозяин» или «владыка» долины. Его возраст оценивается примерно в 150 лет, а высота достигает 20 метров. Вблизи это огромное дерево производит особенно сильное впечатление.

Несмотря на кажущуюся хрупкость, воздушные корни настолько прочны, что могут прорастать сквозь асфальт и бетон. Когда они превращаются в опорные корни, их уже трудно отличить от основного ствола. Глядя на это дерево, исполненное жизненной силы и тихого величия, легко представить, почему в древности здесь возносили молитвы силам природы, недоступным человеческому пониманию.

Долина Гангала Адрес: Tamagusuku Maekawa 202, Nanjō, Okinawa

Информацию о стоимости входных билетов и бронировании см. на официальном сайте: https://gangala.com/en/ Долина Гангала – результат обрушения древней известняковой пещерной системы – открывает необычный природный ландшафт и рассказывает об истории человечества и древних молитвенных традициях. Посещение этой популярной достопримечательности возможно только с гидом; экскурсию необходимо бронировать заранее. Посетив заодно тематический парк «Мир Окинавы», расположенный по соседству, можно за один день получить представление об истории, культуре и природе Окинавы. Экскурсия начинается у пещеры Сакитари – археологического объекта с кафе при входе. Здесь были обнаружены останки людей эпохи палеолита и другие артефакты. Таинственная атмосфера пещеры настраивает на прогулку, которая длится час и двадцать минут. По мере того как вы идёте через древний лес, гиды рассказывают о результатах раскопок и текущих исследованиях, так что вы невольно сами почувствуете себя археологом. Долина Гангала, с её впечатляющими известняковыми образованиями, следами доисторической жизни и многовековой традицией молитвы – это музей под открытым небом, который лучше всего исследовать пешком, в тишине и предвкушая открытия.

Рядом со входом в пещеру Сакитари находится кафе Cave Café, где посетители могут отдохнуть до или после экскурсии (© Осака Хироси)

Тропа через долину утопает в тропической растительности, создавая атмосферу древнего леса (© Осака Хироси)

Вход в пещеру Инагу, или «женскую» пещеру, известную сталактитами в форме женской груди. Из-за риска обрушения посетителям вход внутрь запрещён (© Осака Хироси)

В пещере Икига («мужской» пещере) посетители проходят под рядами сталактитов фаллической формы – запоминающееся приключение (© Осака Хироси)

Текст и подготовка материала: Китадзаки Дзиро

Фотография к заголовку: дерево Уфусю Гадзюмару над долиной Гангала (© Осака Хироси)