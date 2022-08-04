«Мир Окинавы»: тематический парк на островах Рюкю
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«Мир Окинавы» – это тематический парк, расположенный в Нандзё, префектура Окинава. С момента открытия в 1996 году, парк знакомит посетителей с историей, культурой и природой островов. Среди достопримечательностей — деревня, где посетители могут попробовать свои силы в таких традиционных ремеслах как окрашивание тканей и выдувание стекла, тропический сад, шоу змей, где можно увидеть хабу, местную желто-зелёную гадюку, и огромная карстовая пещера.
Пещера Гёкусэндо
Главная достопримечательность парка – Гёкусэндо, огромная карстовая пещера длиной 5 километров. В 1967 году экспедиция в пещеру, которая, как полагают, образовалась около 300 000 лет назад, обнаружила множество впечатляющих гротов и других геологических образований. Участок пещеры длиной 890 метров был открыт для посещений в 1972 году.
Окруженная коралловыми рифами Окинава во многом сложена из известняка. Гёкусэндо – самая большая из примерно 600 карстовых пещер острова, также знаменита самым значительным, более 1 миллиона, количеством сталактитов и сталагмитов среди всех пещер Японии.
Вход в Гёкусэндо расположен сразу за главными воротами парка. В пещере круглый год сохраняется постоянная температура 21oС, что позволяет посетителям отдохнуть от жары и влажности субтропического климата Окинавы. Специально оборудованная тропа ведёт посетителей сквозь многочисленные залы пещеры, мимо бассейнов с искрящейся голубой водой и бесчисленных сталактитов и сталагмитов, образованных постоянным капанием воды на протяжении веков.
Традиционные ремёсла
Эскалатор поднимает посетителей из пещеры ко входу в тропический сад из 450 плодоносящих деревьев и растений. Среди примерно 50 культивируемых разновидностей – манго, папайя и ананас, наряду с более редкими растениями, такими как питайя и личи. Благодаря такому разнообразию, в любое время года цветут или плодоносят нескольких видов растений, наполняя сад сладкими тропическими ароматами.
Рядом с фруктовым садом находится зона традиционных ремёсел, где посетители могут попробовать свои силы в таких искусствах, как ткачество, крашение и керамика в стиле ятимун. Многие ремесла появились на островах в древние времена благодаря торговле королевства Рюкю с Китаем и цивилизациями Юго-Восточной Азии. Однако стекло Рюкю – относительно новое дополнение, которое прижилось во время американской оккупации Окинавы в послевоенный период.
Зона деревни представляет собой реконструированное поселение времен королевства Рюкю. Посетители могут осмотреть четыре традиционных дома, восстановленных в парке, один из которых зарегистрирован как материальная культурная ценность. Здания демонстрируют ряд отличительных окинавских особенностей, в том числе красные черепичные крыши. Сохранилось также каменное сооружение под названием фуру, которое в прошлом служило уборной и загоном для содержания свиней.
В деревенских домиках расположены мастерские, где посетители могут попробовать себя в традиционных ремеслах, таких как окрашивания тканей бингата и изготовление бумаги. В расположенном неподалёку культурном центре Окинавы выставлены экспонаты, подробно рассказывающие об истории легко узнаваемых божеств-хранителей острова, устрашающе выглядящих сиса.
Традиционные искусства
В последний день летнего праздника О-Бон, чтобы проводить духи предков обратно после их визита, на Окинаве проходит красочное представление эйса, сочетающее танцы и игру на барабанах. На крытой сцене парка артисты, одетые в традиционные костюмы, исполняют этот захватывающий танец и другие традиционные номера.
В парке-музее Хабу рядом с главным входом проходят шоу животных с участием хабу (желто-зелёной гадюки), позволяя посетителям поближе рассмотреть это создание. Здесь также представлена экспозиция, посвященная биологии и культурному значению ядовитых змей, а также других местных животных, в том числе морских змей и окинавской древесной ящерицы. Посетители могут сфотографироваться на память с одной из больших змей-альбиносов парка, которые, как считается, приносят удачу.
Окинава известна целебной настойкой хабусю, приготовленной из крепкого окинавского алкогольного напитка авамори и консервированной гадюки-хабу. Посетители, равнодушные к этому напитку, могут ознакомиться с ассортиментом местного пива, производимого пивоварней Nanto, расположенной на территории парка, или посетить магазин, предлагающий широкий выбор ремесленных изделий и сувениров.
«Мир Окинавы»
- 1336 Tamagusuku Maekawa, Nanjō, Okinawa
- Часы работы: Открыто ежедневно с 9:00 утра до 17:30 (вход закрывается в 16:00)
- Вход: Взрослые – 2000 йен, дети до 14 лет – 1000 йен.
- Как добраться: Примерно в 30 минутах езды на машине от аэропорта Наха и замка Сюри
Репортаж, текст и фотографии: nippon.com.