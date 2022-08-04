«Мир Окинавы»: тематический парк на островах Рюкю

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Тематический парк «Мир Окинавы» в Нандзё на южной оконечности острова Окинава богат природными и культурными достопримечательностями, включая огромную сталактитовую пещеру, тропический сад, а также традиционные ремесла и искусства.

«Мир Окинавы» – это тематический парк, расположенный в Нандзё, префектура Окинава. С момента открытия в 1996 году, парк знакомит посетителей с историей, культурой и природой островов. Среди достопримечательностей — деревня, где посетители могут попробовать свои силы в таких традиционных ремеслах как окрашивание тканей и выдувание стекла, тропический сад, шоу змей, где можно увидеть хабу, местную желто-зелёную гадюку, и огромная карстовая пещера.

Пещера Гёкусэндо

Главная достопримечательность парка – Гёкусэндо, огромная карстовая пещера длиной 5 километров. В 1967 году экспедиция в пещеру, которая, как полагают, образовалась около 300 000 лет назад, обнаружила множество впечатляющих гротов и других геологических образований. Участок пещеры длиной 890 метров был открыт для посещений в 1972 году.

Окруженная коралловыми рифами Окинава во многом сложена из известняка. Гёкусэндо – самая большая из примерно 600 карстовых пещер острова, также знаменита самым значительным, более 1 миллиона, количеством сталактитов и сталагмитов среди всех пещер Японии.



Вход в «Мир Окинавы» украшен традиционной красной черепичной крышей и Сисику-но-то, скульптурной группой из пяти больших статуй окинавских львов сиса



Большая каменная стела у входа в сталактитовую пещеру Гёкусэндо



Сталактиты и сталагмиты покрывают стены зала Тоётидо в пещере Гёкусэндо

Вход в Гёкусэндо расположен сразу за главными воротами парка. В пещере круглый год сохраняется постоянная температура 21oС, что позволяет посетителям отдохнуть от жары и влажности субтропического климата Окинавы. Специально оборудованная тропа ведёт посетителей сквозь многочисленные залы пещеры, мимо бассейнов с искрящейся голубой водой и бесчисленных сталактитов и сталагмитов, образованных постоянным капанием воды на протяжении веков.



Переливающийся голубым Ао-но-Идзуми – один из многих подземных бассейнов в пещере



Цветная подсветка подчёркивает мистическую атмосферу подземелья

Традиционные ремёсла

Эскалатор поднимает посетителей из пещеры ко входу в тропический сад из 450 плодоносящих деревьев и растений. Среди примерно 50 культивируемых разновидностей – манго, папайя и ананас, наряду с более редкими растениями, такими как питайя и личи. Благодаря такому разнообразию, в любое время года цветут или плодоносят нескольких видов растений, наполняя сад сладкими тропическими ароматами.

Рядом с фруктовым садом находится зона традиционных ремёсел, где посетители могут попробовать свои силы в таких искусствах, как ткачество, крашение и керамика в стиле ятимун. Многие ремесла появились на островах в древние времена благодаря торговле королевства Рюкю с Китаем и цивилизациями Юго-Восточной Азии. Однако стекло Рюкю – относительно новое дополнение, которое прижилось во время американской оккупации Окинавы в послевоенный период.



В тропическом саду растёт множество плодовых растений, в том числе местные деликатесы



Посетители могут побаловать себя свежевыжатыми соками в киоске с напитками Fruit Parlor



Мастерская керамики ятимун в традиционном доме

Зона деревни представляет собой реконструированное поселение времен королевства Рюкю. Посетители могут осмотреть четыре традиционных дома, восстановленных в парке, один из которых зарегистрирован как материальная культурная ценность. Здания демонстрируют ряд отличительных окинавских особенностей, в том числе красные черепичные крыши. Сохранилось также каменное сооружение под названием фуру, которое в прошлом служило уборной и загоном для содержания свиней.

В деревенских домиках расположены мастерские, где посетители могут попробовать себя в традиционных ремеслах, таких как окрашивания тканей бингата и изготовление бумаги. В расположенном неподалёку культурном центре Окинавы выставлены экспонаты, подробно рассказывающие об истории легко узнаваемых божеств-хранителей острова, устрашающе выглядящих сиса.



Традиционные дома с красными черепичными крышами в деревне времен королевства Рюкю



Бывшая усадьба семьи Таба имеет статус важного культурного памятника. Здесь находится мастерская, где изготавливают бумагу традиционным способом



Фуру в усадьбе семьи Тинэн, XIX век. Это каменное сооружение служило уборной и загоном для скота, а человеческие экскременты шли в пищу свиньям. Фуру использовались до сравнительно недавнего времени, но были запрещены после войны по соображениям гигиены



Исполнительница играет на сансине, традиционном окинавском трехструнном инструменте, похожем на сямисэн. Посетители могут попробовать сыграть сами



Культурный центр Окинавы. Как и у многих других зданий в парке, его крыша покрыта красной черепицей в традиционном окинавском стиле

Традиционные искусства

В последний день летнего праздника О-Бон, чтобы проводить духи предков обратно после их визита, на Окинаве проходит красочное представление эйса, сочетающее танцы и игру на барабанах. На крытой сцене парка артисты, одетые в традиционные костюмы, исполняют этот захватывающий танец и другие традиционные номера.

В парке-музее Хабу рядом с главным входом проходят шоу животных с участием хабу (желто-зелёной гадюки), позволяя посетителям поближе рассмотреть это создание. Здесь также представлена экспозиция, посвященная биологии и культурному значению ядовитых змей, а также других местных животных, в том числе морских змей и окинавской древесной ящерицы. Посетители могут сфотографироваться на память с одной из больших змей-альбиносов парка, которые, как считается, приносят удачу.



Танцоры выступают в большом шоу эйса, которое длится около 30 минут



Окинавский танец ютидаки. Здесь также демонстрируют окинавскую версию «танца львов» сисимаи и ангама с островов Яэяма



Просторный павильон для выступлений под открытым небом



В парке-музее Хабу представлены различные виды ящериц и других животных, обитающих на Окинаве

Окинава известна целебной настойкой хабусю, приготовленной из крепкого окинавского алкогольного напитка авамори и консервированной гадюки-хабу. Посетители, равнодушные к этому напитку, могут ознакомиться с ассортиментом местного пива, производимого пивоварней Nanto, расположенной на территории парка, или посетить магазин, предлагающий широкий выбор ремесленных изделий и сувениров.



Наполненный змеями резервуар с хабусю



Покупка сувениров в магазине парка – идеальный способ завершить визит

«Мир Окинавы»

1336 Tamagusuku Maekawa, Nanjō, Okinawa

Часы работы: Открыто ежедневно с 9:00 утра до 17:30 (вход закрывается в 16:00)

Вход: Взрослые – 2000 йен, дети до 14 лет – 1000 йен.

Как добраться: Примерно в 30 минутах езды на машине от аэропорта Наха и замка Сюри

Репортаж, текст и фотографии: nippon.com.

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