Окинава через 50 лет после возвращения в состав Японии: индустрия «свадебного туризма»

На Окинаву приезжает множество людей из Японии и других стран, чтобы полюбоваться глубокой синевой моря и неба на этих островах. В последние годы увеличилось количество пар, проводящих здесь свадьбы, такой «свадебный туризм» стал важной частью индустрии туризма Окинавы.

По данным отдела по развитию туризма префектуры Окинава, количество пар, приехавших на Окинаву из-за пределов префектуры в 2021 году в связи со свадьбой, составило 12 540 человек, что на 36,1% больше, чем в предыдущем году. Спрос в опредёленной степени восстановился по сравнению с 2020 годом, хотя ещё ощущается влияние кризиса коронавируса.

Эта цифра получена в результате исследования 66 компаний в префектуре, которые занимаются организацией «курортных свадеб на Окинаве» (релевантные ответы получены от 56 компаний). Учитывались как свадебные церемонии в часовне, так и свадьбы, когда на Окинаве фотографируются двое, вступившие в брак.

В 2021 году не проводились свадьбы зарубежных клиентов, но количество японских клиентов увеличилось более чем на 3500 пар. Во все месяцы, кроме января, февраля и марта, их количество превышало уровень предыдущего года.

Спрос на «курортные свадьбы на Окинаве», которые в 2000 году устраивало менее 1000 пар, быстро вырос за последние 20 лет благодаря совершенствованию системы приёма таких туристов и улучшению имиджа за счёт рекламы. В 2019 году, до распространения нового коронавируса, около 15 000 пар из Японии и 2000 пар из-за рубежа посетили Окинаву для заключения брака.

По данным префектуры Окинава, лучшим свадебным сезоном является ноябрь, за ним следуют апрель и октябрь. Среди японских пар среди тех, которые устраивают свадебные церемонии, составляет 62%, а 38% – это «фотосвадьбы», когда пары фотографируются в таких местах, как море и руины замка Окинавы.

Среднее количество людей, присутствовавших на церемониях в 2021 году, составляло 12,7 человек, а средняя продолжительность пребывания на Окинаве составляла 3,4 дня для жениха и невесты и 2,5 дня для участников. Не менее 124 000 человек посетили Окинаву для «курортных свадеб», а предполагаемый экономический эффект составил 22,3 миллиарда йен.

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