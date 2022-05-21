Окинава через 50 лет после возвращения в состав Японии: индустрия «свадебного туризма»Политика Экономика Туризм
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По данным отдела по развитию туризма префектуры Окинава, количество пар, приехавших на Окинаву из-за пределов префектуры в 2021 году в связи со свадьбой, составило 12 540 человек, что на 36,1% больше, чем в предыдущем году. Спрос в опредёленной степени восстановился по сравнению с 2020 годом, хотя ещё ощущается влияние кризиса коронавируса.
Эта цифра получена в результате исследования 66 компаний в префектуре, которые занимаются организацией «курортных свадеб на Окинаве» (релевантные ответы получены от 56 компаний). Учитывались как свадебные церемонии в часовне, так и свадьбы, когда на Окинаве фотографируются двое, вступившие в брак.
В 2021 году не проводились свадьбы зарубежных клиентов, но количество японских клиентов увеличилось более чем на 3500 пар. Во все месяцы, кроме января, февраля и марта, их количество превышало уровень предыдущего года.
Спрос на «курортные свадьбы на Окинаве», которые в 2000 году устраивало менее 1000 пар, быстро вырос за последние 20 лет благодаря совершенствованию системы приёма таких туристов и улучшению имиджа за счёт рекламы. В 2019 году, до распространения нового коронавируса, около 15 000 пар из Японии и 2000 пар из-за рубежа посетили Окинаву для заключения брака.
По данным префектуры Окинава, лучшим свадебным сезоном является ноябрь, за ним следуют апрель и октябрь. Среди японских пар среди тех, которые устраивают свадебные церемонии, составляет 62%, а 38% – это «фотосвадьбы», когда пары фотографируются в таких местах, как море и руины замка Окинавы.
Среднее количество людей, присутствовавших на церемониях в 2021 году, составляло 12,7 человек, а средняя продолжительность пребывания на Окинаве составляла 3,4 дня для жениха и невесты и 2,5 дня для участников. Не менее 124 000 человек посетили Окинаву для «курортных свадеб», а предполагаемый экономический эффект составил 22,3 миллиарда йен.
Фотография к заголовку: PIXTA
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