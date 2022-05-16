Президент США Джо Байден поздравил жителей Окинавы с 50-летней годовщиной возвращения этой префектуры в состав Японии
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 мая (Jiji Press). Президент США Джо Байден выразил глубокую признательность за вклад, внесённый префектурой Окинава, поскольку в этот день отмечается 50-летие возвращения самой южной префектуры Японии в состав страны после Второй мировой войны после оккупации её США.
Битва за Окинаву, наземное сражение между союзными войсками под руководством США и японской армией, «было одним из самых разрушительных» в войне, тогда погибло много американцев и японцев, сказал Байден в своем выступлении.
«Но за прошедшие десятилетия отношения между Соединенными Штатами и Японией превратились из отношений врагов на поле боя в отношения союзников, объединённых общей целью, а теперь и в самых близких друзей», – сказал он.
«Я глубоко благодарен Японии за решительную поддержку демократии, свободы и верховенства закона, а также за вклад Окинавы в продвижение этих идеалов», – также сказал Байден.
По его словам, возвращение Окинавы «ознаменовало собой конец одной главы наших отношений и начало другой». Отметив, что американо-японский союз «сильнее, чем когда-либо, он основан на наших общих ценностях и нашем общем видении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», Байден сказал: «Связи между людьми, соединяющие американцев и жителей Окинавы, являются бесценным элементом, углубляющим американско-японские отношения».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Губернатор Окинавы Тамаки выступил с требованиями мира и процветания префектуры
- У префектуры Окинава и центрального правительства Японии сохраняются разногласия по поводу переноса американской военной базы Футэмма
- Вопрос о возвращении территории американской авиабазы Футэмма Японии всё ещё не решён
- Жители Окинавы надеются на облегчение бремени содержания американских баз после победы Байдена
- Проблема Окинавы и обеспечение безопасности в Восточной Азии
- История событий, связанных с переносом американской авиабазы Футэмма: 70% жителей проголосовало против
- Усиление напряженности в Южно-Китайском море: США и КНР проводят маневры в соседних акваториях
- Чья Окинава? – дискуссия между Японией и Китаем