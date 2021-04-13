Вопрос о возвращении территории американской авиабазы Футэмма Японии всё ещё не решён
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Токио, 12 апреля (Jiji Press). По-прежнему нет перспектив скорейшего возвращения территории нынешней авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма в г. Гинован в префектуре Окинава даже спустя 25 лет после того, как Япония и США достигли соглашения о возвращении.
Япония и Соединенные Штаты первоначально планировали осуществить возвращение земли через пять-семь лет, но им потребовалось 10 лет, чтобы принять решение по текущему плану по перемещению базы Футэмма в прибрежный район Хэноко в Наго, другом городе Окинавы.
Жители Окинавы решительно выступают против плана переноса, который японское правительство продвигает как единственное решение для устранения опасностей, связанных с базой Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе. Этот вопрос стал важнейшей причиной разногласий между центральным правительством и Окинавой.
«Перенос в Хэноко – единственное решение, – заявил на пресс-конференции 12 апреля генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу. – Неуклонное продолжение работы – это путь к полному возвращению Футэмма и устранению опасности в кратчайшие сроки», – сказал он.
Изнасилование школьницы американскими военнослужащими на Окинаве в 1995 году вызвало возмущение жителей Окинавы против большого военного присутствия США в префектуре, что привело к соглашению о возвращении базы Футэмма.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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