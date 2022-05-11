Губернатор Окинавы Тамаки выступил с требованиями мира и процветания префектуры

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Токио, 10 мая (Jiji Press). Губернатор Окинавы Тамаки Дэнни вручил премьер-министру Кисиде Фумио просьбу к центральному правительству сделать больше для обеспечения мира и процветания самой южной префектуры Японии.

Тамаки и Кисида встретились в Токио в преддверии 50-летия возвращения Окинавы в Японию после оккупации после Второй мировой войны американскими войсками.

На встрече Кисида сказал, что он «полностью примет» просьбу, в которой Окинава просит о реализации мира и процветания, как того требовало ныне несуществующее правительство Рюкю в аналогичной просьбе в 1971 году, за год до возвращения Окинавы в Японию.

В последнем запросе отмечается, что 70% общей площади военных баз США в Японии сосредоточено на Окинаве и что цель превращения Окинавы в мирные острова не достигнута, хотя прошло уже 50 лет.

Окинава также призвала центральное правительство отказаться от своего плана по перемещению авиабазы Футэмма Корпуса морской пехоты США в Гиноване, Окинава, в прибрежный район Хэноко в другом окинавском городе Наго и пересмотреть японско-американское соглашение о статусе сил.

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