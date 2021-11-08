У префектуры Окинава и центрального правительства Японии сохраняются разногласия по поводу переноса американской военной базы Футэмма

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Наха, префектура Окинава, 6 ноября (Jiji Press). Префектура Окинава и центральное правительство Японии разошлись во мнениях из-за запланированного переноса военной базы США.

На своей первой встрече с генеральным секретарём кабинета министров Мацуно Хирокадзу губернатор Окинавы Тамаки Дэнни потребовал немедленного прекращения работ по перемещению авиабазы ​​морской пехоты США Футэмма в Гиноване в прибрежный район Хэноко в г. Наго.

Перемещение «не приведёт к устранению опасности», связанной с базой, сказал Тамаки генеральному секретарю Мацуно в офисе правительства префектуры в Наха.

Мацуно, занимающий также должность министра по мерам снижения воздействия военных баз США на Окинаву, подтвердил мнение центрального правительства о том, что текущий план перемещения является «единственным решением» проблемы Футэмма.

Мацуно совершил свой первый визит на Окинаву с момента вступления в должность главного секретаря кабинета министров в прошлом месяце.

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