Скалы Хасигуи-ива и легенда о том, как монах Кукай строил мост за одну ночь: Осака Хироси рассказывает о знаменитых скалах

Монохромные паломничества

Путеводительпо Японии

Фотограф Осака Хироси запечатлел на свою монохромную камеру природные объекты, которые почитают как обители богов. На этот раз он посетил редкую группу рифов, простирающихся от берега на южной оконечности полуострова Кии.

Удивительный пейзаж из разнообразных скальных образований в море

На побережье города Кусимото в префектуре Вакаяма находится группа скальных образований Хасигуи-ива, «Скалы-опоры моста». Примерно 40 больших и маленьких скал выстроились в прямую линию в сторону острова Кии-Осима, простираясь примерно на 850 метров. Название происходит от того, что разбросанные скальные столбы напоминают опоры моста, с которых обрушился мостовой настил. Это место внесено в списки живописных мест национального значения и природных памятников, и является частью национального парка Ёсино-Кумано.

Этот уникальный ландшафт сформировался в результате вулканической активности приблизительно 15 миллионов лет назад и длительной береговой эрозии. Магма поднималась из-под земли, проникала в прямые трещины в слоях аргиллита и затвердевала. Затем более мягкие слои аргиллита были размыты волнами, оставив только твёрдую магматическую породу в виде одной линии.

Многие скалы с их уникальными формами были объектами поклонения с древних времён. Люди усматривали в этих внушающих благоговение природных образованиях следы деяний богов и почитали их как места, где обитают божества. Здесь же, вероятно, древние люди возносили молитвы этим массивным скальным образованиям о безопасности в море и об обильном улове. Формы поклонения со временем менялись; на острове Бэнтэн, расположенном посреди скальных образований, были построены святилище и ворота тории, а на острове Мотосима, примыкающем к материку, стоит святилище Инари.

С этим мистическим и живописным пейзажем связано несколько народных легенд. Одна из них рассказывает о соревновании, которое вели буддийский монах Кукай (также известный под почётным именем Кобо дайси) и «Небесным проказником» Аманодзяку. Они поспорили о том, кто из них сможет построить мост на остров Осима за одну ночь. Кукай использовал свои магические способности, чтобы быстро возвести каменные опоры моста, но Аманодзяку, встревоженный его скоростью, имитировал кукареканье петуха, возвещающее утро. В результате Кукай остановился, не закончив работу, от которой остались только опоры моста.

Скалы Хасигуи-ива меняют свой облик в зависимости от времени суток, уровня прилива и погоды. Этот уникальный прекрасный пейзаж настолько удивителен, что при виде его можно поверить в окружающие их легенды.

Скалы Хасигуи-ива Адрес: Kujinokawa, Kushimoto-cho, Higashimuro-gun, Wakayama Prefecture Скалы Хасигуи-ива, расположенные в городе Кусимото на самой южной оконечности острова Хонсю, – это живописное место, где большие и малые скальные столбы выстроились в прямую линию от побережья до открытого моря. Примерно 40 скальных образований представляют собой магматические породы, образовавшиеся в результате древней вулканической активности. Первоначально это был единый плоский скальный массив, который под воздействием волн приобрёл свою нынешнюю форму. Более 1000 отдельных камней разбросаны в приливной зоне со стороны суши, и предполагается, что они были унесены мощным цунами. Пейзаж меняется каждую минуту, и во время отлива можно прогуляться до острова Бэнтэн, расположенного почти в центре скальных образований. Стоя перед многочисленными большими и маленькими причудливыми скалами, вы будете очарованы динамичным движением природы. Это место особенно известно своими восходами: ряды скальных образований, выступающие на фоне восходящего солнца, создают прекрасный пейзаж. Ценят и ночные виды, и каждую осень в течение нескольких дней после захода солнца эту местность подсвечивают, создавая мистическую атмосферу. Этот уникальный геологический объект привлекает туристов как чудесное живописное место.

За рядом скал, на покрытом зеленью острове Бэнтэн (в центре справа), находятся ворота тории и святилище (Осака Хироси)

На острове Мотосима расположены три священных места – святилища Инари и Эбису, а также статуя Дзидзо. Это живописное место, откуда открывается панорамный вид на скалы Хасигуи-ива с высокой точки обзора (Осака Хироси)

Монолит Кодзагава, расположенный в посёлке Кодзагава недалеко от Хасигуи-ива, также образовался в результате вулканической активности примерно 15 миллионов лет назад. Эта массивная скала высотой 100 метров и шириной 500 метров является национальным природным памятником (Осака Хироси)

Ботан-ива, «Пионовая скала» в посёлке Кодзагава. На участке стены высотой около 10 метров в результате выветривания образовались отверстия разного размера, напоминающие цветы пионов (Осака Хироси)

Текст и редактура: Китадзаки Дзиро

Фотография к заголовку: Скала Хасигуи-ива, живописное место на южной оконечности полуострова Кии (© Осака Хироси)