Великий Будда Камакуры: символ древней столицы, сохраняющий непреходящее очарование в любое время года

Великий Будда в монастыре Котокуин веками возвышается над древней столицей Камакура (префектура Канагава), подвергаясь воздействию погоды круглый год. В разные времена года он выглядит по-разному в зависимости от погоды и времени суток, и к нему хочется приходить снова и снова.

Великий Будда, переживший стихийные бедствия, ветра и дожди

Единственная буддийская статуя в Камакуре, признанная национальным достоянием, – это главный образ монастыря Котокуин, бронзовый будда Амида. Он широко известен как «Великий Будда Камакуры» и является символом древней столицы, привлекая постоянный поток паломников. Эта позолоченная бронзовая статуя Будды высотой 13,35 метра и весом 121 тонна является одной из двух наиболее известных статуй такого типа в Японии, наряду с бронзовым буддой Махавайрочана (яп. Русяна) в монастыре Тодайдзи в городе Нара.



Осенний пейзаж с жёлтыми листьями гинкго на заднем плане (предоставил Харада Хироси)

В то время как Великий Будда Нары находится в Дайбуцудэн, Павильоне Великого Будды, Великий Будда Камакуры расположен на открытом пространстве. В середине XIII века, когда он был впервые построен, он тоже находился в своём Дайбуцудэн, но тот павильон был, вероятно, разрушен сильными ветрами и землетрясениями примерно в XIV или XV веке, и остался только Великий Будда. Камни с плоской поверхностью вокруг него, которые посетители сейчас используют в качестве скамеек, считаются остатками фундамента разрушенного павильона.



Камень, служивший опорой павильона Дайбуцудэн, имеет диаметр 2 метра (предоставил Харада Хироси)

Как создали такую большую бронзовую статую в эпоху, когда под рукой не было тяжёлой техники? Долгое время это оставалось загадкой, но недавние раскопки показали, что она была изготовлена методом литья в разъёмные формы. Вся статуя была разделена на семь ярусов, которые отливали поочерёдно, от нижних к верхним, делая вокруг земляную насыпь, и этот процесс повторялся снова и снова.

Внутрь статуи можно зайти: вход расположен с обратной стороны постамента, и там можно увидеть стыки деталей статуи. Предполагают, окна на спине сделали для того, чтобы после завершения работы можно было извлекать изнутри землю и инструменты.



Окна на спине будды сейчас используются в качестве источника света (предоставил Харада Хироси)



Вид статуи Великого Будды изнутри; хорошо видны швы между деталями (предоставил Харада Хироси)

Сразу после сооружения статуя, по-видимому, была покрыта сусальным золотом, но за много лет пребывания под дождём и ветром оно отслоилось, обнажив бронзу. Даже сейчас, если внимательно присмотреться к поверхности вокруг правой щеки, можно увидеть небольшое количество сусального золота, которое напоминает о былом облике статуи.



Следы сусального золота на щеке статуи (предоставил Харада Хироси)

Живописные сезонные пейзажи с Великим Буддой

С одной стороны, жаль, что будда под открытым небом утратил свой величественный золотой облик, а с другой – именно то, что он стоит среди природы, добавляет ему очарования. По соседству растут различные цветы и деревья, которые цветут в разное время. Весной цветут сакуры, летом – индийская сирень сарусубэри, а осенью рядом можно видеть жёлтую листву гинкго и клёнов, как будто сама природа делает будде подношение цветами.



Цветущая сакура весной (предоставил Харада Хироси)



Яркая новая листва в начале лета (предоставил Харада Хироси)



Цветущая индийская сирень (сарусубэри, лагерстремия) в середине лета (предоставил Харада Хироси)



Листья клёна поздней осенью (предоставил Харада Хироси)

Пейзаж вокруг Великого Будды сильно меняется в зависимости от погоды. Обычно его представляют на фоне голубого неба, но его вид под дождём источает ощущение отрешённости. В Камакуре зимой выпадает мало снега, но когда снег всё-таки идёт, можно полюбоваться особенно величественным видом покрытого снегом Будды.



Сандо, «дорога паломников», во время дождя (предоставил Харада Хироси)



Великого Будду в снежном одеянии можно увидеть нечасто (предоставил Харада Хироси)

Стоит также отметить, что со сменой времени суток меняется и выражение его лица. Днём солнце светит на правую сторону лица Великого Будды, обращённую на юг, и можно видеть блеск сохранившегося сусального золота.

Зимой, когда солнце садится рано, как раз перед закрытием ворот для посетителей, свет заходящего солнца освещает Великого Будду, и он как бы парит в вечернем небе. Если ли же вы посетите это место, когда светит луна, вас поразит мистический вид Будды.



Великий Будда в лунную ночь (предоставил Харада Хироси)

Фотографии и текст: Харада Хироcи

Фотография к заголовку: Великий Будда Камакуры на фоне голубого неба (предоставил Харада Хироcи)