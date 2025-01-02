Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: Вайрочана, Великий Будда монастыря Тодайдзи в городе Нара

Очарование японской буддийской скульптуры

Огромная статуя будды Вайрочана (яп. Русяна-буцу) в городе Нара была создана для молитв о мире и сосуществовании всего сущего в период Нара (710–794), во времена бедствий и эпидемий. Сегодня, тринадцать веков спустя, множество людей со всего мира вне зависимости от вероисповедания приезжают навестить Великого Будду и сложить руки в молитве. Мы всем сердцем уповаем на благополучное будущее в надежде на мир во всём мире.

При первом знакомстве с Великим Буддой каждого в первую очередь ошеломляет его размер – он действительно огромный.

Это самая большая в мире бронзовая статуя Будды, и в Японии её обычно называют Нара-но дайбуцу, «Великий Будда города Нара». Его высота составляет около 15 метров, а предполагаемый вес статуи составляет около 250 тонн. Это изображение будды Вайрочана, (яп. Русяна-буцу). Статуя является главным буддийским изображением монастыря Тодайдзи, который был построен императором Сёму (701–756) в период Нара (710–794) около 1300 лет назад для молитв о мире и благополучии страны. Сегодняшний монастырь Тодайдзи является главным центром школы Кэгон, и согласно особо почитаемой в этом направлении буддизма Аватамсака-сутре (кит. Хуаянь, яп. Кэгон), будда Вайрочана находится в центре нашего мира.

Позиция рук буддийских статуй всегда сложена в одну из индзо, то есть мудр – особых жестов, с помощью которых будды и бодхисаттвы абстрактно выражают различные аспекты просветления. В данном случае Великий Будда держит ладонь правой руки, обращённой к смотрящему на уровне груди, что символизирует устранение страхов живых существ и дарование им душевного покоя. Мудра ёган-ин левой руки, лежащей ладонью кверху, обозначает понимание желаний тех, кто к нему обращается. Такое сочетание мудр является символом сострадания Будды и часто встречается в буддийских изображениях.

Эта гигантская бронзовая статуя была изготовлена с использованием технологии литья в форму. На отливку ушло девять лет, при этом было использовано около 500 тонн меди, 440 кг золота и 2,5 тонны ртути.

В то время в Японии добывали очень мало золота, и поэтому задумывались об импорте необходимого для статуи золота, но как раз во время создания статуи в уезде Ода земли Муцу (совр. пос. Вакуя, префектура Мияги) была обнаружена золотая жила. Когда император Сёму услышал эту новость, он был вне себя от радости и сказал, что это случилось по «благословению богов и будд», и изменил название периода правления с Тэмпё («Мир Поднебесной») на Тэмпё кампо («Мир Поднебесной, благодарность за сокровище»). Для золочения использовалась ртуть, способная создавать амальгаму с золотом, и в своё время весь Великий Будда испускал золотое сияние, хотя сейчас это сложно себе представить.

Церемония «открытия глаз» Великого Будды состоялась в 9-й день 4 года Тэмпё сёхо (752). В «Продолжении Анналов Японии» (Сёку нихонги) говорится, что с тех пор, как буддизм распространился на восток (в Японию), не было настолько огромной церемонии открытия буддийской святыни. Экс-император Сёму сам встал во главе армии и государственных служащих на церемонии, на которой присутствовало 10 000 монахов, это было зрелищное мероприятие с песнями, танцами и музыкой.

Саму церемонию «открытия глаз» проводил Бодхисена (яп. Бодайсэнна, 704–760), индийский монах, пришедший в Японию. Кисть, при помощи которой были нарисованы зрачки глаз, и сейчас хранится в сокровищнице Сёсоин, которая находится в ведении Управления императорского двора.

Павильон Великого Будды сгорел во время войн в конце периода Хэйан (794–1192) и в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493–1590), что приводило к разрушению и Великого Будды. Голова нынешнего Великого Будды была отлита в период Эдо. От живота и ниже у статуи сохранились оригинальные элементы периода Нара, и также лепестки лотоса на постаменте хранят детали первоначальной отделки.

На каждом из двадцати восьми лепестков лотоса выгравированы по двадцать две фигуры бодхисаттв, сопровождающих будду Шакьямуни, а под ними расположены три небесных мира – мир желания, мир форм и мир не-форм, и гора Сюми (санскр. Сумеру, высокая гора, возвышающаяся в центре буддийского мира). Существуют различные теории о сутрах, на основе которых была создана эта композиция, но вероятно, это огромный и безграничный буддийский мир, описанный в Аватамсака-сутре, на вершине которого находится Великий Будда Вайрочана, Русяна-буцу.

Говорят, что Вайрочана излучает Великий свет и освещает мир во всех десяти направлениях, используя этот свет для спасения всех живых существ.

Это объясняет огромные размеры Великого Будды в городе Нара.

Статуя будды Вайрочана (Русяна-буцу)

Высота: 14,98 метра

14,98 метра Время создания: период Нара (710-794) – период Эдо (1603-1868)

период Нара (710-794) – период Эдо (1603-1868) Местонахождение: монастырь Тодайдзи

монастырь Тодайдзи Характеристика: Национальное достояние

Фотография к заголовку: Статуя будды Вайрочана в монастыре Тодайдзи, Великий будда города Нара

Фотографии: Муда Томохиро

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