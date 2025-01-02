Очарование японской буддийской скульптуры

Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: Вайрочана, Великий Будда монастыря Тодайдзи в городе Нара

Культура История

Огромная статуя будды Вайрочана (яп. Русяна-буцу) в городе Нара была создана для молитв о мире и сосуществовании всего сущего в период Нара (710–794), во времена бедствий и эпидемий. Сегодня, тринадцать веков спустя, множество людей со всего мира вне зависимости от вероисповедания приезжают навестить Великого Будду и сложить руки в молитве. Мы всем сердцем уповаем на благополучное будущее в надежде на мир во всём мире.
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При первом знакомстве с Великим Буддой каждого в первую очередь ошеломляет его размер – он действительно огромный.

Это самая большая в мире бронзовая статуя Будды, и в Японии её обычно называют Нара-но дайбуцу, «Великий Будда города Нара». Его высота составляет около 15 метров, а предполагаемый вес статуи составляет около 250 тонн. Это изображение будды Вайрочана, (яп. Русяна-буцу). Статуя является главным буддийским изображением монастыря Тодайдзи, который был построен императором Сёму (701–756) в период Нара (710–794) около 1300 лет назад для молитв о мире и благополучии страны. Сегодняшний монастырь Тодайдзи является главным центром школы Кэгон, и согласно особо почитаемой в этом направлении буддизма Аватамсака-сутре (кит. Хуаянь, яп. Кэгон), будда Вайрочана находится в центре нашего мира.

Позиция рук буддийских статуй всегда сложена в одну из индзо, то есть мудр – особых жестов, с помощью которых будды и бодхисаттвы абстрактно выражают различные аспекты просветления. В данном случае Великий Будда держит ладонь правой руки, обращённой к смотрящему на уровне груди, что символизирует устранение страхов живых существ и дарование им душевного покоя. Мудра ёган-ин левой руки, лежащей ладонью кверху, обозначает понимание желаний тех, кто к нему обращается. Такое сочетание мудр является символом сострадания Будды и часто встречается в буддийских изображениях.

Эта гигантская бронзовая статуя была изготовлена с использованием технологии литья в форму. На отливку ушло девять лет, при этом было использовано около 500 тонн меди, 440 кг золота и 2,5 тонны ртути.

В то время в Японии добывали очень мало золота, и поэтому задумывались об импорте необходимого для статуи золота, но как раз во время создания статуи в уезде Ода земли Муцу (совр. пос. Вакуя, префектура Мияги) была обнаружена золотая жила. Когда император Сёму услышал эту новость, он был вне себя от радости и сказал, что это случилось по «благословению богов и будд», и изменил название периода правления с Тэмпё («Мир Поднебесной») на Тэмпё кампо («Мир Поднебесной, благодарность за сокровище»). Для золочения использовалась ртуть, способная создавать амальгаму с золотом, и в своё время весь Великий Будда испускал золотое сияние, хотя сейчас это сложно себе представить.

Церемония «открытия глаз» Великого Будды состоялась в 9-й день 4 года Тэмпё сёхо (752). В «Продолжении Анналов Японии» (Сёку нихонги) говорится, что с тех пор, как буддизм распространился на восток (в Японию), не было настолько огромной церемонии открытия буддийской святыни. Экс-император Сёму сам встал во главе армии и государственных служащих на церемонии, на которой присутствовало 10 000 монахов, это было зрелищное мероприятие с песнями, танцами и музыкой.

Саму церемонию «открытия глаз» проводил Бодхисена (яп. Бодайсэнна, 704–760), индийский монах, пришедший в Японию. Кисть, при помощи которой были нарисованы зрачки глаз, и сейчас хранится в сокровищнице Сёсоин, которая находится в ведении Управления императорского двора.

Павильон Великого Будды сгорел во время войн в конце периода Хэйан (794–1192) и в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493–1590), что приводило к разрушению и Великого Будды. Голова нынешнего Великого Будды была отлита в период Эдо. От живота и ниже у статуи сохранились оригинальные элементы периода Нара, и также лепестки лотоса на постаменте хранят детали первоначальной отделки.

На каждом из двадцати восьми лепестков лотоса выгравированы по двадцать две фигуры бодхисаттв, сопровождающих будду Шакьямуни, а под ними расположены три небесных мира – мир желания, мир форм и мир не-форм, и гора Сюми (санскр. Сумеру, высокая гора, возвышающаяся в центре буддийского мира). Существуют различные теории о сутрах, на основе которых была создана эта композиция, но вероятно, это огромный и безграничный буддийский мир, описанный в Аватамсака-сутре, на вершине которого находится Великий Будда Вайрочана, Русяна-буцу.

Сохранились резные изображения на лепестках лотосового сиденья Будды. Мы видим бодхисаттву, внимающего проповеди Будды Шакьямуни, воплощения Вайрочаны. Лотосовое сиденье расположено высоко и не видно снизу, поэтому его копия выставлена на уровне глаз прихожан

Сохранились резные изображения на лепестках лотосового сиденья Будды. Мы видим бодхисаттву, внимающего проповеди Будды Шакьямуни, воплощения Вайрочаны. Лотосовое сиденье расположено высоко и не видно снизу, поэтому его копия выставлена на уровне глаз прихожан

Говорят, что Вайрочана излучает Великий свет и освещает мир во всех десяти направлениях, используя этот свет для спасения всех живых существ.

Это объясняет огромные размеры Великого Будды в городе Нара.

Нынешний Дайбуцудэн, Павильон Великого Будды, был построен в 6 году Хоэй (1709). Некоторое время Великий Будда находился под открытым небом, пока после сожжения павильона его не восстановили

Нынешний Дайбуцудэн, Павильон Великого Будды, был построен в 6 году Хоэй (1709). Некоторое время Великий Будда находился под открытым небом, пока после сожжения павильона его не восстановили

Статуя будды Вайрочана (Русяна-буцу)

  • Высота: 14,98 метра
  • Время создания: период Нара (710-794) – период Эдо (1603-1868)
  • Местонахождение: монастырь Тодайдзи
  • Характеристика: Национальное достояние

Фотография к заголовку: Статуя будды Вайрочана в монастыре Тодайдзи, Великий будда города Нара
Фотографии: Муда Томохиро

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