Введение в теорию японской буддийской скульптуры: типы скульптур

Очарование японской буддийской скульптуры

Серия статей «Очарование японской буддийской скульптуры» раскрывает эстетику буддийских статуй через фотографии. В качестве пролога мы поясним два важных момента, на которые стоит обращать внимание при созерцании буддийских статуй. Мы надеемся, что это откроет вам путь к глубокому пониманию мира японской буддийской скульптуры.

Когда люди становятся перед статуей Будды и складывают руки в молитве, – о чём они думают? У молящихся могут быть самые разные мысли. Что можно сделать после этого? Мы бы посоветовали пообщаться с буддийской скульптурой. Само собой, она не может издавать звуков, поэтому зрителю нужно как следует всмотреться. А чтобы лучше понять буддийскую скульптуру и получить от неё информацию, вам потребуются определённые «антенны».

Согласно одному исследованию, в музеях и художественных галереях около каждого экспоната люди проводят около 60 секунд. Если вы оказались на такое недолгое время лицом к лицу с буддийской статуей, какую часть её послания вы сможете получить? Не перейдёте ли вы к следующей, не успев понять, что она из себя представляет?

Чтобы избежать этого, я бы рекомендовал перед тем, как идти в храм или музей, ознакомиться с основными характеристиками буддийской скульптуры, знание которых позволит вам понять язык, на котором говорят японские статуи.

Типы буддийских персонажей

Вероятно, очень многие люди не представляют, как оценивать буддийские изваяния, когда оказываются перед одним из них. Я бы хотел, чтобы для начала уяснили облик персонажа и поняли, к какому типу он относится.

В целом статуи будд можно разделить на четыре группы – татхагата (яп. нёрай), бодхисаттва (босацу), видья-раджа (мё:о:) и дэвараджа (тэн). Если вы запомните эту классификацию, вам будет проще понять, какая именно скульптура находится перед вами. Итак, чем же характеризуется каждый из этих типов?

1. Татхагата

Татхагата (яп. нёрай), «так приходящий», на санскрите, древнем индийском языке, означает того, кто завершил буддийскую практику, просветлённого. Поэтому буддийские статуи, изображающие Татхагату, представляют тех, кто освободился от мирских желаний. При осмотре статуи важно определить, насколько простой у неё внешний вид. Если на изображённом персонаже только монашеская одежда кашая (яп. кэса), то можно понять, что перед вами Татхагата. Это может быть Шакьямуни (Сяка нёрай), будда Амида (Амида нёрай), Бхайшаджьягуру (Якуси нёрай). Исключением является Вайрочана (Дайнити нёрай).



Татхагата Шакьямуни (Сяка нёрай)

2. Бодхисаттва

Бодхисаттва (босацу) на санскрите означает «тот, кто ищет просветления». Другими словами, он воплощает образ человека, который занят буддийской практикой. Если на буддийской статуе помимо одеяния есть ещё и корона, нагрудное украшение, или она что-то держит в руках, то вы можете сказать, что это бодхисаттва. Например, бодхисаттва Авалокитешвара (Каннон босацу), бодхисаттва Кшитигарбха (Дзидзо босацу), бодхисаттва Майтрейя (Мироку босацу).



Бодхисаттва Авалокитешвара (Каннон босацу)

3. Видья-раджа (мё:о:)

На санскрите видья – это тайное знание, или же мантра в эзотерическом буддизме. Каждая буква мантры имеет глубокий смысл, и считается, что чтение мантр приносит удачу. Раджа – «правитель», «владыка», то есть видья-раджа – это «владыка тайного знания», тот, кто обладает особыми познаниями мантр.

Чтобы наставлять разумные существа, не просветлённые буддийским учением, он принимает гневную форму, которая ведёт живущих по буддийскому пути. Если у буддийской скульптуры гневное лицо, можно понять, что это видья-раджа (яп. мё:о:). Например, известны такие мёо: эзотерического буддизма – Ачала (Фудо: мё:о:), Рагараджа (Айдзэн мё:о:), Трайлокьявиджая (Го:дзандзэ мё:о:).



Ачала (Фудо: мё:о:)

4. Дэвараджа (тэн)

Санскритское дэва (яп. тэн) обозначает божество. Божества брахманизма и другие местные боги, которым поклонялись в Индии ещё до возникновения буддизма, были включены в буддийский пантеон и стали почитаться как божества-хранители, защищающие буддийский мир. По этой причине они бывают разных форм, и если вы видите скульптуру, непохожую на татхагату, бодхисаттву или видьяраджу, то можно предположить, что перед вами дэвараджа. Например, есть «Четыре Небесных царя» (яп. ситэнно:) – Дхритараштра (Дзикокутэн), Вирудхака (Дзо:дзё:тэн), Вирупакша (Ко:мокутэн) и Вайшравана (Тамонтэн), а также Сарасвати (Бэндзайтэн) и Махакала (Дайкокутэн).



Вирудхака (Дзо:дзё:тэн)

Определим период создания скульптуры

Буддийские изваяния в Японии начали создавать в начале VII века. Буддизм пришёл из Китая в VI веке во времена правления императора Киммэй, и позже начали создавать буддийские статуи как объекты поклонения. Создание буддийских статуй в Японии начинается с имитации имевшихся привозных буддийских статуй. Существуют различные версии периодизации, и здесь мы будем пользоваться исскусствоведческой периодизацией, чтобы представить обзор изменений в буддийской скульптуре от периода Асука (538-710) до периода Хэйан (794-1192) с точки зрения истории искусства.

1. Ранний период Асука (середина VI – середина VII вв.)

В период Асука, когда в Японию пришёл буддизм, опыта создания буддийских скульптур ещё не было, и подражали китайским образцам. Типичным примером скульптуры того периода является триада Шакьямуни в зале Кондо, Золотом павильоне монастыря Хорюдзи. Если обратить внимание на лица, вы заметите слегка расширенные глаза и приподнятые уголки рта, статуи слегка улыбаются. Это так называемая «архаичная улыбка». Что касается деталей, то линии на одежде, призванные изображать складки, выглядят симметрично и красиво, но при этом оставляют впечатление неестественности. Особенно интересно, что при взгляде сбоку вы заметите, насколько тело статуи тонкое. Кроме того, у неё короткие руки и необычная длина ног, поэтому появляется ощущение необычности пропорций тела. Становится ясно, что создатель скульптуры не рассчитывал на то, что на неё будут смотреть сбоку.

Также стоит обратить внимание на монашескую одежду кэса. Буддийские статуи в Индии могут быть одеты двумя способами – цу:кэн, когда кэса покрывает оба плеча, и хэнтанкэн, при котором правое плечо обнажено, а кэса спускается с плеча наискосок. Когда в I веке буддизм пришёл в Китай, появились статуи аналогичного стиля, но в VI веке будд стали изображать в одежде китайских аристократов. Возможно, из-за этого влияния статуи триады Шакьямуни в монастыре Хорюдзи также одеты в китайскую одежду.



Триада Шакьямуни в монастыре Хорюдзи

2. Конец периода Асука (период Хакухо, сер. VII века – до 710 г.)

Иногда можно увидеть статуи Будды с пухлыми щеками и невинным, детским выражением лица. В этом случае можно предположить, что они были созданы между концом VII и началом VIII веков. До недавних пор это время выделяли в периоде Хакухо, но в последние годы его стали называть концом периода Асука. Подробнее я расскажу о нём в дальнейших статьях серии, когда буду описывать буддийские статуи этого периода.

В 2017 году статуя Татхагаты Шакьямуни (Сяка нёрай) в монастыре Дзиндайдзи в Тёфу в Токио была признана национальным достоянием. Это единственная буддийская скульптура из хранящихся в токийских храмах, получившая такой статус. У неё невинный взгляд и двойные веки. Стоит отметить такую особенность – будда изображён сидящим на стуле.



Статуя Шакьямуни из монастыря Дзиндайдзи

Происхождение этой статуи окутано тайной. Столицей страны в конце периода Асука, когда создани эту статую Шакьямуни, была Нара. Каким образом настолько совершенная буддийская статуя оказалась в Мусасино, очень далеко от столицы? По этому поводу существуют различные теории. Одна из них состоит в том, что в то время в регионе Канто уже существовал один из поземельных храмов (Кокубундзи), и что определённая часть столичной буддийской культуры уже пустила здесь корни. Другая же теория предполагает, что статуя была создана в Наре и привезена сюда.

В последние годы из-за сходства со статуей Коякуси нёрай в храме Синьякусидзи в Наре обретает влияние теория о том, что она была изготовлена в той же мастерской и привезена в регион Канто. К слову, статуя Коякуси нёрай, как говорят, изначально была главным объектом поклонения монастыря Коякусидзи, основанного принцем Сётоку, откуда и получила своё название.

3. Период Тэмпё (период Нара, 710-783)

В эту эпоху сформировался реалистичный стиль буддийских статуй. Японская буддийская скульптура постоянно испытывала влияние китайской, а в то время в Китае при династии Тан буддийская скульптура была динамичной и реалистичной. В результате в Японии также появились буддийские статуи с живым выражением лиц.

Есть ещё кое-что важное, на что следует обратить внимание. Это материал, из которого создавали статуи. Ранее основными методами изготовления буддийских статуй было литьё из бронзы, так создавались бронзовые позолоченные буддийские скульптуры, и резьба по дереву. В этот период добавляется техника нэнсо, в которой для создания изделий используется глина. Она была заимствована из Китая времён династии Тан и стала широко использоваться в период Тэмпё. Считается, что этот новый метод позволил создавать более реалистичные буддийские статуи.

Типичным примером скульптуры этого периода является статуя Асуры (яп. Сюра) в монастыре Кофукудзи. Она весьма популярна, и у неё даже есть фан-клуб. Причина её популярности заключается в выражении лица – оно такое, какое иногда бывает у людей, когда они вдруг беспокоятся о чём-то. Такая тонкая передача выражения стала возможной именно благодаря технике нэнсо. Действительно, лепка позволяет добиться большей детализации, чем резьба. Можно также использовать модельные инструменты, чтобы прорисовать каждую прядь волос. Таким образом, при поиске ключей к диалогу с буддийскими изображениями стоит обращать внимание и на материал, из которого они сделаны.



Статуя Асуры в Кофукудзи

4. Период Хэйан (794-1184)

Когда вы путешествуете по азиатским странам, вы можете заметить, что буддийские скульптуры напоминают жителей этой страны. Япония не является исключением. Как упоминалось ранее, когда в VI веке появился буддизм, статуи явно создавались по образцу китайских буддийских статуй. После этого японская буддийская скульптура продолжала изменяться, как изменялась и китайская скульптура. В период Хэйан произошёл переход от эпохи подражания к созданию буддийских статуй уже японского типа, свободных от китайского влияния.

В начале периода Хэйан всё ещё сохранялось значительное влияние Китая, однако одно событие повлияло на развитие японской скульптуры – в 894 году прекратили посылать посольства в Танский Китай, влияние культуры Тан угасло, и появились буддийские статуи стиля ваё, «японского типа».

В создание этого стиля большой вклад внёс скульптор Дзётё, создавший статую сидящего буддды Амитабхи (Амида нёрай), главное изображение Павильона Феникса, Хоодо в монастыре Бёдоин в городе Удзи. В литературе того времени о статуе говорится, что она передаёт «истинный облик Будды», и позднее такой тип скульптуры стал стандартным. Для этого стиля характерны круглое лицо, узкие глаза, маленькие нос и рот, а также худощавое тело. В то время, наверное, многие ощутили, что будды приобрели японские черты лица.



Статуя будды Амитабхи (Амида нёрай) из монастыря Бёдоин

После периода Хэйан начался период Камакура (1185-1333), когда страной правили воины буси, или самураи. В этот период японская буддийская скульптура быстро развивалась благодаря усилиям скульпторов школы Кэй, среди которых были знаменитые мастера Ункэй и Кайкэй. О буддийских скульпторах школы Кэй можно сказать многое, поэтому я бы хотел поговорить в других статьях этой серии, посвящённых буддийской скульптуре той эпохи.

Буддийская скульптура может поведать вам многое, если вы постараетесь вступить с ней в диалог. Для этого вам потребуются базовые знания, о которых мы упомянули выше. Чем больше вы будете знать о буддийской скульптуре, тем лучше сможете почувствовать социальные условия того времени, когда были созданы эти произведения, и дух молитв, с которыми к ним обращались люди на протяжении многих веков.

Иллюстрации: Идзука Цуёси

Фотография к заголовку: Статуя стоящего бодхисаттвы, Токийский национальный музей (фотография: Рокуда Томохиро)