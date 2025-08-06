Необычайная жара в Японии: несколько предметов, которые помогут ощутить прохладу

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Представляем самые популярные в Японии виды товаров для охлаждения тела, которые помогут пережить сильную жару в разгар лета.

Прохлада в жару

В Японии сейчас лето и стоит очень жаркая погода. Поскольку с каждым годом обновляются рекорды температуры, разные компании проявляют всё большую изобретательность, предлагая товары, которые помогают справиться с жарой. Давайте рассмотрим самые популярные охлаждающие товары, представленные сегодня на рынке.

Охладители для шеи

Недорогие и не требующие батареек жидкостные охладители для шеи – удобный способ сохранить тепло. Они работают по тому же принципу, что и охлаждающие пакеты для еды, но наполнены специальным жидким веществом, которое в большинстве распространённых моделей замерзает при температуре 28°C. Таким образом, его можно заморозить, просто погрузив в холодную воду или положив в кондиционированном помещении. Поэтому, даже если охладитель нагреется на улице, его можно восстановить в кафе или другом помещении.

Многие пользователи охлаждают или замораживают эти устройства перед использованием, но даже при более высокой комнатной температуре они могут облегчить ощущение жары, охлаждая шею с её основными кровеносными сосудами, что эффективно снижает температуру тела. Если их охлаждать не слишком сильно, они безопасны для детей и пожилых людей.



В этом году в Японии можно часто увидеть охладители для шеи (© Pixta)

Портативные вентиляторы

Портативные вентиляторы впервые обрели популярность в Китае и Южной Корее, а их широкое распространение в Японии началось примерно в 2018 году. Поначалу они представляли собой просто миниатюрные версии стандартных вентиляторов, но постепенно эволюционировали и обрели новые функции. В прошлом году большой ажиотаж вызвали вентиляторы с «охлаждающими пластинами». Это металлические пластины, которые при прикладывании к шее быстро снижают температуру примерно на 13°C за счёт эффекта Пельтье, что сочетается с с потоком воздуха от вентилятора.



Вентилятор с круглой охлаждающей пластиной (слева) и вентилятор, который можно прикрепить к зонту от солнца или на ремень рюкзака (предоставлено Elecom)

Охлаждающие полотенца и салфетки

Чтобы избавиться от ощущения потливости после поездки на вокзал, в офис или школу, многие используют охлаждающие полотенца или салфетки, которые не только удаляют пот, но и обеспечивают испарительное охлаждение благодаря спиртовому компоненту. Они обычно также содержат ментол или аналогичные ингредиенты с освежающим эффектом. Это простой способ восстановиться после долгого пребывания на жаре, хотя он подходит не всем, поскольку может раздражать кожу у детей или людей с чувствительной кожей.



Различные охлаждающие полотенца и салфетки можно приобрести в минимаркетах комбини и в аптеках (© Nippon.com)

Фотография к заголовку: © Pixta