Необычайная жара в Японии: несколько предметов, которые помогут ощутить прохладу
Путеводительпо ЯпонииОбщество Жизнь
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Прохлада в жару
В Японии сейчас лето и стоит очень жаркая погода. Поскольку с каждым годом обновляются рекорды температуры, разные компании проявляют всё большую изобретательность, предлагая товары, которые помогают справиться с жарой. Давайте рассмотрим самые популярные охлаждающие товары, представленные сегодня на рынке.
Охладители для шеи
Недорогие и не требующие батареек жидкостные охладители для шеи – удобный способ сохранить тепло. Они работают по тому же принципу, что и охлаждающие пакеты для еды, но наполнены специальным жидким веществом, которое в большинстве распространённых моделей замерзает при температуре 28°C. Таким образом, его можно заморозить, просто погрузив в холодную воду или положив в кондиционированном помещении. Поэтому, даже если охладитель нагреется на улице, его можно восстановить в кафе или другом помещении.
Многие пользователи охлаждают или замораживают эти устройства перед использованием, но даже при более высокой комнатной температуре они могут облегчить ощущение жары, охлаждая шею с её основными кровеносными сосудами, что эффективно снижает температуру тела. Если их охлаждать не слишком сильно, они безопасны для детей и пожилых людей.
Портативные вентиляторы
Портативные вентиляторы впервые обрели популярность в Китае и Южной Корее, а их широкое распространение в Японии началось примерно в 2018 году. Поначалу они представляли собой просто миниатюрные версии стандартных вентиляторов, но постепенно эволюционировали и обрели новые функции. В прошлом году большой ажиотаж вызвали вентиляторы с «охлаждающими пластинами». Это металлические пластины, которые при прикладывании к шее быстро снижают температуру примерно на 13°C за счёт эффекта Пельтье, что сочетается с с потоком воздуха от вентилятора.
Охлаждающие полотенца и салфетки
Чтобы избавиться от ощущения потливости после поездки на вокзал, в офис или школу, многие используют охлаждающие полотенца или салфетки, которые не только удаляют пот, но и обеспечивают испарительное охлаждение благодаря спиртовому компоненту. Они обычно также содержат ментол или аналогичные ингредиенты с освежающим эффектом. Это простой способ восстановиться после долгого пребывания на жаре, хотя он подходит не всем, поскольку может раздражать кожу у детей или людей с чувствительной кожей.
Фотография к заголовку: © Pixta