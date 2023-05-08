Залив Аго, колыбель японского жемчуга

Путеводительпо Японии

Район Исэ-Сима пользуется популярностью у тех, кто посещает святилище Исэ для осмотра достопримечательностей. Людей привлекает сложная береговая линия залива, а также большие и малые острова в заливе Аго, где процветает выращивание жемчуга.

Важный район добычи жемчуга

Расположенный в городе Сима в префектуре Миэ залив Аго является одним из крупнейших образованных руслами рек заливов архипелага. В нём есть примерно шестьдесят островов разных размеров, которые усеивают залив с чрезвычайно изрезанной береговой линией. В частности он известен красотой восходов и закатов, благодаря чему включён в список «100 самых красивых закатов в Японии».



Лодки оставляют след на водной глади в заливе Аго, где отражается восход солнца



Почти все острова необитаемы, поэтому природа остаётся нетронутой

Залив Аго является частью национального парка Исэ-Сима, а также важным районом добычи жемчуга. С VIII века здесь собирают жемчуг из жемчужных устриц, называемых акоягай. Только в начале XX века методы выращивания сферического жемчуга были окончательно разработаны на полуострове Сима, благодаря чему этот регион стал известен во всём мире как область передового опыта в области выращивания жемчуга.

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В заливе Аго, известном своим производством жемчуга, есть множество участков для аквакультуры

Остров Касикодзима – место проведения саммита G7

Остров Касикодзима, ворота туризма в Окусиме, известен своим отелем Shima Kankō The Bay Suites, в котором в 2016 году проходил 42-й саммит G7.



Касикодзима – остров в центре изображения. Порт расположен в средней бухте

Чтобы добраться до острова, вы можете пересечь большой мост на Касикодзима – Касикодзима оохаси. С 2013 года туристический экспресс «Симакадзэ», соединяющий станции Осака Намба, Киото и Кинтэцу Нагоя со станцией Касикодзима, упростил доступ для посетителей залива Аго. Мы рекомендуем океанариум Shima Marine Land в качестве особо популярного среди туристов места, где можно увидеть свободно плавающих обитателей моря – например, рыбу-луну.



На большом мосту Касикодзима есть пешеходный проход, откуда можно полюбоваться закатом



Станция Касикодзима на линии Кинтэцу. На платформе можно увидеть ​​коллективную фотографию с саммита G7 в Исэ-Симе

Из порта Касикодзима вы можете отправиться на набережную и совершить «Испанский круиз Касикодзима», чтобы увидеть залив Аго с моря. Обзорная экскурсия на корабле длится около 50 минут и предлагает необыкновенные виды. По пути вы можете посетить демонстрационную фабрику по производству жемчуга, где вы сможете посмотреть, как сердцевину жемчуга помещают в устриц.



Парусник Esperanza «Испанского круиза Касикодзима». Плата составляет 1600 йен для взрослых, учащихся средних и старших классов и 800 йен для учащихся младших классов

Остров Масакидзима: отдых на природе

Остров Масакидзима расположен в центре залива Аго, до него можно добраться примерно за 10 минут на рейсовом катере с Касикодзимы. Этот остров когда-то процветал благодаря выращиванию жемчуга. Однако с годами из-за старения населения он превратился в полузаброшенный сельский остров, на котором проживает всего около 80 жителей. Дома сосредоточены в юго-западной части острова, а на остальной части острова сохранилось много живой природы. Пляж известен кристально чистой водой и спокойными приливами, это прекрасное место для дайвинга и катания на каяках.



При взгляде сверху остров Масакидзима имеет чрезвычайно сложный рельеф. Немногочисленные равнинные участки, пригодные для строительства домов, сосредоточены на юго-западе



Приятный климат пляжа Масакидзима напоминает климат более южной части Японии. Остров находится в центре залива, благодаря чему воды здесь очень спокойные



Рейсовый паром, соединяющий Касикодзиму и Масакидзиму

Остров Ёкоямадзима виден перед зоной посадки на круизный лайнер на Касикодзиме. На острове есть только одна гостиница, «Исиямасо». До острова можно добраться только на частной лодке, поэтому туда сложно добраться, если только вы не останавливаетесь в этой гостинице. Хостел выполнен в тропическом стиле с балийской мебелью и экзотическими растениями. Здесь ничто не нарушает тишину и покой гостя, кроме случайных звуков рыбацких лодок и волн, плещущихся о причал.



«Исиямасо», единственный хостел на острове Ёкоямадзима



Ёкоямадзима, как и в старину, окутана мистическими рассветными красками

Материал и статья: Куроива Масакадзу (96BOX)

Фотография к заголовку: Прекрасный закат над заливом Аго