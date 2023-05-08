Залив Аго, колыбель японского жемчуга
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Важный район добычи жемчуга
Расположенный в городе Сима в префектуре Миэ залив Аго является одним из крупнейших образованных руслами рек заливов архипелага. В нём есть примерно шестьдесят островов разных размеров, которые усеивают залив с чрезвычайно изрезанной береговой линией. В частности он известен красотой восходов и закатов, благодаря чему включён в список «100 самых красивых закатов в Японии».
Залив Аго является частью национального парка Исэ-Сима, а также важным районом добычи жемчуга. С VIII века здесь собирают жемчуг из жемчужных устриц, называемых акоягай. Только в начале XX века методы выращивания сферического жемчуга были окончательно разработаны на полуострове Сима, благодаря чему этот регион стал известен во всём мире как область передового опыта в области выращивания жемчуга.
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Остров Касикодзима – место проведения саммита G7
Остров Касикодзима, ворота туризма в Окусиме, известен своим отелем Shima Kankō The Bay Suites, в котором в 2016 году проходил 42-й саммит G7.
Чтобы добраться до острова, вы можете пересечь большой мост на Касикодзима – Касикодзима оохаси. С 2013 года туристический экспресс «Симакадзэ», соединяющий станции Осака Намба, Киото и Кинтэцу Нагоя со станцией Касикодзима, упростил доступ для посетителей залива Аго. Мы рекомендуем океанариум Shima Marine Land в качестве особо популярного среди туристов места, где можно увидеть свободно плавающих обитателей моря – например, рыбу-луну.
Из порта Касикодзима вы можете отправиться на набережную и совершить «Испанский круиз Касикодзима», чтобы увидеть залив Аго с моря. Обзорная экскурсия на корабле длится около 50 минут и предлагает необыкновенные виды. По пути вы можете посетить демонстрационную фабрику по производству жемчуга, где вы сможете посмотреть, как сердцевину жемчуга помещают в устриц.
Остров Масакидзима: отдых на природе
Остров Масакидзима расположен в центре залива Аго, до него можно добраться примерно за 10 минут на рейсовом катере с Касикодзимы. Этот остров когда-то процветал благодаря выращиванию жемчуга. Однако с годами из-за старения населения он превратился в полузаброшенный сельский остров, на котором проживает всего около 80 жителей. Дома сосредоточены в юго-западной части острова, а на остальной части острова сохранилось много живой природы. Пляж известен кристально чистой водой и спокойными приливами, это прекрасное место для дайвинга и катания на каяках.
Остров Ёкоямадзима виден перед зоной посадки на круизный лайнер на Касикодзиме. На острове есть только одна гостиница, «Исиямасо». До острова можно добраться только на частной лодке, поэтому туда сложно добраться, если только вы не останавливаетесь в этой гостинице. Хостел выполнен в тропическом стиле с балийской мебелью и экзотическими растениями. Здесь ничто не нарушает тишину и покой гостя, кроме случайных звуков рыбацких лодок и волн, плещущихся о причал.
Материал и статья: Куроива Масакадзу (96BOX)
Фотография к заголовку: Прекрасный закат над заливом Аго