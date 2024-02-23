Вкусное место: дегустация на винокурне «Никка Миягикё»

Путеводительпо Японии

Особое удовольствие во время экскурсии на винокурню «Никка Миягикё» в Сендае (префектура Мияги) доставляет дегустация, которая проходит в конце экскурсии. После того как вы узнаете, как производится виски, вам будет очень приятно насладиться богатой роскошью всемирно известного японского виски в прекрасном природном окружении винокурни.

Воплощая в жизнь мечты Такэцуру

Винокурня «Никка Миягикё» расположена в районе Аоба города Сендай примерно в получасе езды от центра, в зеленой долине между двумя реками на границе с соседней префектурой Ямагата. Экскурсии по винокурне для широкой публики особенно популярны в наши дни, когда растет мировая известность японского виски.

Такэцуру Масатака (1894-1979), известный как отец японского виски, построил винокурню «Миягикё» в 1969 году. «Миягикё» считается второй крупной винокурней «Никка» после знаменитого завода «Ёити» на острове Хоккайдо. Винокурня расположена на территории площадью около 20 000 квадратных метров, на которой расположено более 20 зданий, включая сухие печи, винокуренный завод и складские помещения. Такэцуру считал, что для хорошего виски необходима первозданная природная среда, поэтому тщательно спроектировал комплекс, сохраняя окружающую природу и оптимально используя природный рельеф. На территории разбит японский сад, который является элегантным дополнением к зданиям из красного кирпича в западном стиле.



Природные окрестности винокурни «Никка Миягикё» (предоставлено компанией «Сендай Никка Сервис».



Винокурня из красного кирпича на фоне горы Камакура (предоставлено компанией «Сендай Никка Сервис»)

Экскурсии проводятся каждые 30 минут, начиная с 9:00 до 11:30 и с 12:30 до 15:30. Полная экскурсия занимает около 70 минут. Для более содержательного тура гостям рекомендуется сначала осмотреть выставку в Центре для посетителей, рассказывающую о том, как производится виски и о нескольких его разновидностях.



Медный перегонный куб экспонируется в Центре для посетителей (предоставлено компанией «Сендай Никка Сервис»)

В Центре для посетителей показывают видеоролик об истории винокурни, а затем экскурсия переходит к другим зданиям и сооружениям. Изюминкой экскурсии является здание винокуренного завода с большими перегонными кубами в форме луковицы. Все здание наполнено приятным ароматом.

На винокурне «Ёси» солодовый виски производится с использованием прямой угольной дистилляции, что придает ему серьёзный характер и насыщенный вкус. В «Миягикё», напротив, использует метод непрямого нагрева паром, который позволяет нагревать перегонные кубы медленно в течение восьми часов при низкой температуре 130 градусов по Цельсию. В результате получается элегантный и мягкий солод, чего Такэцуру давно хотел добиться.

Последняя остановка тура – склад, заполненный большими дубовыми бочками с виски. Вы можете сами увидеть, как бочка обугливается изнутри для получения характерного сладкого аромата виски «Никка». Чем дольше виски выдерживается, тем больше он впитает в себя ароматы бочки. Посетители могут сравнить различия в цвете и аромате, возникающие в результате разных периодов выдержки.



Вокруг каждого перегонного куба аламбика обвивают священные веревки симэнава – обычай, перенятый у японских производителей сакэ (предоставлено компанией «Сендай Никка Сервис»)



Туман и дымка – обычное явление в сыром регионе Миягикё, где зимой может выпадать много снега. Влага в воздухе предохраняет бочки от высыхания и помогает сохранить аромат виски (предоставлено компанией «Сендай Никка Сервис»)

Восхитительная палитра вкусов

Экскурсия заканчивается дегустацией в гостевом зале Центра для посетителей. Предлагаются три сорта: «Супер Никка», купажированный виски, фруктовый односолодовый виски «Миягикё» и мягкое, слегка сладковатое яблочное вино. У каждого есть возможность попробовать все три вида, лёд и вода предоставляются. Вы можете непосредственно насладиться ароматом и вкусом, выпивая виски в чистом виде, а для облегчения напитка попробуйте его со льдом или с водой.



На дегустационной стойке в гостевом зале Центра для посетителей также предлагаются безалкогольные прохладительные для тех, кто не употребляет алкоголь или водителей (предоставлено компанией «Сендай Никка Сервис»)

В прилегающем сувенирном магазине можно купить все – от полной линейки виски «Никка» до шоколадных конфет и других видов закусок. Эксклюзивно в этом магазине можно приобрести и продегустировать за отдельную плату чистый виски, не подвергавшийся купажированию.



Фруктовые односолодовые виски «Миягикё». Некоторые из них продаются только на винокурне в Сендае (предоставлено компанией «Сендай Никка Сервис»)

Винокурня «Никка Миягикё»

Адрес: Nikka 1, Aoba-ku, Sendai, Miyagi Prefecture

Как добраться: 10 минут на машине от станции JR Сакунами.

Телефон: 022-395-2865

Часы работы: с 9:00 до 16:30 (экскурсии начинаются каждые полчаса с 9:00 до 11:30 и с 12:30 до 15:30.

Закрыто: нерегулярно.

Оплата: бесплатно.

Фотография к заголовку: Дегустационный уголок винокурни «Никка Миягикё» (предоставлено компанией «Сендай Никка Сервис»)