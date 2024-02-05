Пиво и снеки: две экскурсии на предприятия Сендая, после которых вы захотите добавки

Путеводительпо Японии

При посещении Сендая в префектуре Мияги стоит побаловать себя экскурсией на пивоваренный завод Kirin с дегустацией пива и уроком по приготовлению местного деликатеса сасакамабоко.

Опыт пивоварения

В городе Сендай в префектуре Мияги есть идеальный экскурсия для любителей пива. Пивоварня Kirin в Сендае, расположенная в районе Миягино, производит несколько марок пива, которыми славится, включая популярное Ichibanshibori, которое также продаётся примерно в 40 странах под названием Kirin Ichiban. На заводе проводятся бесплатные экскурсии, в которые входят подробное знакомство с процессом пивоварения и дегустация пива. Туристам стоит включить завод в свой маршрут, но следует помнить, что экскурсии проводятся на японском языке, и нужна предварительная запись.



Внешний вид пивоварни Kirin (© Kirin Brewery Sendai)

70-минутные экскурсии проходят каждые полчаса с 9:30 до 15:30. Участники могут рассчитывать на такие уникальные впечатления, как отбор хмеля и поход к резервуарам, которые хранятся при температуре, близкой к нулю. Но главным событием для многих станут последние 20 минут, которые отводятся на дегустацию пива.



Посетители могут увидеть огромные ряды резервуаров для хранения в этом 19-метровом туннеле (© Kirin Brewery Sendai)



Отбор ароматного хмеля (© Kirin Brewery Sendai)

Во время экскурсии можно попробовать сусло – жидкость из такого ингредиента, как хмель, полученная после его измельчения и процеживания. Большинство сортов пива содержат сусло, которое процеживается дважды, чтобы получить дополнительное сусло, но Ichibanshibori (буквально «первый отжим») компании Kirin процеживается лишь раз. Посетители могут сравнить два вида сусла и убедиться, насколько богаче и насыщеннее вкус одной фильтрации.



Гигантские чаны для варки сусла на заводе (© Kirin Brewery Sendai)



Посетители сравнивают два вида сусла (© Kirin Brewery Sendai)

Пей до дна

Во время дегустационной части экскурсии посетители могут попробовать до трех сортов пива, включая Ichibanshibori и сезонные сорта, а также предложенные снеки. Также доступны безалкогольные напитки.

После экскурсии проголодавшиеся гости могут посетить Kirin Beer Port Sendai – ресторан со шведским столом, расположенный на территории пивоварни и предлагающий набор полезных блюд, в том числе из местных продуктов. Для тех, кто все ещё хочет промочить горло, здесь также есть много разливного пива.



Ассортимент пива, доступный для дегустации (© Kirin Brewery Sendai)



Шведский стол в ресторане Kirin Beer Port Sendai. Обед с 11:00 до 16:00, а ужин с 16:00 до 22:00 (© Kirin Brewery Sendai)



Сувениры и другие товары можно приобрести в сувенирном магазине в зоне для посетителей (© Kirin Brewery Sendai)

Пивоварня «Kirin» в Сендае

Адрес: 2-2-1 Minato, Miyagino Ward, Sendai, Miyagi Prefecture

Как добраться: пивоварня находится в 40 минутах езды от станции JR Sendai. От станции JR Tagajō ходит бесплатный автобус.

Телефон: 022-254-2992 (Ресторан: 022-387-7811)

Часы работы: с 9:00 до 16:40 pm (экскурсии по пивоварне с 9:30 до 15:30)

Закрыто по понедельникам (или вторникам, если предыдущий понедельник является национальным праздником) и во время новогодних праздников

Вход: бесплатно, но нужно онлайн-бронирование

Достопримечательности поблизости: Kanezaki Sasakama Kan



Ничто так не говорит о Сендае, как сасакамабоко (© Kanezaki)

Отличным местным снеком-комплиментом к пиву является сасакамабоко – соленый рыбный пирог, сформированный в форме листа и обжаренный на гриле. Посетители, которые хотят больше узнать об этом региональном деликатесе, должны посетить Kanezaki Sasakama Kan. Этот тематический парк представляет процесс производства сасакамабоко, даёт возможность гостям увидеть, как мастера готовят это лакомство на гриле традиционным способом.

Посетители могут не сомневаться, что обязательно попробуют приготовить сасакамабоко самостоятельно. Персонал даст инструкции, начиная с замешивания пасты, формирования лепешек и заканчивая приготовлением готового продукта на гриле. Свежеприготовленные сасакамабоко получаются вязкими с приятным ароматом. Как и всё остальное, это блюдо вкуснее, когда вы делаете его сами.



Сотрудники показывают, как делать сасакамабоко (© Kanezaki)

Kanezaki Sasakama Kan

Адрес: 6-65 Tsurushiromachi, Wakabayashi Ward, Sendai, Miyagi Prefecture

Как добраться: расположена приблизительно в 20 минутах езды от станции JR Сендай

Телефон: 022-238-7170

Дни работы меняются, поэтому, пожалуйста, уточняйте заранее.

Вход свободный

Для участия в семинаре «Сасакама» требуется предварительная запись. Занятия длятся 45 минут и стоят 700 йен

Репортаж и текст предоставлены «Shoepress»

Фотография к заголовку: производственная линия для изготовления пива Ichibanshibori (© пивоварня Kirin в Сендае)